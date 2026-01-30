Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли

Геофизики пересмотрели фундаментальные представления о глубоком круговороте воды. Новое исследование, использующее методы машинного обучения для моделирования физики высоких давлений, показало, что на границе мантии и ядра вода не испаряется и не поднимается к поверхности.
Вместо этого она переходит в особое агрегатное состояние, которое делает процесс обезвоживания минералов энергетически невозможным. Это открытие означает, что в недрах планеты существует механизм консервации гигантских объемов воды, работающий на протяжении миллиардов лет.
В науке о Земле долгое время доминировала теория, согласно которой высокие температуры неизбежно приводят к разрушению водосодержащих минералов. Предполагалось, что, по мере погружения тектонических плит в горячие слои мантии, вода должна высвобождаться и возвращаться в верхние слои через вулканическую активность.
Однако работа, опубликованная в журнале Science Advances, доказывает обратное: в экстремальных условиях нижней мантии законы термодинамики работают на удержание, а не на высвобождение вещества.
Глобальный цикл воды не ограничивается испарением из океанов и выпадением осадков. Существует глубинный геологический цикл. Океаническая кора, насыщенная водой, погружается под континентальные плиты в зонах субдукции.
Вместе с породой на глубину уходят гидратированные минералы — кристаллические структуры, в решетку которых встроены гидроксильные группы (водород и кислород).
Классические модели предсказывали, что при давлении и температуре, характерных для нижней мантии (глубина более 660 километров), эти минералы должны терять стабильность. Вода должна отделяться от кристаллической решетки (процесс дегидратации) и мигрировать вверх, снижая температуру плавления окружающих пород и провоцируя магматизм.
Однако геохимические расчеты указывали на дисбаланс: объем воды, уходящий в недра, значительно превышает объем, возвращающийся на поверхность. Существовала гипотеза, что вода достигает границы ядра и мантии (глубина 2900 километров), но механизм, позволяющий ей сохраняться при температуре около 3000-4000 Кельвинов, оставался неизвестным.
Лабораторные эксперименты с использованием алмазных наковален давали противоречивые результаты из-за технических ограничений: при таком нагреве образцы вступали в химическую реакцию с материалом нагревателя, искажая данные и приводя к ложным выводам о нестабильности минералов.
Для решения проблемы группа исследователей применила метод молекулярной динамики на основе глубокого обучения (Deep Learning Potential Molecular Dynamics). Этот подход позволяет рассчитать взаимодействие каждого атома в системе с точностью квантовой механики (теории функционала плотности), но на масштабах времени и объема, недоступных для классических лабораторных экспериментов.
Объектом исследования стал минерал дельта-AlOOH (фаза высокого давления, структурный аналог диаспора), который является одним из главных транспортеров водорода в глубокую мантию.
Ученые смоделировали поведение этого вещества при давлении 140 гигапаскалей (около 1,4 миллиона атмосфер) и температурах от 2000 до 4000 Кельвинов.
Результаты симуляции выявили, что при достижении определенных пороговых значений минерал не распадается, а претерпевает фазовый переход в суперионное состояние.
Суперионное состояние представляет собой особую фазу вещества, которая отличается и от твердого тела, и от жидкости, совмещая их характеристики на атомном уровне.
В стандартном твердом кристалле все атомы жестко закреплены в узлах решетки и могут лишь колебаться вокруг своего положения. В жидкости атомы перемещаются свободно и хаотично, не имея дальнего порядка. В суперионном состоянии минерала дельта-AlOOH происходит разделение поведения компонентов:
Кислородный каркас: атомы кислорода остаются на своих местах, формируя жесткую кристаллическую решетку. Это обеспечивает сохранение механической твердости и формы материала.
Подвижные катионы: атомы водорода (протоны) и алюминия теряют связь с конкретными узлами решетки. Они начинают свободно перемещаться (диффундировать) внутри кислородного каркаса.
Исследование зафиксировало так называемый "двойной суперионный переход": высокую подвижность приобретают не только легкие ионы водорода, но и более тяжелые ионы алюминия (Al3+). Их коэффициент диффузии становится сопоставим с поведением ионов в жидкостях.
Ключевым открытием работы стало объяснение того, почему этот переход предотвращает обезвоживание. Ответ лежит в области термодинамики и понятия энтропии. Энтропия — это мера неупорядоченности системы.
Согласно законам физической химии, при высоких температурах любая система стремится перейти в состояние с максимальной энтропией (именно поэтому лед тает, превращаясь в менее упорядоченную воду).
Свободное, хаотичное движение ионов водорода и алюминия внутри решетки дельта-AlOOH создает колоссальную внутреннюю энтропию. Это делает суперионную фазу чрезвычайно стабильной с энергетической точки зрения.
Расчеты свободной энергии Гиббса (фундаментальной величины, показывающей направление химических процессов) продемонстрировали, что реакция выделения воды из минерала в этих условиях термодинамически невыгодна.
Система находится в глубоком энергетическом минимуме. Чтобы выгнать воду из структуры, потребовалось бы затратить огромное количество энергии, которой в данной системе нет.
Более того, расчеты фазовых диаграмм показали, что даже если бы вода выделилась, она не стала бы жидкостью или паром. При давлении в 140 ГПа чистая вода сама переходит в твердую суперионную фазу (суперионный лед с гранецентрированной или объемноцентрированной решеткой), которая остается твердой при температурах значительно выше 4000 Кельвинов.
Следовательно, в условиях нижней мантии вода физически не может существовать в виде мобильной жидкой фазы, способной к миграции вверх.
Подтверждение стабильности гидратированных фаз на границе ядра и мантии заставляет пересмотреть модели строения Земли.
1. Формирование глубинного резервуара. Нижняя мантия не является "сухой". Тектонические плиты, опускающиеся на дно мантии, не теряют воду полностью в процессе спуска. Они накапливают ее в течение геологических эпох, формируя слои, обогащенные водородом. Это означает, что значительная часть водных запасов планеты может быть законсервирована в твердой породе на глубине 2900 километров.
2. Объяснение сейсмических аномалий. Сейсмологи давно фиксируют в глубокой мантии обширные зоны, где скорость прохождения сейсмических волн резко падает. Эти области называют крупными провинциями с низкой скоростью сдвиговых волн (LLSVPs).
Суперионное состояние вещества, как показало исследование, характеризуется снижением упругости и замедлением поперечных волн из-за подвижности протонов. Наличие гидратированных суперионных минералов в этих зонах дает четкое физическое обоснование наблюдаемым аномалиям.
3. Взаимодействие с ядром. Стабильное присутствие водосодержащих минералов в непосредственном контакте с внешним ядром (которое состоит из жидкого железа) открывает возможность для специфических химических реакций. Вода может действовать как окислитель, вступая в реакцию с железом ядра.
Продуктами такой реакции становятся оксиды железа и гидриды. Это объясняет возможный механизм утечки водорода в ядро и может служить причиной наблюдаемых геохимических сигнатур, таких как аномалии изотопов гелия-3, которые ранее трудно было интерпретировать в рамках стандартных моделей.
Исследование устанавливает новый физический предел для процессов дегигратации. Представление о том, что высокая температура всегда приводит к испарению или плавлению, оказывается неверным для условий сверхвысоких давлений.
Переход в суперионное состояние действует как термодинамический замок, удерживающий легкие элементы внутри кристаллической решетки. Земля обладает механизмом долгосрочного накопления воды в своих недрах, практически исключающим ее быстрое возвращение в поверхностный круговорот.
Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.