Гигант проседает изнутри: под Антарктидой обнаружена система, ускоряющая её распад

Антарктида долгое время казалась монолитным ледяным щитом, который тает лишь с поверхности. Однако новые научные данные показывают: ключевые процессы происходят глубоко внизу, там, где подо льдом скрыта разветвлённая система подледниковых вод. Именно она во многом определяет, как быстро ледники движутся к океану и насколько серьёзной может оказаться угроза для уровня мирового океана, сообщает Sciencepost.

Что скрывается подо льдом Антарктиды

Под ледяным покровом Антарктида простирается сложный мир жидкой воды. Эта вода образуется из-за давления многокилометровой толщи льда, которая буквально плавит нижние слои. В результате между льдом и коренной породой возникает водяная "прослойка", действующая как смазка — процесс, который дополняет выводы о том, как ледники несут материал в океан.

Принцип прост: чем больше воды подо льдом, тем легче ледникам скользить. Аналогию учёные приводят бытовую — стакан на мокром столе движется заметно легче. Но на уровне целого континента такие процессы приобретают глобальное значение.

"Подледниковая вода — это не побочный эффект таяния, а активный фактор, который может радикально менять поведение ледников", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Почему таяние снизу особенно опасно

Подледниковая вода распределяется неравномерно. В одних районах давление воды высокое, и лед практически "плывёт" по основанию. В других местах ледяной щит остаётся более устойчивым. Особенно уязвимыми оказываются выводные ледники у побережья — именно они быстрее всего транспортируют лёд в океан.

Этот процесс напрямую влияет на повышение уровня моря. Чем быстрее лёд достигает океана, тем больше вклад Антарктида вносит в глобальные изменения климата, которые уже проявляются в виде ускоренного таяния ледников Южного океана.

Компьютерная модель водопровода континента

Чтобы разобраться в происходящем, учёные разработали первую в своём роде модель континентального масштаба. Она объединяет расчёты подледникового дренажа и динамики ледяного щита. Такая связка позволяет оценивать, где подо льдом накапливается вода и как это отражается на скорости движения льда.

Ключевой параметр модели — так называемое эффективное давление. Это разница между весом льда и давлением воды под ним. Когда показатель приближается к нулю, лёд почти теряет сцепление с основанием и начинает двигаться значительно быстрее.

Что показали расчёты

Моделирование выявило зоны с минимальным эффективным давлением. Они сосредоточены как во внутренних районах континента, так и под крупными выводными ледниками вдоль побережья. Именно эти участки признаны наиболее уязвимыми с точки зрения ускоренного таяния.

Отдельную роль играют шельфовые ледники, окружающие материк. Они действуют как естественные "тормоза", удерживая лёд. Если такие шельфы ослабеют или разрушатся из-за потепления, поток льда в океан может резко ускориться.

"Потеря шельфовых ледников опасна не сама по себе, а тем, что она снимает ограничения для движения материкового льда", — отмечает инженер по тепловым сетям, обозреватель Pravda. ru Виктор Смоляков.

Подледниковые озёра и каналы

Модель также точно воспроизвела расположение уже известных подледниковых озёр в Западной Антарктиде и выявила сеть каналов, по которым вода уходит в океан. Эти каналы совпадают с зонами быстрого движения льда, что указывает на прямую связь между подледниковой гидрологией и таянием ледников.

Популярные вопросы

Почему вода подо льдом так важна

Она снижает трение и ускоряет движение ледников.

Все ли районы Антарктиды одинаково уязвимы

Нет, наибольший риск связан с выводными ледниками и побережьем.

Поможет ли это точнее прогнозировать климат

Да, понимание подледниковых процессов улучшает оценки будущего уровня моря.