Алексей Трофимов

Море погружается во тьму: скрытый процесс, который учёные только начинают понимать

Наука

Иногда прибрежная вода буквально за дни меняется — из прозрачной становится мутной, а морское дно погружается в темноту. Такие внезапные эпизоды лишают светолюбивые экосистемы энергии и могут быстро нарушить привычный баланс жизни. Учёные всё чаще фиксируют эти явления и пытаются понять, насколько они опасны и как часто повторяются. Об этом сообщает издание Earth.

Токсичное море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что такое "морские тёмные волны"

Учёные ввели термин "морская тёмная волна" для обозначения кратковременного, но резкого падения уровня подводного освещения. Речь идёт не о постепенном помутнении воды, а о чётко ограниченном по времени событии с началом и концом.

Над разработкой единого подхода работала команда Университета Вайкато под руководством постдокторанта Франсуа Тораля, изучающего влияние мутной воды на прибрежные экосистемы.

"Свет — один из ключевых факторов морской продуктивности, но до сих пор у нас не было единого способа измерять экстремальные падения подводной освещённости", — отметил исследователь Франсуа Тораль.

Почему морское дно внезапно темнеет

Главная причина — рост мутности воды. Осадки, цветение водорослей и растворённое органическое вещество поглощают и рассеивают солнечный свет, не давая ему достигать дна.

Когда штормы или паводки приносят в море взвешенные частицы, прозрачность резко падает. Усиление экстремальных погодных явлений, включая особо мощные ураганы, делает такие эпизоды более выраженными и масштабными.

Как учёные отслеживают подводную темноту

Для анализа редких событий потребовались многолетние наблюдения. В Калифорнии датчики на глубине около 6,5 метра фиксировали освещённость дна ежедневно на протяжении 16 лет. В Новой Зеландии аналогичные приборы работали на глубинах 7 и 20 метров более десяти лет, а спутники дополнили картину данными за два десятилетия.

Такие длинные ряды данных позволили отличить обычные сезонные колебания света от настоящих экстремальных эпизодов.

Сравнение: короткие и затяжные тёмные волны

В разных регионах тёмные волны длились от нескольких дней до почти двух месяцев. Некоторые из них почти полностью лишали морское дно света.
Короткие эпизоды чаще связаны со штормами, тогда как более продолжительные — с устойчивым цветением водорослей или серией паводков.

Как темнота влияет на растения

Морские растения зависят от света так же, как и наземные. При его дефиците фотосинтез резко замедляется, и организмы начинают расходовать накопленные запасы.

В одном из исследований падение освещённости на 63% сопровождалось снижением продуктивности водорослей на 95%. Даже кратковременная темнота способна ослабить заросли ламинарий, морских трав и коралловых сообществ.

"Даже короткие периоды недостатка света могут серьёзно ухудшить фотосинтез в лесах водорослей, морских травах и кораллах", — подчёркивает Франсуа Тораль.

Что происходит с животными

Для рыб и других животных мутная вода означает потерю видимости. Взвешенные частицы рассеивают свет и снижают контраст, сокращая дистанцию обзора.

Это может менять правила охоты, влиять на косякообразование, поиск партнёров и миграционные сигналы. В отличие от растений, реакции животных изучены хуже, и это остаётся одним из ключевых вопросов для дальнейших исследований.

Связь с процессами на суше

Многие тёмные волны начинаются далеко от моря. Сильные дожди и лесные пожары разрушают почвы, а затем потоки мутной воды выносят осадок в прибрежную зону.

Подобные цепочки "суша — океан" усиливаются на фоне климатических изменений, включая таяние льдов и приток пресной воды, как это происходит в Арктике при изменении ледовой обстановки.

Плюсы и минусы спутникового мониторинга

Спутники позволяют отслеживать тёмные волны на протяжённых участках побережья и дополняют данные стационарных датчиков.

Плюсы: широкий охват, долгосрочные архивы, сравнение регионов.
Минусы: облачность и блики мешают наблюдениям именно в периоды штормов, когда тёмные волны наиболее вероятны.

Популярные вопросы о морских тёмных волнах

Это редкое явление или новая норма?
Данные показывают, что такие эпизоды происходили и раньше, но сейчас их стали лучше фиксировать.

Можно ли предотвратить тёмные волны?
Полностью — нет, но снижение эрозии и загрязнений с суши может уменьшить их силу.

Чем они опасны для экосистем?
Они подрывают основу пищевых цепей, снижая продуктивность растений.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Темы наука ученые исследование
