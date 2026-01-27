Голос исчез, слова остались: как носимое устройство возвращает возможность говорить

После инсульта многие люди сохраняют способность формировать слова губами, но голос перестаёт звучать так, чтобы их понимали окружающие. Новое носимое устройство пытается вернуть таким пациентам возможность говорить, переводя беззвучные движения горла в разборчивую речь. Разработка может упростить повседневное общение и частично вернуть утраченную самостоятельность. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Когда слова есть, а голоса нет

Одно из распространённых последствий инсульта — дизартрия. При этом состоянии человек знает, что хочет сказать, но мышцы, отвечающие за речь, работают слабо или несогласованно. В результате слова звучат тихо, искажённо или обрываются, а разговор превращается в тяжёлое испытание.

"Когда у людей развивается дизартрия после инсульта, это может быть крайне мучительно: они точно знают, что хотят сказать, но физически не могут это произнести, потому что сигналы между мозгом и горлом были нарушены инсультом", — пояснил руководитель проекта доктор Луиджи Оччипинти.

Ошейник, который "слушает" тело

Устройство под названием Revoice выглядит как мягкий тканевый чокер, который надевается на шею. Оно не записывает звук, а улавливает едва заметные физиологические сигналы, обычно остающиеся неслышимыми.

Разработкой занимались инженеры Кембриджского университета. Особое внимание уделили комфорту: ошейник гибкий, его можно стирать и носить в течение дня. Внутри размещены текстильные датчики деформации, которые меняют сопротивление при растяжении и плотно прилегают к коже, не создавая давления. Такой подход перекликается с современными трендами в медицинских разработках, где акцент делают на технологии для восстановления функций без агрессивного вмешательства.

Какие сигналы использует устройство

Revoice анализирует сразу несколько источников информации. Основу составляют микродвижения мышц горла, возникающие, когда человек беззвучно формирует слова. Дополнительно система учитывает пульсовую волну в сонной артерии, что помогает уточнять контекст и временную структуру речи.

В ходе клинических тестов добровольцы надевали устройство и молча произносили короткие фразы. Главная инженерная задача заключалась в том, чтобы отличить речевые паттерны от обычных движений — глотания, поворотов головы или кашля.

Как "тихая речь" превращается в фразы

Вместо распознавания звука программное обеспечение интерпретирует так называемую беззвучную речь — движения, которые обычно сопровождают произнесение слов. Алгоритмы разбивают поток сигналов на короткие временные фрагменты и предсказывают части слов по мере их формирования.

Непрерывная расшифровка позволяет избежать искусственных пауз между словами. Однако обучение остаётся важным: у каждого пользователя движения мышц немного отличаются, а усталость и восстановление после инсульта могут менять сигналы день ото дня.

Роль контекста и языковой модели

Система не ограничивается прямым переводом движений в отдельные слова. Короткие фрагменты часто не несут полного смысла, поэтому Revoice использует контекст — время, эмоциональную окраску и ситуацию.

На основе этих данных языковая модель помогает разворачивать несколько распознанных слов в связное предложение. По своей логике это напоминает подходы, которые применяются в исследованиях распределённого общения — от нейросетей до экспериментов с взаимодействием интеллектуальных систем, где важна не только передача сигнала, но и его интерпретация.

Сравнение: Revoice и традиционные средства общения

Классические системы альтернативной коммуникации часто требуют набора текста с помощью кнопок или отслеживания взгляда. Они надёжны, но слишком медленны для живого диалога.

Импланты мозга способны помочь при полном параличе, но требуют хирургического вмешательства и сложного сопровождения.

Revoice занимает промежуточную нишу — он неинвазивен и ориентирован на людей, которые могут двигать мышцами речи, но не издавать чёткий звук.

Что показали первые испытания

В раннем исследовании участвовали пять пациентов после инсульта и десять здоровых добровольцев. Частота ошибок при распознавании слов составила около 4,2%, а полные предложения искажались лишь в 2,9% случаев. Участники отметили рост удовлетворённости общением примерно на 55%.

Эти результаты получены на небольшом словаре и ограниченной выборке, поэтому они пока не отражают работу устройства в сложных бытовых условиях.

Плюсы и минусы технологии

Разработка открывает новые возможности, но остаётся экспериментальной.

Плюсы: неинвазивность, работа в реальном времени, потенциал для повседневного общения и реабилитации.

Минусы: необходимость индивидуальной настройки, чувствительность к посторонним движениям, отсутствие масштабных испытаний.

Популярные вопросы о Revoice

Может ли устройство заменить логопеда?

Нет, оно рассматривается как дополнение к терапии, а не замена специалиста.

Подойдёт ли оно всем пациентам после инсульта?

Нет, тяжёлый паралич или плохой контроль головы могут ограничить использование.

Когда технология может стать доступной массово?

Пока рано говорить о сроках — необходимы более масштабные испытания.