Земля раскрыла тайник: то, что скрывалось под холмами, теперь может исчезнуть

Под холмами неподалёку от Офры на Западном берегу обнаружили огромную подземную камеру, которая по высоте сопоставима с десятиэтажным зданием. Пространство десятилетиями оставалось скрытым и не тронутым человеком, несмотря на активное освоение территории сверху. Сейчас уникальная находка оказалась под угрозой из-за планируемого строительства. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подземная пещера со сталактитами

Что нашли под землёй рядом с Офрой

Обнаруженная полость получила название Юбилейная пещера. Высота камеры достигает около 40 метров, а её размеры в плане — примерно 88 на 75 метров. Вход в неё нашли через узкую шахту, открытую во время юбилейного года местного сообщества.

Исследование проводили спелеологи и геологи из Еврейского университета Иерусалима. Они использовали верёвочные спуски и лазерное сканирование, чтобы зафиксировать форму и объём пространства. Подобные методы применяются и при изучении других уникальных объектов, включая самые загадочные пещеры с необычной геометрией и акустикой.

"Это самая высокая пещерная камера, когда-либо обнаруженная в Израиле", — сообщил руководитель исследования, директор Центра изучения пещер Еврейского университета Иерусалима Амос Фрумкин.

Почему камера считается уникальной

Пещера оказалась полностью нетронутой. На стенах и потолке нет следов копоти, а в отложениях на полу — человеческих следов. Это редкость для региона с богатой историей заселения.

Внутри сохранились тонкие минеральные образования — сталактиты, сталагмиты и колонны, сформированные каплями воды за тысячи лет. Даже лёгкое прикосновение может повредить их, а восстановление займёт десятилетия.

"Она украшена выдающимися сталактитами и сталагмитами, представляющими исключительную научную ценность", — отметил Амос Фрумкин.

Как образуются такие подземные пространства

Известняк растворяется слабокислой дождевой водой, которая проникает в трещины породы. Со временем мелкие полости соединяются в крупные камеры, формируя карстовые ландшафты.

Район вокруг Офры известен высокой плотностью карстовых пустот. Аналогичные процессы изучают не только на Земле, но и за её пределами — учёные обсуждают возможные карстовые пещеры на Марсе, сформированные древними потоками воды.

Сравнение: нетронутая пещера и освоенные карстовые объекты

Нетронутые пещеры позволяют изучать климат прошлого, движение воды и рост минералов без искажений.

Освоенные или посещаемые пещеры теряют эту ценность из-за изменения микроклимата, загрязнений и механических повреждений.

Плюсы и минусы возможного доступа к пещере

Сохранение камеры в закрытом режиме имеет очевидные преимущества, но ограничивает интерес общества.

Плюсы: сохранность минералов, безопасность, высокая научная ценность данных.

сохранность минералов, безопасность, высокая научная ценность данных. Минусы: отсутствие туристического доступа и образовательных программ для широкой публики.

Почему строительство рядом опасно

Проекты дорог и жилых кварталов могут создать нагрузку над естественным "потолком" пещеры, который формировался без расчёта на давление. В карстовых районах это повышает риск провалов и обрушений.

Специалисты рекомендуют заранее картировать подземные пустоты, избегать вибраций и тяжёлых конструкций над самыми уязвимыми зонами.

Популярные вопросы о Юбилейной пещере

Можно ли открыть пещеру для туристов?

Пока это считается рискованным из-за хрупкости образований и опасности обрушений.

Почему такие находки обнаруживают так поздно?

Карстовые полости могут не иметь заметных признаков на поверхности.

Что ценного даёт изучение таких пещер?

Они помогают восстанавливать историю климата, осадков и геологических процессов.