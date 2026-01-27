Разряд с неба оказался полезным: деревья, которые извлекают выгоду из молний

Удары молний могут быть не только разрушительной силой, но и неожиданным фактором выживания — по крайней мере для некоторых тропических деревьев. Новые наблюдения показывают, что отдельные виды не просто переносят прямое попадание разряда, а используют его себе во благо. Такой парадоксальный эффект меняет привычное представление о роли молний в экосистемах тропических лесов.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов is licensed under publiс domain Удар молнии в дерево

Когда молния не враг, а союзник

Обычно удар молнии считается приговором для крупного дерева: разряд повреждает ткани, вызывает внутренние ожоги и часто приводит к гибели растения. Однако в тропических лесах Панамы ученые обратили внимание на исключение из этого правила — дерево Dipteryx oleifera. Оно неоднократно переживало прямые удары молнии, тогда как окружающие его растения погибали.

Наблюдения за этим феноменом начались еще в 2015 году, когда исследователь Эван Гора заметил необычную устойчивость D. oleifera. Это стало отправной точкой для более масштабного анализа, в ходе которого специалисты зафиксировали 94 удара молний на территории природного заповедника Барро-Колорадо.

Преимущество среди выжженного леса

Результаты оказались показательными. Девять из десяти деревьев Dipteryx oleifera перенесли удар с минимальными повреждениями, тогда как общая смертность растительности поблизости достигала 56 процентов. Более того, пострадавшие деревья восстанавливались быстрее соседей и со временем становились еще более устойчивыми.

Высота этих растений играет ключевую роль. Поднимаясь над кроной леса, они чаще притягивают молнии, но после удара получают конкурентное преимущество. Освободившееся пространство и увеличенный доступ к солнечному свету создают условия для ускоренного роста и укрепления позиции в экосистеме.

"Мы привыкли рассматривать молнию исключительно как разрушительный фактор, но в данном случае она становится инструментом естественного отбора", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Что это значит для науки

Открытие заставляет ученых по-новому взглянуть на роль экстремальных природных явлений в формировании лесных сообществ. Молнии могут не только сокращать биоразнообразие, но и косвенно поддерживать определенные виды, помогая им доминировать.

Исследователи подчеркивают, что подобные механизмы особенно важны в условиях меняющегося климата, когда частота гроз в тропиках может расти.

"Такие примеры показывают, насколько сложны и многослойны природные системы, где даже катастрофические события могут выполнять регулирующую функцию", — отмечает климатолог, обозреватель Pravda. ru Максим Евгеньевич Орлов.

Неочевидные выгоды природных рисков

История Dipteryx oleifera — наглядный пример того, как эволюция использует экстремальные условия в качестве инструмента. Для одних видов молния остается смертельной угрозой, для других — редким, но мощным ресурсом, позволяющим укрепить позиции в борьбе за свет и пространство.

Сравнение реакции деревьев на молнии

Для большинства тропических видов молния остаётся разрушительным фактором. Они долго восстанавливаются или полностью погибают. Dipteryx oleifera отличается способностью локализовать повреждения и быстро возвращаться к нормальному росту. В этом и заключается его главное отличие от соседних деревьев, не приспособленных к таким нагрузкам.

Популярные вопросы о влиянии молний на деревья

Все ли деревья погибают после удара молнии?

Нет, большинство получает серьёзные повреждения, но отдельные виды способны выживать и восстанавливаться.

Почему Dipteryx oleifera переносит разряды лучше других?

Учёные связывают это с особенностями строения и способностью быстро компенсировать повреждения.

Может ли молния быть фактором эволюционного преимущества?

Для некоторых видов — да, поскольку она снижает конкуренцию и открывает доступ к ресурсам.