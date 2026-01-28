Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Власов

Потерянная гробница найдена: находка, закрывающая главный пробел Древнего Египта

Наука
Спустя столетие после открытия гробницы Тутанхамона археологи подтвердили находку ещё одного утраченного захоронения фараона XVIII династии. В скалах к западу от Луксора была обнаружена и идентифицирована гробница Тутмоса II — правителя, чьё погребение долгое время считалось потерянным. Открытие восполняет важный пробел в истории Нового царства и меняет представления о королевских усыпальницах той эпохи. Об этом сообщает Earth.

Лестница под обвалом и первые следы гробницы

Полевые работы в труднодоступной скальной зоне начались с обнаружения лестницы, скрытой под массивным камнепадом. Этот проход стал первым материальным свидетельством существования неизвестной ранее гробницы. Анализ расположения лестницы и особенностей окружающей породы позволил связать объект с традициями строительства королевских усыпальниц, хорошо известными по другим памятникам Древнего Египта, включая обсуждения загадок вроде пустот под статуей Сфинкса.

Фрески в древнеегипетской гробнице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрески в древнеегипетской гробнице

Долгие годы участок считался бесперспективным из-за следов разрушений, вызванных обвалами и паводками. Однако именно эти факторы помогли сохранить некоторые элементы, скрыв их от грабителей и внимания исследователей прошлого.

Ритуальные ямы и признаки царского статуса

Рядом с лестницей археологи обнаружили ритуальную яму, заметно более богатую, чем обычные находки в подобных местах. Такие ямы создавались при строительстве гробниц и содержали подношения, призванные защитить захоронение.

"Когда создаётся гробница, все предметы, связанные с магией фараона, должны оставаться рядом с ней", — отмечается в комментариях исследовательской группы.

Наличие жертвенных останков, включая подношение телёнка, указало на скрытый вход и подтвердило, что речь идёт о захоронении правителя, а не знатного вельможи.

Наводнения, разрушившие коридоры

Следы сильных паводков оказались одной из ключевых особенностей гробницы. Вода проникала в коридоры, принося обломки и ил, которые со временем затвердели, полностью перекрыв проходы. Повторное увлажнение разрушало штукатурку и ослабляло каменные конструкции, из-за чего часть потолков обрушилась.

"Нижние участки камеры были защищены давлением осадка, но выше штукатурка буквально сползла и обрушилась", — говорится в полевых отчётах.

Именно эти процессы, вероятно, привели к утрате многих предметов погребального инвентаря.

Звёздный потолок и символика загробного пути

В центральной камере сохранился фрагмент потолка, окрашенный в насыщенный синий цвет с жёлтыми звёздами. Такой мотив был характерен исключительно для царских гробниц и символизировал ночное небо, по которому фараон совершал своё посмертное путешествие.

Хотя большая часть росписей утрачена, даже небольшие фрагменты позволили исследователям подтвердить высокий статус захоронения.

Тексты Амдуат и подтверждение королевского погребения

На стенах были обнаружены фрагменты росписей, соответствующие сценам из "Амдуат" — священного текста, описывающего путь солнечного бога Ра через двенадцать часов ночи. Эти изображения использовались исключительно в царских усыпальницах Нового царства и хорошо сопоставимы с находками из других египетских гробниц, включая исследования, подобные древним захоронениям Египта с тревожными деталями.

Сохранившиеся сцены последних часов путешествия Ра окончательно исключили возможность того, что гробница принадлежала частному лицу.

Алебастровые сосуды и имя фараона

Решающими стали осколки алебастровых сосудов с иероглифами. Несмотря на повреждения, на них сохранились фрагменты царских титулов и имён.

"Мы поняли, что это один из Тутмосов, но окончательное подтверждение пришло позже", — отмечается в исследовании.

Упоминание Хатшепсут и хронологические данные позволили связать гробницу именно с Тутмосом II, правившим приблизительно в 1493-1479 годах до н. э.

Почему тело фараона отсутствует

Следы внутри камер указывают на то, что захоронение было очищено вскоре после создания. Повреждения от воды могли вынудить жрецов и чиновников перенести мумию и ценные предметы в более безопасное место.

Существует и политическое объяснение: в эпоху династических конфликтов останки правителей нередко перемещали, чтобы лишить соперников символической легитимности.

Сравнение с гробницей Тутанхамона

В отличие от практически нетронутого захоронения Тутанхамона, найденного в 1922 году, гробница Тутмоса II сильно пострадала от природных факторов. Зато она даёт ценные сведения об архитектуре, выборе места и строительных технологиях более раннего периода XVIII династии.

Плюсы и минусы открытия гробницы Тутмоса II

Открытие имеет как сильные стороны, так и ограничения.

Преимущества:

  • восполнение последнего пробела в царских погребениях XVIII династии;

  • новые данные об архитектуре и ритуалах;

  • подтверждение исторических источников.

Недостатки:

  • отсутствие мумии и значительной части инвентаря;

  • серьёзные повреждения от воды;

  • ограниченные возможности для дальнейших раскопок.

Популярные вопросы о гробнице Тутмоса II

Почему гробницу не нашли раньше?
Она была скрыта под обвалами и сильно повреждена паводками, из-за чего долго не привлекала внимания.

Можно ли найти мумию Тутмоса II?
Теоретически да, если будет обнаружено вторичное место захоронения.

Чем эта находка важна для истории Египта?
Она завершает цепочку царских погребений XVIII династии и уточняет данные о погребальных традициях.

Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Садоводство, цветоводство
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Последние материалы
Ремонт сделали, а жить неудобно: одна мелочь, которая превращает дом в компромисс
Сигнал вспыхнул и исчез, но последствия огромны: учёные не ожидали такого поворота
Вселенная пошла коротким путём: первые галактики запустили неконтролируемый рост
Эти яблоки помнят детство: вкус, который современные гибриды так и не повторили
Потерянная гробница найдена: находка, закрывающая главный пробел Древнего Египта
Грызуны не уходят просто так: ошибка в борьбе, из-за которой они возвращаются снова
Цены взлетели, но выбор остался: кроссоверы, удержавшиеся вопреки налогам и сборам
Кусты прижились, а ягод нет: ошибка со сроками, которую совершают почти все дачники
Забытый гриб снова в деле: неожиданный эффект, из-за которого его возвращают в огород
Автомобиль меняет курс при торможении: ошибка, которую замечают слишком поздно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.