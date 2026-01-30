Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей

Наука

Долгое время считалось, что изоляция и узкая специализация — главный путь к появлению новых видов. Однако пример одного тропического растения показал, что эволюция может идти в противоположную сторону. Ученые выяснили, что отказ от "привередливости" в выборе опылителей стал для него решающим преимуществом.

Птица у цветка
Фото: Pravda.Ru by Андрей Ворошиилов is licensed under publiс domain
Птица у цветка

Необычное растение среди родственников

Род Aeschynanthus, известный также как эсхинантус, объединяет около 160 видов цветковых растений. Большинство из них тесно связано с конкретными опылителями: их вытянутые ярко-красные цветки идеально подходят под изогнутые клювы нектарниц — птиц, играющих в Азии ту же роль, что и колибри в Америке. Такая форма считается классическим примером эволюционной специализации и часто упоминается при обсуждении механизмов опыления птицами.

На этом фоне Aeschynanthus acuminatus выглядит исключением. Его цветки заметно короче и шире, а сам вид встречается в регионах, где нектарницы либо редки, либо отсутствуют вовсе, включая остров Тайвань. Это давно вызывало вопросы у ботаников и эволюционных биологов.

Гипотеза островной адаптации

Долгое время доминировала модель Гранта — Стеббинса. Согласно ей, растение случайно оказалось на Тайване, осталось без привычных опылителей и уже на острове изменило форму цветка, приспосабливаясь к местным воробьиным птицам. Такая схема хорошо вписывалась в классические представления о видообразовании в условиях географической изоляции.

Однако эта версия оставалась гипотезой, пока международная команда ученых не решила проверить ее с помощью генетики и полевых наблюдений, сопоставляя эволюционные данные с реальными экосистемными связями.

Что показал анализ ДНК

Исследователи изучили 172 образца A. acuminatus из 44 популяций в Китае, Вьетнаме и на Тайване. Генетические данные сопоставили с видеозаписями с фотоловушек, установленных в лесах. Такой подход позволил восстановить историю расселения вида и понять, кто именно опыляет его цветки.

Результаты оказались неожиданными. Вид сформировался на материке, а его "универсальная" форма цветка появилась задолго до попадания на остров. Это означает, что адаптация произошла не в условиях изоляции, а еще в исходном ареале, где экосистемы уже отличались высокой изменчивостью.

Универсальность как стратегия выживания

На материке растение столкнулось с проблемой нестабильности своих традиционных партнеров — нектарниц. В ответ эволюция пошла по пути вторичной генерализации: от узкой специализации вид вернулся к более широкому спектру опылителей. Цветок изменился так, чтобы быть удобным для самых разных животных.

"Переход от узкой специализации к универсальности — редкий, но показательный пример того, как экосистемное давление может разворачивать эволюцию вспять", — считает орнитолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Пронин.

Неожиданные опылители

Эта гибкость стала ключевым преимуществом при расселении. Когда семена достигли Тайваня, A. acuminatus уже был готов к жизни без нектарниц и без проблем перешел на местных птиц, таких как белоухая сибия, сообщает журнал New Phytologist.

Более того, во Вьетнаме ночные камеры зафиксировали, что цветки растения активно посещают древесные грызуны. Для большинства представителей рода такие животные считаются вредителями, однако в данном случае они стали частью устойчивой схемы опыления, что перекликается с наблюдениями о том, как разные виды осваивают новые ниши, подобно тому, как некоторые бабочки перелетают через океан.

Специализация и генерализация в опылении

Узкоспециализированные растения выигрывают в стабильных условиях, когда их опылители надежны и многочисленны. Их цветки точнее "настроены" под конкретный вид животных.

Генералисты, напротив, менее эффективны с каждым отдельным опылителем, но выигрывают за счет гибкости. Они легче переживают исчезновение партнеров и быстрее осваивают новые территории.

Популярные вопросы о генерализации в эволюции растений

Как выбрать модель для изучения опыления?

Подходят виды с контрастными стратегиями — специалисты и универсалы.

Что эффективнее для выживания?

Все зависит от стабильности среды.

Может ли вид вернуться к специализации?

Да, при изменении условий это возможно.

Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука птицы растения биология экология
Новости Все >
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Сейчас читают
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Красота и стиль
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Европа отобрала из хранилищ более 80 процентов закачанного летом газа
Леван Манджгаладзе: Тесто не должно испытывать стресс даже на конвейере
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Деньги ушли, отдых под вопросом: как не потерять деньги при оплате путешествий
То, что не берёт пылесос, снимается одним движением: простой лайфхак для ковров
Аксессуар с тренировок 80-х выходит в город: весенняя альтернатива колготкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.