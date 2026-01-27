Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Рощин

В 1000 раз меньше энергии: новая память совершила рывок в криогенной электроник

Наука » Технологии

Мировая вычислительная инфраструктура приближается к физическому пределу своей эффективности. Современные дата-центры потребляют гигаватты электроэнергии, большая часть которой преобразуется в бесполезное тепло из-за электрического сопротивления полупроводников.

Новая память MIT
Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Новая память MIT

Холодный расчет: новая нанопамять MIT

Решением этой проблемы считается переход к сверхпроводниковым вычислениям, где ток течет практически без потерь. Однако на пути к созданию полноценного "холодного" компьютера долгое время стояло препятствие — отсутствие компактной и надежной оперативной памяти, способной работать в тех же экстремальных условиях, что и сверхпроводящие процессоры.

Группа инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) представила проект масштабируемой памяти на сверхпроводящих нанопроволоках. В работе описывается архитектура, которая позволяет хранить данные с функциональной плотностью 2,6 мегабита на квадратный сантиметр при энергопотреблении в десятки фемтоджоулей.

Кризис геометрического масштабирования

Проблема криогенных систем предыдущих поколений заключалась в самом способе хранения информации. Традиционные сверхпроводящие ячейки памяти строятся на базе так называемых джозефсоновских переходов и используют геометрическую индуктивность. В такой системе бит информации кодируется направлением незатухающего тока в замкнутой металлической петле. Физические законы диктуют жесткое условие: чтобы удерживать квантованное магнитное поле, площадь этой петли должна быть значительной.

Это создавало неразрешимое противоречие. Попытка уменьшить физический размер ячейки приводила к необходимости пропорционально увеличивать управляющий ток, чтобы компенсировать падение индуктивности. В итоге чип либо перегревался, выходя из состояния сверхпроводимости, либо требовал громоздких систем питания, что обнуляло все энергетические преимущества технологии.

Плотность записи в таких устройствах десятилетиями не превышала одного мегабита на квадратный сантиметр. Для сравнения: современные задачи искусственного интеллекта и молекулярного моделирования требуют массивов данных объемом в сотни гигабайт, что при старом подходе потребовало бы вычислительных модулей размером в несколько квадратных метров.

Кинетическая индуктивность: инерция против площади

Инженеры MIT полностью изменили физический принцип хранения данных, сделав ставку на кинетическую индуктивность. Это внутреннее свойство сверхпроводящего материала, возникающее из-за инерции носителей заряда. В сверхпроводнике электричество переносят куперовские пары электронов.

Несмотря на отсутствие сопротивления, эти частицы обладают массой. Чтобы привести их в движение или остановить, требуется определенное усилие. Эта инерция зарядов и создает индуктивный эффект, позволяющий запасать энергию внутри проводника.

Главное преимущество кинетической индуктивности заключается в том, что она не зависит от площади петли или объема занимаемого пространства. Она определяется химическим составом материала и толщиной напыляемого слоя.

Исследователи использовали сверхпроводящую пленку нитрида ниобия толщиной всего 23 нанометра. Это позволило сконцентрировать необходимую индуктивность в нанопроволоке минимальной площади. Так что инженерам удалось радикально уменьшить физический размер ячейки памяти, сохранив полный контроль над направлением тока и не повышая энергетический бюджет системы.

Механика управления: нагревательный криотрон

Для управления процессами записи и считывания информации в системе применили hTron (нагревательный криотрон) — компактный электротермический переключатель. Его работа основана на резком, скачкообразном изменении свойств материала при достижении критической температуры.

Ячейка памяти представляет собой петлю, состоящую из двух параллельных ветвей нанопроволоки. В одну из них интегрирован нагревательный элемент, изготовленный из золота и отделенный от основного сверхпроводника изолирующим слоем диоксида кремния толщиной 100 нанометров.

Когда на золотую дорожку подается короткий электрический импульс, она мгновенно нагревает прилегающий участок нанопроволоки. Как только температура превышает порог в 12,5 Кельвина, сверхпроводимость в этой точке разрушается. Материал переходит в нормальное состояние и приобретает электрическое сопротивление.

В этот момент ток, ранее протекавший через нагретую ветвь, вынужден перераспределиться во вторую ветвь, которая остается сверхпроводящей. После прекращения импульса нагретый участок остывает за считанные наносекунды и снова становится сверхпроводником.

Однако ток уже оказывается заперт в петле, продолжая циркулировать в заданном направлении неограниченно долго без внешней подпитки. Смена полярности входного сигнала позволяет менять направление циркуляции, кодируя логический ноль или единицу.

Решение проблемы масштабируемости и тепловых помех

Основным достижением команды MIT стало создание функционирующей матрицы размером 4 на 4 ячейки, способной работать в режиме селективной адресации. В архитектуре вычислительных систем это означает возможность выбрать конкретный бит информации на пересечении определенной строки и столбца, не затрагивая соседние данные.

Ранее подобные попытки в криогенной электронике сталкивались с критическим уровнем ошибок. Тепло, выделяемое при обращении к одной ячейке, неизбежно влияло на соседние, вызывая спонтанное разрушение их состояний.

Чтобы обеспечить стабильность в плотном массиве, инженеры внедрили в конструкцию каждой ячейки переменный кинетический индуктор. При активации конкретной строки памяти локальный нагрев неизбежно меняет индуктивность всех ячеек в этом ряду.

Новый компонент динамически компенсирует этот сдвиг, поддерживая необходимую разницу параметров между ветвями петли. Это позволило сохранить работоспособность даже при интенсивных операциях записи.

Результаты испытаний в закрытом криостате при температуре 1,3 Кельвина подтвердили надежность выбранного пути:

  • Вероятность ошибки бита была снижена до значения 0,00001 на частоте один мегагерц. Это на два порядка превосходит результаты всех предыдущих разработок в области нанопроволочной памяти.
  • Энергоэффективность системы достигла рекордных значений. Операция записи требует 46 фемтоджоулей, а чтения — 31 фемтоджоуль. Это в тысячи раз меньше энергии, затрачиваемой на перезарядку емкостей в современных полупроводниковых чипах памяти.
  • Время удержания данных без внешнего питания составило более 20 секунд. В масштабах компьютерных циклов, измеряемых миллиардными долями секунды, это подтверждает абсолютную энергонезависимость памяти.

Архитектура будущего: плотность и системная интеграция

Текущий показатель плотности в 2,6 мегабита на квадратный сантиметр является лишь отправной точкой. Авторы исследования указывают, что представленный прототип был собран с использованием стандартных методов фотолитографии и имеет значительные зазоры между элементами, оставленные для удобства лабораторных измерений. Переход на более совершенные методы производства и уменьшение ширины проволок до 50 нанометров позволит увеличить плотность записи в десятки раз, приблизив ее к коммерческим стандартам памяти типа SRAM.

Технология hTron обладает важным преимуществом: она полностью совместима с существующими процессами производства микросхем на базе кремниевых подложек. Это значительно упрощает переход от лабораторных прототипов к промышленному выпуску.

Сфера применения этой разработки не ограничивается созданием энергоэффективных серверов. Она является особо важным звеном для развития квантовых компьютеров. Современные квантовые процессоры (кубиты) требуют экстремально низких температур для сохранения стабильности состояний. При этом управляющая электроника обычно выносится за пределы охлаждаемой зоны. Это создает проблему коммутационного барьера: огромное количество проводов, ведущих внутрь криостата, вносит тепловой шум и искажает сигналы. Память на нанопроволоках может быть размещена непосредственно в холодном контуре рядом с квантовым процессором. Это обеспечит быструю обработку данных и коррекцию ошибок без необходимости выводить сигнал во внешнюю среду.

Аналитический вывод

Работа исследователей из MIT показала качественный переход в области криогенной электроники. Инженерам удалось доказать, что использование фундаментальных свойств сверхпроводников, таких как кинетическая индуктивность, позволяет преодолеть ограничения, накладываемые классической геометрией электрических цепей. Создание функционирующей матрицы с низким уровнем ошибок подтверждает жизнеспособность этой концепции для построения крупномасштабных систем.

В долгосрочной перспективе это открывает путь к архитектурам, производительность которых больше не будет лимитирована возможностями систем охлаждения. Если полупроводниковая эпоха была борьбой за отвод тепла от транзистора, то эра сверхпроводящей нанопроволочной памяти обещает вычисления, в которых само тепло перестает быть неизбежным побочным продуктом. Мы наблюдаем формирование технологического фундамента, на котором будут построены самые мощные вычислительные системы следующего десятилетия.

Автор Александр Рощин
Александр Рощин — автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука память технологии
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Еда и рецепты
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Последние материалы
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Климатическая турбулентность усиливается: погода готовит стресс для миллиардов людей
Милый ритуал или крик о помощи: что на самом деле заставляет кошку прятаться
Грунт, который меняет всё: этот способ делает рассаду мощной и защищает от болезней
Не нужен ремонт: маленькие обновления способны оживить даже унылую гостиную
Толстянка растёт, а деньги — нет? Этот уход раскроет потенциал растения
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.