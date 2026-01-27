Не вспышка и не сбой: загадка, из-за которой астрономы пересматривают теории

Астрономы заметили, как обычная на первый взгляд звезда среднего возраста на несколько месяцев почти исчезла из поля зрения. Причиной стало гигантское облако, насыщенное испарёнными металлами, которое медленно прошло перед её диском. Такое поведение не укладывается в привычные представления о "спокойных" зрелых планетных системах. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: Pravda.ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космическое облако

Необычное затмение у зрелой звезды

Событие началось в сентябре 2024 года, когда звезда J0705+0612 резко потеряла яркость — примерно в 40 раз — и оставалась тусклой до мая 2025 года. Сначала учёные предполагали внутренние изменения самой звезды, но длительность и характер затмения указали на внешнюю причину.

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что свет перекрывала массивная структура, богатая металлами. Она оказалась связана с невидимым компаньоном и, вероятно, представляет собой последствия мощного планетарного столкновения — процесса, который всё чаще обсуждают в контексте эволюции планетных систем.

Облако, которое закрыло звезду

Наблюдаемое потускнение соответствовало длительной оккультации: перед звездой на месяцы встало плотное пылевое облако или диск. Анализ архивных данных позволил оценить его размеры и движение.

По расчётам, структура находится примерно в 1,9 млрд километров от звезды и растянулась почти на 190 млн километров. Облако, по всей видимости, удерживается гравитацией скрытого компаньона массой в несколько раз больше Юпитера — на границе между крупной планетой и коричневым карликом.

Что показали спектры

В марте 2025 года телескоп Gemini South в Чили использовал высокоточный спектрограф GHOST, чтобы детально изучить ослабленный свет звезды. Разложив его на тысячи длин волн, исследователи получили химическую "карту" затмевающего облака.

Доплеровские сдвиги в спектральных линиях показали, что газ внутри структуры активно движется. Металлы в облаке не статичны — они циркулируют и текут, причём иначе, чем вещество самой звезды.

"Чувствительность GHOST позволила нам не просто обнаружить газ в этом облаке, но и измерить, как именно он движется", — отметила соавтор исследования, профессор физики и астрономии Университета Джонса Хопкинса Надя Закамска.

Пыль там, где её быть не должно

Возраст системы оценивается более чем в 2 млрд лет. Обычно к этому времени протопланетные диски давно рассеиваются — у молодых звёзд они исчезают в среднем за 6 млн лет.

Однако у J0705+0612 ранее фиксировали инфракрасный избыток, то есть избыточное тепловое излучение, которое нельзя объяснить одной звездой. Это указывает на то, что пыль появилась сравнительно недавно, а не сохранилась с момента формирования системы, как это бывает у молодых звёзд с дисками.

Повторяющаяся тень

Событие 2024-2025 годов оказалось не единственным. Архивные фотопластинки Гарвардской обсерватории показали, что та же звезда тускнела и в 1937, и в 1981 годах.

Все три эпизода укладываются в цикл примерно в 44 года. Такой длительный период характерен для объектов, обращающихся на больших расстояниях от звезды. Пока наблюдений слишком мало, чтобы считать цикл окончательно подтверждённым, но совпадение выглядит многообещающим.

Сравнение: обычные диски и околоспутниковые структуры

Классические протопланетные диски окружают молодые звёзды и исчезают за миллионы лет.

Околоспутниковые диски, связанные с компаньонами, могут существовать значительно дольше и проявляться лишь при редком удачном выравнивании с линией зрения.

Версия о планетарном столкновении

Наиболее логичное объяснение объединяет все наблюдения: облако могло образоваться после столкновения двух планет во внешней части системы. При таких катастрофах испаряется поверхность тел, образуется горячий металлический газ и разлетается пыль.

"Это событие показывает, что даже в зрелых планетных системах могут происходить драматические столкновения планетарного масштаба", — подчеркнула Надя Закамска.

Если гипотеза верна, облако значительно моложе самой звезды, а скрытый компаньон может быть уцелевшим участником этих событий.

Плюсы и минусы гипотезы столкновения

Версия хорошо объясняет наличие металлов и свежей пыли, но требует дополнительных подтверждений.

Плюсы: согласуется с повторяющимися затмениями и химическим составом газа.

Минусы: масса компаньона и точное происхождение линий поглощения пока не определены.

Популярные вопросы о металлическом облаке

Насколько редки такие события?

Они крайне редки из-за необходимости точного выравнивания облака и звезды.

Может ли компаньон быть коричневым карликом?

Да, его масса пока позволяет оба варианта — от массивной планеты до коричневого карлика.

Что это значит для понимания планетных систем?

Даже "зрелые" системы могут оставаться динамичными и переживать разрушительные события.