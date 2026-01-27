Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Климатическая турбулентность усиливается: погода готовит стресс для миллиардов людей

Наука

Экстремальная жара, проливные дожди и наводнения уже давно перестали быть отдельными эпизодами — всё чаще именно они определяют привычную картину погоды. Новые исследования показывают: темпы изменения климата могут ускориться, если выбросы парниковых газов не снизятся в ближайшие годы. Учёные предупреждают, что планета может войти в фазу, когда климатические процессы станут менее предсказуемыми. Об этом сообщает FUTURA.

Дымка над городом и раскалённое солнце
Фото: Орлов Максим is licensed under Public domain
Дымка над городом и раскалённое солнце

Почему экстремальные явления становятся нормой

Волны жары наносят ущерб здоровью людей, сельскому хозяйству, инфраструктуре, энергетике и экосистемам. Животноводство страдает от теплового стресса, урожай падает, а плотины и электростанции работают менее эффективно. Чрезмерные осадки вызывают наводнения, усиливают эрозию почвы и приводят к загрязнению вод. Подобные процессы всё чаще напоминают климатический коллапс береговых зон и выходят за рамки локальных катастроф.

Учёные на протяжении десятилетий говорили, что глобальное потепление будет усиливать шкалу подобных событий. Но новое исследование Центра международных климатических исследований Цицерона и Университета Рединга уточняет: роль играет не только рост температуры, но и взаимодействие природных колебаний с антропогенными факторами. Загрязнение воздуха частично скрывает реальные масштабы потепления, и по мере его снижения климат реагирует быстрее.

Что говорят модели и прогнозы

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает: в ближайшие два десятилетия экстремальные явления усилятся в тропических и субтропических регионах. Если выбросы сохранятся на нынешнем уровне, до 75% населения планеты могут столкнуться с опасной жарой и аномальными осадками. Снижение выбросов до параметров Парижского соглашения сократит этот показатель примерно до 20%.

"В лучшем случае стремительные изменения затронут 1,5 миллиарда человек", — предупреждает исследователь Бьёрн Самсет / говорится в заявлении Университета Рединга.

Учёные подчёркивают, что адаптацию больше нельзя откладывать: города и сельские районы должны готовиться к резким колебаниям погоды уже сейчас.

Как подготовиться к рискам ближайшего будущего

Стратегии адаптации включают укрепление инфраструктуры, развитие устойчивого сельского хозяйства, улучшение систем водоснабжения и внедрение технологий для защиты от жары. В ряде регионов уже учитывают сценарии, схожие с цепной реакцией таяния мерзлоты, чтобы снизить долгосрочные риски.

Климатические угрозы затронут транспорт, энергетику и медицину, поэтому меры должны приниматься комплексно — от корректировки строительных норм до управления ресурсами.

"Адаптация — это не выбор, а обязательное условие выживания сложных экосистем и городов", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Сравнение климатических рисков при разных сценариях выбросов

Если выбросы остаются высокими, регионы с тёплым климатом сталкиваются с быстрым ростом температур и экстремальными ливнями. При выполнении условий Парижского соглашения скорость потепления замедляется, а вероятность опасных аномалий сокращается. Разница между сценариями остаётся принципиальной.

Популярные вопросы об изменении климата

Можно ли замедлить рост температур?
Да, при сокращении выбросов и системной адаптации.

Почему экстремальные явления учащаются?
Из-за роста температуры и усиления климатических обратных связей.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Темы климат экология глобальное потепление
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Последние материалы
Грунт, который меняет всё: этот способ делает рассаду мощной и защищает от болезней
Не нужен ремонт: маленькие обновления способны оживить даже унылую гостиную
Толстянка растёт, а деньги — нет? Этот уход раскроет потенциал растения
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Тёплый минимализм захватывает дома: секрет стиля, который выглядит слишком лёгким
Батареи кипят, а дома зябко: тепло утекает туда, куда обычно никто не смотрит
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.