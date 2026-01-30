Климатические качели возвращаются: Тихий океан подаёт знаки опасной перемены

Климатическая система Тихого океана подаёт всё больше тревожных сигналов, которые указывают на скорые изменения глобального масштаба. Учёные фиксируют ослабление охлаждающей фазы и рост признаков нового потепления, способного усилить экстремальные погодные явления. Эти процессы могут затронуть климат во многих регионах мира, включая Европу. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Pravda.Ru by Орлов Максим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные лучи в океане

Что происходит в Тихом океане прямо сейчас

В основе происходящих изменений лежит климатический цикл ENSO, который включает чередование фаз Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Ла-Нинья сопровождается понижением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана и оказывает слабый охлаждающий эффект на планету. Эль-Ниньо, напротив, связан с аномальным прогревом океана и усиливает глобальное потепление.

С конца 2025 года наблюдалась слабая и, по оценкам специалистов, краткосрочная фаза Ла-Нинья. Однако последние данные показывают, что она быстро теряет силу и может полностью завершиться уже к марту 2026 года. Это означает, что её сдерживающее влияние на рост температур практически исчерпано.

"Климатические колебания такого масштаба редко остаются изолированными и почти всегда запускают цепочку вторичных эффектов в экономике и инфраструктуре", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Почему 2026 год может стать переломным

Предыдущая фаза Эль-Ниньо, длившаяся с весны 2023 по весну 2024 года, совпала с самым жарким годом за всю историю инструментальных наблюдений. Тогда эффект естественного климатического колебания наложился на рост выбросов парниковых газов, усилив общий тренд потепления.

В 2026 году складывается похожая, но потенциально более напряжённая ситуация. Модели долгосрочного прогнозирования уже за несколько месяцев фиксируют изменения в ветровых потоках и постепенный рост температуры поверхности океана. Всё это указывает на высокую вероятность возвращения Эль-Ниньо во второй половине года, что перекликается с тем, как ранее менялось влияние фаз ENSO на сезонную погоду и снежный покров в Северном полушарии в период, когда Эль-Ниньо уходит.

Эль-Ниньо может проявиться раньше официального старта

Климатологи отмечают, что влияние Эль-Ниньо начинается ещё до его формального объявления. Изменения в циркуляции атмосферы и океана способны затронуть погодные условия в соседних регионах за несколько месяцев до пика фазы.

Обычно Эль-Ниньо длится около года, но в отдельных случаях его воздействие растягивается до двух лет. Даже после ослабления явления климатические эффекты могут сохраняться, усиливая нестабильность погодных процессов.

Глобальные последствия усиления Эль-Ниньо

Эта фаза известна резким и неоднозначным влиянием на разные части планеты. В одних регионах она провоцирует засухи и пожары, в других — обильные осадки и наводнения. Среди наиболее типичных последствий — пересыхание Амазонии, экстремальная жара в Австралии, рост влажности на западе США и снижение активности атлантических ураганов.

В долгосрочной перспективе такие колебания усиливают нагрузку на экосистемы, сельское хозяйство и инфраструктуру, что уже наблюдается на фоне процессов, происходящих в Антарктиде и океане.

"Для агросектора климатическая нестабильность опасна не столько экстремумами, сколько непредсказуемостью сезонов и смещением привычных сроков", — отмечает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Возможное влияние на Европу и Францию

Хотя Европа удалена от Тихого океана, всё больше специалистов сходятся во мнении, что Эль-Ниньо всё же влияет на её климат. Ключевую роль здесь играет струйное течение — мощный воздушный поток, разделяющий тёплые и холодные массы воздуха.

Ожидается, что прямое влияние на лето 2026 года будет ограниченным. Зато зимой 2026-2027 годов последствия могут проявиться ярче. Во Франции такие зимы чаще бывают нестабильными, влажными и ветреными, с мягким началом и более холодным завершением сезона.

Популярные вопросы о фазах ENSO и климате

Что такое Эль-Ниньо простыми словами?

Это фаза, при которой Тихий океан аномально прогревается и влияет на погоду по всему миру.

Когда ожидается возвращение Эль-Ниньо?

Вероятнее всего — с лета или начала осени 2026 года.

Может ли Эль-Ниньо усилить глобальное потепление?

Да, он накладывается на антропогенные факторы и усиливает общий рост температур.