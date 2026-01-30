Климат ломает рекорды: Земля вошла в опасный цикл, которого не было 175 лет

Глобальный климат вступил в фазу, с которой человечество ещё не сталкивалось за всю историю инструментальных наблюдений. Новый международный доклад фиксирует рекордные температуры и всплеск экстремальных погодных явлений по всему миру. Эти изменения уже выходят за рамки абстрактных прогнозов и напрямую затрагивают миллионы людей. Об этом FUTURA.

Рекорд, которого не было 175 лет

Согласно докладу "Состояние глобального климата в 2024 году", прошедший год стал самым тёплым с начала систематических измерений в середине XIX века. Средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень 1850-1900 годов на 1,55 °C. Это значение стало символическим рубежом и тревожным сигналом для всей планеты.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло подчёркивает, что превышение отметки 1,5 °C в отдельном году ещё не означает окончательного провала климатических целей, но резко повышает риски для экосистем, экономики и качества жизни людей.

"Повышение температуры на 1,5 °C в течение одного года не означает, что долгосрочные цели Парижского соглашения недостижимы, но это явный тревожный сигнал", — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Потепление, которое больше нельзя игнорировать

Отчёт фиксирует целую цепочку рекордов. Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти и уже достигла максимальных значений за последние 800 тысяч лет. Десять самых жарких лет в истории наблюдений пришлись на последнее десятилетие. Температура мирового океана обновляет рекорды восьмой год подряд, а площадь морского льда в Арктике сокращается до минимальных значений уже восемнадцать лет подряд.

Эти процессы усиливают эффект домино: тёплый океан подпитывает ураганы и тайфуны, а сокращение ледяного покрова ускоряет дальнейшее потепление, включая таяние вечной мерзлоты. Климатическая система теряет устойчивость, а экстремальные явления становятся новой нормой.

Экстремальная погода как повседневность

Только за 2024 год ВМО зафиксировала более 150 "беспрецедентных" экстремальных погодных событий. Речь идёт о явлениях, которые превзошли все ранее наблюдавшиеся показатели в конкретных регионах.

Жара накрыла Японию, Австралию и страны Западной Африки. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Италии, Сенегале и Пакистане. Тайфуны и ураганы обрушились на Филиппины, Вьетнам и юг США. Ни один континент не остался в стороне.

Последствия оказались драматичными. Десятки миллионов людей пострадали от погодных катастроф, а около 800 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома — это самый высокий показатель климатического перемещения населения с 2008 года.

Почему мы знаем решения, но не действуем

Учёные подчёркивают, что происходящее не стало неожиданностью. Прогнозы о таких последствиях публиковались ещё в 1980-х годах. Тем не менее темпы реальных действий остаются недостаточными.

"Глобальное потепление продолжается неумолимо, как и предсказывали учёные с 1980-х годов. У нас есть решения, но действовать мешают дезинформация и лоббирование интересов индустрии ископаемого топлива", — отмечает профессор Потсдамского института изучения воздействия на климат Стефан Рамсторф.

Дополнительную тревогу вызывает давление на научные институты. Сокращение специалистов, занимающихся мониторингом климата и погоды, снижает способность стран заранее готовиться к экстремальным явлениям и минимизировать ущерб.

Экономика бездействия

Даже с финансовой точки зрения игнорирование климатического кризиса оказывается невыгодным. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в адаптацию и устойчивость к изменению климата, позволяет сэкономить до тринадцати долларов на ликвидации последствий катастроф и восстановлении инфраструктуры.

"Климатический риск уже стал системным экономическим фактором: он влияет на бюджеты, страховые модели и устойчивость рынков быстрее, чем многие макроэкономические шоки", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Этот расчёт подтверждён анализами, на которые ссылается Всемирная метеорологическая организация. Речь идёт о защите городов от наводнений, устойчивом строительстве, модернизации энергетики и систем раннего предупреждения, а также о рисках, связанных с исчезновением пляжей.

Популярные вопросы о глобальном климате

Почему 2024 год стал таким важным для климата?

Он стал самым жарким за 175 лет наблюдений и сопровождался рекордным числом экстремальных явлений.

Означает ли это провал климатических целей?

Нет, но риски резко выросли и требуют срочных мер.