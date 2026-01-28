Сигнал вспыхнул и исчез, но последствия огромны: учёные не ожидали такого поворота

Быстрые радиовсплески остаются одной из самых загадочных космических аномалий — они длятся доли секунды, но в этот миг могут быть ярче целых галактик. Долгое время астрономы не понимали, какие объекты способны создавать такие мощные и повторяющиеся сигналы. Новые наблюдения показали, что источник некоторых всплесков может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает Earth.

Фото: https://unsplash.com by Shot by Cerqueira is licensed under Free Космос и сияющая энергия

Что такое быстрые радиовсплески и почему они так важны

Быстрые радиовсплески (FRB) — это сверхкороткие импульсы радиоволн, приходящие из далёких галактик. За тысячные доли секунды они высвобождают колоссальную энергию, что делает их уникальным инструментом для изучения Вселенной.

Особый интерес вызывают повторяющиеся FRB. В отличие от одиночных сигналов, они позволяют наблюдать один и тот же источник месяцами и даже годами, отслеживая изменения среды вокруг него. Именно такие длительные наблюдения часто приводят к ключевым открытиям, как это уже происходило при изучении процессов у чёрных дыр, которые ранее существовали лишь в теоретических моделях.

Источник FRB 220529A оказался не одинок

В центре нового исследования — повторяющийся источник FRB 220529A, расположенный примерно в 2,5 млрд световых лет от Земли. В течение почти 20 месяцев его наблюдала международная команда астрономов.

Решающим моментом стало резкое и кратковременное изменение сигнала, которое невозможно объяснить, если источник излучения находится в пустом пространстве. Анализ показал, что FRB 220529A, вероятно, входит в двойную звёздную систему, где рядом с ним находится звезда-компаньон.

Наблюдения велись с помощью китайского радиотелескопа FAST ("China Sky Eye") с апертурой около 500 метров, а также австралийского телескопа Parkes, подтвердившего результаты.

Необычная поляризация радиоволн

Радиоволны быстрых всплесков обычно обладают почти идеальной линейной поляризацией. Проходя через намагниченную плазму, такая волна может менять ориентацию — этот эффект описывается параметром rotation measure (RM).

В конце 2023 года астрономы зафиксировали у FRB 220529A резкий скачок RM — более чем в сто раз — а затем столь же быстрое возвращение к прежним значениям всего за две недели.

"В конце 2023 года мы зарегистрировали внезапный рост RM более чем на два порядка, после чего он быстро снизился", — отмечается в заявлении первого автора исследования.

Почему всё указывает на звезду-компаньона

Настолько быстрые изменения RM означают, что между источником и Землёй на короткое время прошёл плотный сгусток намагниченной плазмы. По мнению исследователей, это может быть следствием коронального выброса массы — мощного выброса заряженных частиц со стороны соседней звезды.

"Наиболее естественное объяснение — выброс плазмы от близкой звезды-компаньона", — подчёркивается в научной публикации.

Подобные выбросы хорошо известны на примере Солнца и других звёзд Млечного Пути, а их роль в экстремальных астрофизических процессах всё чаще обсуждается на фоне открытий, меняющих представления о поведении редких космических объектов.

Магнетары как ключ к разгадке FRB

Результаты хорошо вписываются в одну из ведущих гипотез происхождения FRB — связь с магнетарами. Магнетар — это нейтронная звезда с экстремально мощным магнитным полем, способным искажать окружающее пространство.

Если магнетар находится в двойной системе, плазма от звезды-компаньона может временно изменять свойства излучения, создавая наблюдаемые эффекты.

"Это открытие даёт решающую подсказку к происхождению как минимум части повторяющихся FRB", — подчёркивается в комментариях исследовательской группы.

Сравнение: одиночный источник или двойная система

Ранее многие модели предполагали, что FRB возникают у изолированных объектов. Новые данные показывают важные различия:

Одиночный источник — стабильная среда, минимальные изменения сигнала.

Двойная система — переменная плазменная среда, резкие скачки поляризации и частоты.

Повторяющиеся FRB — именно здесь влияние звезды-компаньона становится заметным.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Открытие имеет сильные стороны, но оставляет и вопросы.

Преимущества:

объясняет резкие изменения RM;

согласуется с наблюдаемыми корональными выбросами;

усиливает связь FRB с магнетарами.

Недостатки:

подходит не для всех быстрых радиовсплесков;

требует длительных и ресурсоёмких наблюдений;

пока подтверждена на ограниченном числе источников.

Популярные вопросы о быстрых радиовсплесках

Все ли FRB связаны с двойными системами?

Нет, открытие касается лишь части повторяющихся источников.

Почему одиночные всплески труднее изучать?

Они не дают возможности отслеживать изменения среды со временем.

Какую роль играет телескоп FAST?

Его высокая чувствительность позволяет фиксировать тонкие изменения сигнала.