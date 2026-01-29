Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Антарктида ускоряется: пингвины сбились с ритма и подают опасный сигнал миру

Наука

Климат в Антарктиде меняется быстрее, чем ожидали ученые, и пингвины уже подстраиваются под новые условия. Их репродуктивный цикл смещается, а привычный биологический ритм нарушается. Эти сдвиги затрагивают не только отдельные колонии, но и всю полярную экосистему. Об этом сообщает Journal of Animal Ecology.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Размножение пингвинов ускоряется на фоне климатических изменений

Глобальное потепление в полярных широтах проявляется не только в таянии льдов и изменении ареалов животных. Оно вмешивается в фундаментальные биологические процессы, включая сроки размножения. Исследование, опубликованное в январе 2026 года, показывает: антарктические пингвины начинают гнездовой сезон заметно раньше, чем еще десять лет назад. Такой сдвиг фиксируется сразу у нескольких видов и происходит с рекордной скоростью.

Ученые проанализировали более 60 тысяч снимков, полученных с автоматических камер наблюдения. Эти данные позволили точно определить момент, когда птицы стабильно занимают гнезда — ключевую точку начала размножения. Результаты показали: папуасские пингвины в среднем сдвигают начало сезона на 13 дней за десятилетие, а в отдельных районах — почти на месяц. Пингвины Адели и яремные пингвины демонстрируют схожую тенденцию, ускоряя гнездование примерно на 10 дней.

"Мы наблюдаем самый быстрый темп изменений, когда-либо зафиксированный у птиц и даже у позвоночных в целом", — отмечает ведущий автор исследования, научный сотрудник Оксфордского университета Игнасио Хуарес Мартинес.

Почему сдвиг биологического календаря вызывает тревогу

В антарктических экосистемах время имеет решающее значение. Доступ к пище, особенно к крилю, ограничен коротким сезонным окном. Если птенцы появляются раньше пика кормовой базы, это может снизить их шансы на выживание. Исследователи подчеркивают: быстрая поведенческая реакция не всегда означает успешную адаптацию.

Пингвины реагируют сразу на несколько факторов. Среди них — рост температуры, сокращение морского льда, изменение влажности почвы в местах гнездования и колебания численности добычи. Эти процессы накладываются друг на друга, создавая нестабильную среду, к которой животным приходится приспосабливаться практически вслепую. Такой дисбаланс уже известен по другим регионам планеты, но в Антарктиде он усиливается из-за особенно быстрого потепления.

"Даже незначительное смещение сезонных процессов в полярных регионах способно запускать цепные реакции, которые отражаются на всей климатической системе, а не только на отдельных видах", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Орлов Максим Евгеньевич.

Как ученые отслеживают изменения в поведении пингвинов

Ключевую роль в исследовании сыграл проект Penguin Watch. В рамках программы в 37 колониях Антарктиды и на субантарктических островах установили 77 автоматических камер. Они ежедневно фиксируют активность птиц, а встроенные датчики температуры позволяют связывать поведение с локальными климатическими условиями.

"Такие наблюдения помогают заметить признаки экологического стресса задолго до того, как начнется сокращение численности популяций", — говорится в комментарии основателя проекта, профессора Оксфордского университета Брукса Тома Харта.

Важным преимуществом системы стала ее масштабность. Камеры охватывают как небольшие колонии, так и гигантские скопления из сотен тысяч гнезд. Это делает выводы репрезентативными и показывает, что проблема не локальная, а континентальная.

Температурный рост и неравные условия для разных видов

Данные мониторинга указывают на резкий локальный нагрев. В районах наблюдений температура повышается примерно на 0,3 °C в год — это в четыре раза быстрее средних антарктических показателей. Такой рост напрямую влияет на сроки размножения, но ученые подчеркивают: температура — лишь часть картины.

Разные виды пингвинов реагируют на изменения по-разному. Папуасские пингвины обладают более гибким рационом и легче адаптируются к новым условиям. Яремные пингвины зависят почти исключительно от криля, а пингвинам Адели необходим стабильный ледяной покров. Это различие усиливает экологическое неравенство и может привести к перераспределению популяций.

"Субполярные условия начинают играть на руку папуасским пингвинам, но становятся серьезным вызовом для строго полярных видов", — подчеркивает Игнасио Хуарес Мартинес.

Популярные вопросы о размножении пингвинов в условиях потепления

Почему пингвины начинают размножаться раньше?
Основная причина — рост температуры и изменение доступности ресурсов.

Чем это грозит антарктической экосистеме?
Нарушением пищевых цепей и снижением устойчивости всей системы.

Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат экология антарктида глобальное потепление
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
