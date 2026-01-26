Тайна, ускользавшая тысячелетия: пирамида могла быть построена совершенно иначе

История строительства Великой пирамиды в Египте может оказаться куда сложнее и технологичнее, чем считалось десятилетиями. Новое исследование ставит под сомнение привычные версии с внешними пандусами и ручным трудом тысяч рабочих. Учёные считают, что ключ к разгадке скрыт внутри самой пирамиды, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирамида

Новая версия строительства пирамиды

На протяжении долгого времени археологи сходились во мнении, что Великая пирамида Хеопса возводилась снизу вверх с помощью массивных внешних пандусов. Однако эта теория плохо объясняет скорость работ и подъём блоков весом до 60 тонн на высоту более сотни метров всего за два десятилетия — особенно с учётом сложности архитектуры плато Гиза, где ранее фиксировались и подземные аномалии.

Доктор Саймон Андреас Шеуринг предложил альтернативную модель. Согласно его расчётам, строители использовали внутреннюю систему противовесов и механизмов, напоминающих блоки и шкивы. Это позволяло поднимать и устанавливать каменные блоки с поразительной скоростью — в отдельных случаях до одного блока в минуту.

"Если рассматривать пирамиду как инженерную систему, а не исключительно культовое сооружение, логика внутренних подъёмных механизмов выглядит куда убедительнее внешних пандусов", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Алексей Тихонов.

Что скрывается внутри пирамиды

Исследование переосмысливает назначение известных внутренних пространств. Большая галерея и Восходящий проход, которые ранее считались ритуальными или символическими элементами, в новой модели выступают в роли наклонных внутренних пандусов. По ним, вероятно, двигались тяжёлые противовесы, создавая подъёмную силу для транспортировки камня.

Прихожая перед Царской палатой также получила новое объяснение. Вместо защитного элемента от расхитителей гробниц её рассматривают как своеобразную подъёмную станцию, аналог простейшего блока. Следы износа, канавки в граните и грубая обработка поверхностей указывают на функциональное, а не декоративное назначение помещения.

Строительство изнутри наружу

Если гипотеза верна, пирамида возводилась не традиционным способом, а изнутри наружу. Сначала формировалось внутреннее ядро, внутри которого работали подъёмные механизмы. По мере роста сооружения система перемещалась выше, а внешние слои камня укладывались уже после подъёма блоков.

Эта версия объясняет и ряд архитектурных странностей. Камеры и коридоры пирамиды заметно смещены относительно центральной оси, а их ориентация отличается от ожидаемой симметрии. В рамках классической теории такие отклонения выглядят странно, тогда как при наличии внутренних механизмов они становятся логичными инженерными компромиссами, что перекликается с выводами, сделанными при изучении ранних этапов формирования египетской государственности.

"Подобные асимметрии часто возникают именно в функциональных сооружениях, где приоритет отдаётся работе механизмов, а не идеальной геометрии", — отмечает архитектор, обозреватель Pravda. ru Анастасия Кузнецова.

Косвенные подтверждения гипотезы

В пользу новой модели говорят и внешние особенности пирамиды. Небольшая вогнутость граней и постепенное изменение высоты каменных слоёв могут отражать перемещение внутренних пандусов и точек подъёма. Кроме того, современные исследования с применением мюонного сканирования не выявили крупных скрытых камер в ядре сооружения, что согласуется с расчётами Шеуринга.

При этом учёный допускает существование небольших коридоров или остатков внутренних ходов ближе к внешним слоям пирамиды, особенно на верхних уровнях.

Популярные вопросы о строительстве пирамиды

Отменяет ли новая теория старые версии

Нет, она дополняет их и предлагает альтернативное объяснение.

Насколько она доказана

Пока это научная гипотеза, но с проверяемыми предсказаниями.

Может ли это изменить взгляд на весь Древний Египет

Да, в случае подтверждения подход может пересмотреть представления о технологиях той эпохи.