Потерянная гробница найдена: находка, закрывающая главный пробел Древнего Египта

Лестница под обвалом и первые следы гробницы

Полевые работы в труднодоступной скальной зоне начались с обнаружения лестницы, скрытой под массивным камнепадом. Этот проход стал первым материальным свидетельством существования неизвестной ранее гробницы. Анализ расположения лестницы и особенностей окружающей породы позволил связать объект с традициями строительства королевских усыпальниц, хорошо известными по другим памятникам Древнего Египта, включая обсуждения загадок вроде пустот под статуей Сфинкса.

Долгие годы участок считался бесперспективным из-за следов разрушений, вызванных обвалами и паводками. Однако именно эти факторы помогли сохранить некоторые элементы, скрыв их от грабителей и внимания исследователей прошлого.

Ритуальные ямы и признаки царского статуса

Рядом с лестницей археологи обнаружили ритуальную яму, заметно более богатую, чем обычные находки в подобных местах. Такие ямы создавались при строительстве гробниц и содержали подношения, призванные защитить захоронение.

"Когда создаётся гробница, все предметы, связанные с магией фараона, должны оставаться рядом с ней", — отмечается в комментариях исследовательской группы.

Наличие жертвенных останков, включая подношение телёнка, указало на скрытый вход и подтвердило, что речь идёт о захоронении правителя, а не знатного вельможи.

Наводнения, разрушившие коридоры

Следы сильных паводков оказались одной из ключевых особенностей гробницы. Вода проникала в коридоры, принося обломки и ил, которые со временем затвердели, полностью перекрыв проходы. Повторное увлажнение разрушало штукатурку и ослабляло каменные конструкции, из-за чего часть потолков обрушилась.

"Нижние участки камеры были защищены давлением осадка, но выше штукатурка буквально сползла и обрушилась", — говорится в полевых отчётах.

Именно эти процессы, вероятно, привели к утрате многих предметов погребального инвентаря.

Звёздный потолок и символика загробного пути

В центральной камере сохранился фрагмент потолка, окрашенный в насыщенный синий цвет с жёлтыми звёздами. Такой мотив был характерен исключительно для царских гробниц и символизировал ночное небо, по которому фараон совершал своё посмертное путешествие.

Хотя большая часть росписей утрачена, даже небольшие фрагменты позволили исследователям подтвердить высокий статус захоронения.

Тексты Амдуат и подтверждение королевского погребения

На стенах были обнаружены фрагменты росписей, соответствующие сценам из "Амдуат" — священного текста, описывающего путь солнечного бога Ра через двенадцать часов ночи. Эти изображения использовались исключительно в царских усыпальницах Нового царства и хорошо сопоставимы с находками из других египетских гробниц, включая исследования, подобные древним захоронениям Египта с тревожными деталями.

Сохранившиеся сцены последних часов путешествия Ра окончательно исключили возможность того, что гробница принадлежала частному лицу.

Алебастровые сосуды и имя фараона

Решающими стали осколки алебастровых сосудов с иероглифами. Несмотря на повреждения, на них сохранились фрагменты царских титулов и имён.

"Мы поняли, что это один из Тутмосов, но окончательное подтверждение пришло позже", — отмечается в исследовании.

Упоминание Хатшепсут и хронологические данные позволили связать гробницу именно с Тутмосом II, правившим приблизительно в 1493-1479 годах до н. э.

Почему тело фараона отсутствует

Следы внутри камер указывают на то, что захоронение было очищено вскоре после создания. Повреждения от воды могли вынудить жрецов и чиновников перенести мумию и ценные предметы в более безопасное место.

Существует и политическое объяснение: в эпоху династических конфликтов останки правителей нередко перемещали, чтобы лишить соперников символической легитимности.

Сравнение с гробницей Тутанхамона

В отличие от практически нетронутого захоронения Тутанхамона, найденного в 1922 году, гробница Тутмоса II сильно пострадала от природных факторов. Зато она даёт ценные сведения об архитектуре, выборе места и строительных технологиях более раннего периода XVIII династии.

Плюсы и минусы открытия гробницы Тутмоса II

Открытие имеет как сильные стороны, так и ограничения.

Преимущества:

восполнение последнего пробела в царских погребениях XVIII династии;

новые данные об архитектуре и ритуалах;

подтверждение исторических источников.

Недостатки:

отсутствие мумии и значительной части инвентаря;

серьёзные повреждения от воды;

ограниченные возможности для дальнейших раскопок.

Популярные вопросы о гробнице Тутмоса II

Почему гробницу не нашли раньше?

Она была скрыта под обвалами и сильно повреждена паводками, из-за чего долго не привлекала внимания.

Можно ли найти мумию Тутмоса II?

Теоретически да, если будет обнаружено вторичное место захоронения.

Чем эта находка важна для истории Египта?

Она завершает цепочку царских погребений XVIII династии и уточняет данные о погребальных традициях.