Климатическая турбулентность усиливается: погода готовит стресс для миллиардов людей

Экстремальная жара, проливные дожди и наводнения уже давно перестали быть отдельными эпизодами — всё чаще именно они определяют привычную картину погоды. Новые исследования показывают: темпы изменения климата могут ускориться, если выбросы парниковых газов не снизятся в ближайшие годы. Учёные предупреждают, что планета может войти в фазу, когда климатические процессы станут менее предсказуемыми. Об этом сообщает FUTURA.
Волны жары наносят ущерб здоровью людей, сельскому хозяйству, инфраструктуре, энергетике и экосистемам. Животноводство страдает от теплового стресса, урожай падает, а плотины и электростанции работают менее эффективно. Чрезмерные осадки вызывают наводнения, усиливают эрозию почвы и приводят к загрязнению вод. Подобные процессы всё чаще напоминают климатический коллапс береговых зон и выходят за рамки локальных катастроф.
Учёные на протяжении десятилетий говорили, что глобальное потепление будет усиливать шкалу подобных событий. Но новое исследование Центра международных климатических исследований Цицерона и Университета Рединга уточняет: роль играет не только рост температуры, но и взаимодействие природных колебаний с антропогенными факторами. Загрязнение воздуха частично скрывает реальные масштабы потепления, и по мере его снижения климат реагирует быстрее.
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает: в ближайшие два десятилетия экстремальные явления усилятся в тропических и субтропических регионах. Если выбросы сохранятся на нынешнем уровне, до 75% населения планеты могут столкнуться с опасной жарой и аномальными осадками. Снижение выбросов до параметров Парижского соглашения сократит этот показатель примерно до 20%.
"В лучшем случае стремительные изменения затронут 1,5 миллиарда человек", — предупреждает исследователь Бьёрн Самсет / говорится в заявлении Университета Рединга.
Учёные подчёркивают, что адаптацию больше нельзя откладывать: города и сельские районы должны готовиться к резким колебаниям погоды уже сейчас.
Стратегии адаптации включают укрепление инфраструктуры, развитие устойчивого сельского хозяйства, улучшение систем водоснабжения и внедрение технологий для защиты от жары. В ряде регионов уже учитывают сценарии, схожие с цепной реакцией таяния мерзлоты, чтобы снизить долгосрочные риски.
Климатические угрозы затронут транспорт, энергетику и медицину, поэтому меры должны приниматься комплексно — от корректировки строительных норм до управления ресурсами.
"Адаптация — это не выбор, а обязательное условие выживания сложных экосистем и городов", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.
Если выбросы остаются высокими, регионы с тёплым климатом сталкиваются с быстрым ростом температур и экстремальными ливнями. При выполнении условий Парижского соглашения скорость потепления замедляется, а вероятность опасных аномалий сокращается. Разница между сценариями остаётся принципиальной.
Можно ли замедлить рост температур?
Да, при сокращении выбросов и системной адаптации.
Почему экстремальные явления учащаются?
Из-за роста температуры и усиления климатических обратных связей.
