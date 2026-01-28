Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста

Наука

Амазонские леса десятилетиями считались экосистемой, стоящей на грани необратимого упадка. Однако многолетние полевые наблюдения показывают картину, которая не укладывается в привычные сценарии деградации. Несмотря на климатический стресс, структура леса продолжает меняться в сторону уплотнения и роста.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Неожиданные выводы сорокалетних наблюдений

С начала 1970-х годов учёные систематически отслеживают состояние нетронутых участков Амазонии. В рамках масштабной программы мониторинга были изучены 188 постоянных площадок, за частью из которых наблюдают более 30 лет. Основным показателем стала площадь крон деревьев — надёжный индикатор биомассы и общего состояния леса, сообщает Science & Vie.

Полученные данные показали устойчивый рост: средняя площадь крон увеличивалась примерно на 3,3 % за десятилетие. Причём эта тенденция наблюдается во всех регионах Амазонки, а не в отдельных локальных зонах. Рост затрагивает не только старые крупные деревья, но и молодые, что постепенно меняет архитектуру всего лесного массива.

"Этот процесс продолжается уже более тридцати лет, несмотря на фрагментацию экосистемы и рост климатического стресса", — подчёркивает соавтор исследования Адриане Эскивель-Муэльберт.

"Даже небольшое, но стабильное увеличение биомассы в таких масштабах означает серьёзный сдвиг в глобальном углеродном балансе, и его нельзя игнорировать при оценке климатических сценариев", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Поляков.

Масштабное исследование международного уровня

Работа была выполнена сетью RAINFOR и опубликована в журнале Nature Plants. В проекте участвовали более 60 научных учреждений из Южной Америки, Европы и Великобритании. Такая продолжительность и географический охват позволили выявить процессы, которые невозможно зафиксировать в краткосрочных исследованиях.

Учёные отмечают, что рост леса носит системный характер. Он не ограничивается отдельными видами или возрастными группами деревьев, а охватывает всю экосистему, формируя новое равновесие.

Почему Амазонка растёт быстрее

Главный фактор, объясняющий происходящее, — изменение состава атмосферы. Рост концентрации углекислого газа усиливает фотосинтез, обеспечивая растения дополнительным ресурсом для роста. Этот эффект получил название "CO₂-удобрение".

По данным исследовательской группы Бирмингемского университета, дополнительный углерод одинаково стимулирует как крупные доминирующие виды, так и молодые деревья-первопроходцы. Ни одна из прежних моделей не предсказывала столь равномерной реакции.

"Лес реагирует удивительно согласованно — все уровни растительного покрова выигрывают от этого атмосферного избытка", — отмечается в исследовании.

Устойчивость есть, но она не безгранична

Полученные результаты учёные называют обнадёживающими, но подчёркивают: речь идёт исключительно о нетронутых лесах. Как только экосистема фрагментируется или подвергается вырубке, положительный эффект исчезает.

"Высокие деревья невозможно заменить в краткосрочной перспективе, и посадки саженцев не компенсируют их утрату", — предупреждает исследователь Ребекка Банбери Морган из Бристольского университета.

Крупные деревья играют ключевую роль в накоплении углерода и поддержании биоразнообразия. Их исчезновение резко снижает устойчивость экосистемы, даже если молодые посадки выглядят многообещающе.

Климатические риски будущего

Модели климата по-прежнему указывают на рост засух, учащение пожаров и дальнейшее повышение температуры. Эти факторы могут постепенно нивелировать накопленные за десятилетия преимущества.

"Крупные деревья выживут только при сохранении связности экосистемы", — подчёркивает соавтор исследования Оливер Филлипс.

Вырубка лесов действует как усилитель угроз, способный в короткие сроки прервать нынешнюю положительную динамику.

Значит ли это, что Амазонке больше ничего не угрожает?

Нет, рост наблюдается только в сохранённых районах и не компенсирует вырубку.

Можно ли считать CO₂ полезным для лесов?

Он стимулирует рост, но одновременно усиливает климатические риски.

Сможет ли Амазонка адаптироваться к будущему потеплению?

Только при условии сохранения связности и масштабной защиты экосистем.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука экология изменение климата
