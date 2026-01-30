Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли

Геофизики пересмотрели фундаментальные представления о глубоком круговороте воды. Новое исследование, использующее методы машинного обучения для моделирования физики высоких давлений, показало, что на границе мантии и ядра вода не испаряется и не поднимается к поверхности.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Мантия земли

Тайна глубинного хранения воды

Вместо этого она переходит в особое агрегатное состояние, которое делает процесс обезвоживания минералов энергетически невозможным. Это открытие означает, что в недрах планеты существует механизм консервации гигантских объемов воды, работающий на протяжении миллиардов лет.

В науке о Земле долгое время доминировала теория, согласно которой высокие температуры неизбежно приводят к разрушению водосодержащих минералов. Предполагалось, что, по мере погружения тектонических плит в горячие слои мантии, вода должна высвобождаться и возвращаться в верхние слои через вулканическую активность.

Однако работа, опубликованная в журнале Science Advances, доказывает обратное: в экстремальных условиях нижней мантии законы термодинамики работают на удержание, а не на высвобождение вещества.

Проблема исчезающей воды

Глобальный цикл воды не ограничивается испарением из океанов и выпадением осадков. Существует глубинный геологический цикл. Океаническая кора, насыщенная водой, погружается под континентальные плиты в зонах субдукции.

Вместе с породой на глубину уходят гидратированные минералы — кристаллические структуры, в решетку которых встроены гидроксильные группы (водород и кислород).

Классические модели предсказывали, что при давлении и температуре, характерных для нижней мантии (глубина более 660 километров), эти минералы должны терять стабильность. Вода должна отделяться от кристаллической решетки (процесс дегидратации) и мигрировать вверх, снижая температуру плавления окружающих пород и провоцируя магматизм.

Однако геохимические расчеты указывали на дисбаланс: объем воды, уходящий в недра, значительно превышает объем, возвращающийся на поверхность. Существовала гипотеза, что вода достигает границы ядра и мантии (глубина 2900 километров), но механизм, позволяющий ей сохраняться при температуре около 3000-4000 Кельвинов, оставался неизвестным.

Лабораторные эксперименты с использованием алмазных наковален давали противоречивые результаты из-за технических ограничений: при таком нагреве образцы вступали в химическую реакцию с материалом нагревателя, искажая данные и приводя к ложным выводам о нестабильности минералов.

Моделирование методом глубокого обучения

Для решения проблемы группа исследователей применила метод молекулярной динамики на основе глубокого обучения (Deep Learning Potential Molecular Dynamics). Этот подход позволяет рассчитать взаимодействие каждого атома в системе с точностью квантовой механики (теории функционала плотности), но на масштабах времени и объема, недоступных для классических лабораторных экспериментов.

Объектом исследования стал минерал дельта-AlOOH (фаза высокого давления, структурный аналог диаспора), который является одним из главных транспортеров водорода в глубокую мантию.

Ученые смоделировали поведение этого вещества при давлении 140 гигапаскалей (около 1,4 миллиона атмосфер) и температурах от 2000 до 4000 Кельвинов.

Результаты симуляции выявили, что при достижении определенных пороговых значений минерал не распадается, а претерпевает фазовый переход в суперионное состояние.

Физика суперионного состояния

Суперионное состояние представляет собой особую фазу вещества, которая отличается и от твердого тела, и от жидкости, совмещая их характеристики на атомном уровне.

В стандартном твердом кристалле все атомы жестко закреплены в узлах решетки и могут лишь колебаться вокруг своего положения. В жидкости атомы перемещаются свободно и хаотично, не имея дальнего порядка. В суперионном состоянии минерала дельта-AlOOH происходит разделение поведения компонентов:

Кислородный каркас: атомы кислорода остаются на своих местах, формируя жесткую кристаллическую решетку. Это обеспечивает сохранение механической твердости и формы материала.

Подвижные катионы: атомы водорода (протоны) и алюминия теряют связь с конкретными узлами решетки. Они начинают свободно перемещаться (диффундировать) внутри кислородного каркаса.

Исследование зафиксировало так называемый "двойной суперионный переход": высокую подвижность приобретают не только легкие ионы водорода, но и более тяжелые ионы алюминия (Al3+). Их коэффициент диффузии становится сопоставим с поведением ионов в жидкостях.

Термодинамическая стабилизация

Ключевым открытием работы стало объяснение того, почему этот переход предотвращает обезвоживание. Ответ лежит в области термодинамики и понятия энтропии. Энтропия — это мера неупорядоченности системы.

Согласно законам физической химии, при высоких температурах любая система стремится перейти в состояние с максимальной энтропией (именно поэтому лед тает, превращаясь в менее упорядоченную воду).

Свободное, хаотичное движение ионов водорода и алюминия внутри решетки дельта-AlOOH создает колоссальную внутреннюю энтропию. Это делает суперионную фазу чрезвычайно стабильной с энергетической точки зрения.

Расчеты свободной энергии Гиббса (фундаментальной величины, показывающей направление химических процессов) продемонстрировали, что реакция выделения воды из минерала в этих условиях термодинамически невыгодна.

Система находится в глубоком энергетическом минимуме. Чтобы выгнать воду из структуры, потребовалось бы затратить огромное количество энергии, которой в данной системе нет.

Более того, расчеты фазовых диаграмм показали, что даже если бы вода выделилась, она не стала бы жидкостью или паром. При давлении в 140 ГПа чистая вода сама переходит в твердую суперионную фазу (суперионный лед с гранецентрированной или объемноцентрированной решеткой), которая остается твердой при температурах значительно выше 4000 Кельвинов.

Следовательно, в условиях нижней мантии вода физически не может существовать в виде мобильной жидкой фазы, способной к миграции вверх.

Геологические последствия открытия

Подтверждение стабильности гидратированных фаз на границе ядра и мантии заставляет пересмотреть модели строения Земли.

1. Формирование глубинного резервуара. Нижняя мантия не является "сухой". Тектонические плиты, опускающиеся на дно мантии, не теряют воду полностью в процессе спуска. Они накапливают ее в течение геологических эпох, формируя слои, обогащенные водородом. Это означает, что значительная часть водных запасов планеты может быть законсервирована в твердой породе на глубине 2900 километров.

2. Объяснение сейсмических аномалий. Сейсмологи давно фиксируют в глубокой мантии обширные зоны, где скорость прохождения сейсмических волн резко падает. Эти области называют крупными провинциями с низкой скоростью сдвиговых волн (LLSVPs).

Суперионное состояние вещества, как показало исследование, характеризуется снижением упругости и замедлением поперечных волн из-за подвижности протонов. Наличие гидратированных суперионных минералов в этих зонах дает четкое физическое обоснование наблюдаемым аномалиям.

3. Взаимодействие с ядром. Стабильное присутствие водосодержащих минералов в непосредственном контакте с внешним ядром (которое состоит из жидкого железа) открывает возможность для специфических химических реакций. Вода может действовать как окислитель, вступая в реакцию с железом ядра.

Продуктами такой реакции становятся оксиды железа и гидриды. Это объясняет возможный механизм утечки водорода в ядро и может служить причиной наблюдаемых геохимических сигнатур, таких как аномалии изотопов гелия-3, которые ранее трудно было интерпретировать в рамках стандартных моделей.

Вывод

Исследование устанавливает новый физический предел для процессов дегигратации. Представление о том, что высокая температура всегда приводит к испарению или плавлению, оказывается неверным для условий сверхвысоких давлений.

Переход в суперионное состояние действует как термодинамический замок, удерживающий легкие элементы внутри кристаллической решетки. Земля обладает механизмом долгосрочного накопления воды в своих недрах, практически исключающим ее быстрое возвращение в поверхностный круговорот.