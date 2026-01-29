Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты

В планетологии долгое время доминировало представление о Меркурии как о геологически завершенном объекте. Традиционные модели описывали его как небесное тело, чья эволюция остановилась миллиарды лет назад.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Кора Меркурия

Предполагалось, что экстремальная близость к звезде и отсутствие плотной атмосферы привели к полному удалению всех летучих соединений с поверхности и из верхних слоев коры еще на ранних этапах формирования Солнечной системы. Меркурий воспринимался как монолитный, прожженный радиацией камень, где изменения ландшафта возможны лишь под воздействием внешних факторов — падением метеоритов.

Однако анализ данных, полученных в ходе завершенной миссии MESSENGER, и применение современных методов машинного обучения заставляют пересмотреть эту концепцию.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предоставляет доказательства того, что на Меркурии происходят активные процессы перемещения грунта, вызванные не гравитацией или ударами извне, а внутренней термической нестабильностью недр.

Проблема идентификации малых форм рельефа

Основная сложность в изучении геологии Меркурия заключается в ограниченном объеме данных высокого разрешения. Зонд MESSENGER, работавший на орбите планеты с 2011 по 2015 год, передал на Землю более ста тысяч снимков.

На этих изображениях запечатлена поверхность, испещренная кратерами, разломами и вулканическими равнинами. Среди этого хаоса человеческому глазу крайне сложно выделить мелкие, но систематически повторяющиеся структуры, указывающие на локальную активность.

Группа исследователей под руководством Валентина Бикеля из Бернского университета решила эту задачу, отказавшись от ручного поиска в пользу автоматизированных систем. Ученые использовали сверточную нейронную сеть, обученную на выборке известных геологических аномалий. Алгоритм проанализировал массив из 112 424 изображений, полученных узкоугольной камерой (NAC) зонда.

Целью поиска были так называемые "склоновые линии". Это яркие, вытянутые полосы, расположенные на крутых внутренних стенах ударных кратеров. В результате работы алгоритма и последующей верификации данных экспертами-геологами был составлен каталог из 402 уникальных объектов.

Их распределение и физические характеристики позволили выдвинуть гипотезу о природе их происхождения, которая противоречит классическим представлениям о сухом Меркурии.

Спектральные характеристики и возраст структур

Ключевым параметром для определения возраста геологических образований на безатмосферных телах является их спектральный отклик. Под воздействием космического выветривания — постоянной бомбардировки микрометеоритами и воздействия солнечного ветра — реголит (поверхностный грунт) со временем темнеет и приобретает характерный "красный" оттенок в спектре.

Найденные склоновые линии демонстрируют противоположные характеристики. Спектральный анализ показал, что материал в этих полосах имеет выраженный "синий" наклон спектра и обладает высоким альбедо (отражательной способностью).

В контексте меркурианской геологии это однозначный маркер свежести материала. Это означает, что грунт, образующий эти линии, оказался на поверхности недавно по геологическим меркам и еще не успел деградировать под воздействием космической среды.

Отсутствие видимых изменений на снимках за четырехлетний период наблюдения MESSENGER указывает на то, что процесс формирования этих линий протекает медленно или носит эпизодический характер, но сам факт наличия спектрально молодого материала на крутых склонах требует объяснения механизма его обновления.

Механизм сублимационного обрушения

На планетах с атмосферой, таких как Земля или Марс, оползни и потоки грунта часто инициируются жидкостями (водой или рассолами) либо ветровой эрозией. На Меркурии, где температура поверхности колеблется от -170°C ночью до +430°C днем, наличие жидкостей невозможно. Тем не менее, механика движения грунта требует наличия триггера, нарушающего сцепление частиц.

Авторы исследования предлагают модель, основанную на процессе деволатилизации — потере летучих веществ. Гипотеза предполагает, что кора Меркурия имеет слоистое строение. Под верхним, относительно плотным слоем вулканических пород или слежавшегося реголита, могут залегать горизонты, обогащенные летучими компонентами. Наиболее вероятными кандидатами являются элементарная сера, стеариновые кислоты или углеродные соединения (фуллерены).

Механизм разрушения выглядит следующим образом:

Термическое воздействие: интенсивный солнечный нагрев проникает вглубь породы.

интенсивный солнечный нагрев проникает вглубь породы. Фазовый переход: летучие вещества, находящиеся в подповерхностном слое, нагреваются до критических температур и сублимируют — переходят из твердого состояния непосредственно в газ, минуя жидкую фазу.

летучие вещества, находящиеся в подповерхностном слое, нагреваются до критических температур и сублимируют — переходят из твердого состояния непосредственно в газ, минуя жидкую фазу. Потеря структурной целостности: образующийся газ создает избыточное давление и покидает породу через микротрещины. В результате в подповерхностном слое образуются пустоты, а сам грунт становится рыхлым и теряет связность.

образующийся газ создает избыточное давление и покидает породу через микротрещины. В результате в подповерхностном слое образуются пустоты, а сам грунт становится рыхлым и теряет связность. Гравитационное смещение: верхний слой породы, лишившись опоры, обрушивается под действием гравитации. Поскольку процесс происходит на крутых склонах кратеров, это приводит к формированию направленных потоков материала — тех самых ярких линий.

Этот процесс геологически связан с образованием каверн — известных ранее плоскодонных депрессий неправильной формы, которые также считаются результатом сублимации. Склоновые линии, по сути, представляют собой проявление того же процесса, но в условиях наклонного рельефа, где потеря устойчивости приводит к немедленному сходу материала.

Геостатистические доказательства гипотезы

Для подтверждения термической природы процесса исследователи провели детальный анализ географического распределения найденных объектов. Результаты статистической обработки данных четко указывают на зависимость активности от инсоляции (количества получаемой солнечной энергии).

Во-первых, подавляющее большинство склоновых линий обнаружено на стенах кратеров, ориентированных в сторону экватора. Именно эти участки поверхности получают максимальное количество солнечного тепла в течение меркурианского года. На склонах, ориентированных к полюсам и находящихся в тени, подобные структуры практически отсутствуют.

Во-вторых, наблюдается корреляция с так называемыми "горячими долготами". Из-за особенностей орбитального резонанса Меркурия (3 оборота вокруг оси за 2 оборота вокруг Солнца) определенные долготы на планете прогреваются сильнее остальных. Распределение линий частично совпадает с этими зонами максимального нагрева.

В-третьих, высокая концентрация линий зафиксирована в регионах, где ранее были обнаружены поля каверн. Например, кратер Дега содержит наибольшую плотность склоновых линий, что делает его основным полигоном для изучения взаимодействия солнечного излучения и летучих веществ коры.

Значение для понимания эволюции планет

Обнаружение признаков современной активности летучих веществ на Меркурии важно для планетологии. Это открытие опровергает гипотезу о том, что внутренние планеты Солнечной системы полностью теряют свои летучие компоненты на ранних стадиях эволюции из-за высоких температур.

Существование запасов серы или других летучих соединений в коре Меркурия спустя 4,5 миллиарда лет после его формирования свидетельствует о высокой эффективности механизмов консервации вещества в недрах.

Вероятно, верхний слой коры выступает в роли эффективного термоизолятора, защищая глубинные залежи от сублимации до тех пор, пока внешний удар или эрозия не нарушат его целостность.

Также это меняет представление о динамике поверхности. Меркурий — не статичное тело, а активная система, где рельеф продолжает формироваться под воздействием эндогенных (внутренних) процессов, стимулируемых экзогенным (внешним) источником энергии — Солнцем.

Перспективы: миссия BepiColombo

Данное исследование формулирует конкретные задачи для следующего этапа изучения планеты. Космический аппарат BepiColombo, являющийся совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), должен выйти на рабочую орбиту вокруг Меркурия в декабре 2026 года.

Инструментарий BepiColombo, в частности система камер SIMBIO-SYS, обладает значительно более высоким пространственным разрешением по сравнению с оборудованием MESSENGER. Опубликованный каталог из 402 участков с подтвержденными склоновыми линиями станет приоритетным списком целей для съемки.

Новая миссия позволит проверить гипотезу дегазации напрямую. Ученые планируют отслеживать изменения этих структур в динамике, пытаясь зафиксировать появление новых оползней или расширение существующих.

Если гипотеза подтвердится, это даст уникальную возможность наблюдать процесс изменения химического состава планетарной коры в реальном времени, что ранее считалось невозможным для тел внутренней Солнечной системы.