Павел Синицын

Тайна, что цепляет с первого взгляда: образ в гробнице ставит под сомнение прошлое

Наука

Археологическая находка в Китае неожиданно заставила по-новому взглянуть на связи Поднебесной с внешним миром в эпоху Тан. В древней гробнице исследователи обнаружили изображения человека, который явно выбивается из привычного круга персонажей того времени. Речь идёт о светловолосом и бородатом мужчине, чьё появление в росписях намекает на тесные контакты с трансрегиональными торговыми маршрутами. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Интерьер древней гробницы
Фото: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер древней гробницы

Гробница эпохи Тан, найденная случайно

Захоронение было обнаружено ещё в 2018 году во время дорожных работ на склоне холма в провинции Шаньси, однако подробности открытия обнародовали лишь недавно. Археологи установили, что гробница относится к середине правления династии Тан и датируется 736 годом нашей эры.

По данным исследователей, здесь был похоронен мужчина, умерший в возрасте 63 лет, вместе со своей супругой. Сама гробница оказалась сравнительно небольшой, кирпичной, но почти полностью покрытой фресками — от входных ворот и коридора до стен погребальной камеры и постамента с саркофагами.

Фрески как зеркало повседневной жизни

Росписи дают редкую возможность заглянуть в быт зажиточной семьи времён Тан. На стенах изображены сцены повседневной работы: женщины, перемалывающие муку, мужчины, готовящие лапшу, люди, несущие воду, ухаживающие за лошадьми и молотящие рис. Все сцены выполнены в популярном тогда стиле "фигуры под деревом", где бытовые сюжеты разворачиваются на фоне тщательно прорисованной природы.

Археологи отмечают, что многие персонажи повторяются из сцены в сцену. Это позволило предположить, что художник изображал самих владельцев гробницы, фиксируя детали их повседневной жизни, а не абстрактные образы.

Неожиданный гость с Запада

На фоне привычных ханьских персонажей выделяется одна фигура — светловолосый бородатый мужчина с иными чертами лица и одеждой. По мнению историков, это мог быть выходец из Центральной Азии, вероятнее всего согдиец.

"Судя по внешности и стилю одежды, мы можем идентифицировать этого персонажа как "западника”, скорее всего, согдийца из Центральной Азии", — отмечает профессор истории Виктор Сюн.

Согдийцы активно участвовали в торговле вдоль Шелкового пути и играли важную роль в культурном обмене между Китаем, Ближним Востоком и Средней Азией. Их присутствие в росписях гробницы подчёркивает международный характер эпохи Тан и перекликается с археологическими открытиями за пределами Китая.

Художественная ценность находки

По словам руководителя исследовательской группы Лонг Чжэня, стиль фресок отличается чёткими контурами, сдержанной штриховкой и двухмерным изображением. Аналогии обнаруживаются с росписями в других захоронениях конца династии Тан. Настолько близкое сходство позволяет предположить, что над ними мог работать один и тот же мастер.

Особое внимание привлекает куполообразный потолок, украшенный изображением дракона, а также фигуры у входа, которые, вероятно, символизируют стражей в жёлтых одеждах с мечами.

"Такие детали в оформлении захоронений обычно указывают не только на статус семьи, но и на её включённость в более широкий культурный и символический контекст эпохи", — считает специалист по зонированию и развитию территорий, обозреватель Pravda. ru Илья Захаров.

Типичная гробница Тан и новая находка

Обычные гробницы эпохи Тан чаще содержат сцены ритуалов и загробного мира. Здесь же акцент сделан на бытовые детали и трудовые сцены. Большинство персонажей принадлежат к ханьской культуре. Наличие западного персонажа подчёркивает многонациональность эпохи.

Популярные вопросы о находке

Кто мог быть изображён светловолосым мужчиной

Скорее всего, это согдийский торговец или сопровождающий караваны по Шелковому пути.

Почему его изобразили в гробнице

Он мог быть знакомым, партнёром по торговле или важной фигурой в жизни владельцев захоронения.

Насколько редки такие находки

Фрески с изображением иностранцев встречаются редко и считаются ценными для историков.

Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы китай наука ученые торговля культура археология исследование
