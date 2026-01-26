История Гренландии меняет направление: исследование показало неожиданный тепловой пик

Гренландия кажется вечным символом льда, однако недавнее исследование показало: часть острова была свободна ото льда всего несколько тысячелетий назад. Это открытие меняет представления о климате голоцена и показывает, насколько чувствителен ледниковый покров к изменениям климата. Новые данные позволяют оценить возможные сценарии будущего острова при продолжающемся глобальном потеплении. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Что рассказали буровые исследования

Учёные пробурили более полукилометра ледяного массива на северо-западе Гренландии, чтобы изучить породы и осадки, скрытые под древними слоями. Датировка люминесцентным методом показала, что породы последний раз были открыты солнечному свету от шести до восьми тысяч лет назад. Это значит, что ледниковый покров здесь сформировался значительно позднее, чем полагали, а поверхность острова в тот период была открытой и гораздо теплее современной. Исследование указывает на то, что ранний голоцен отличался более мягким климатом..

Гренландия в тёплом голоцене

Голоцен начался после окончания последнего ледникового периода и характеризовался повышенными средними температурами. В этот климатический оптимум многие регионы Земли, включая Сахару и Арктику, выглядели иначе: там преобладали более влажные и умеренные условия. В Гренландии в то время существовали большие незаледенённые пространства, где могли формироваться летние ландшафты и растительные сообщества.

Охлаждение началось позже, примерно семь тысяч лет назад, что совпадает с возобновлением образования ледяных куполов.

Важно понимать, что скорость изменений — ключевой фактор: современные темпы несопоставимо выше естественных циклов — отмечает аналитик центра мониторинга безопасности, обозреватель Pravda. ru Илья Владимирович Соколов.

Новый взгляд на чувствительность ледников

Полученные данные подчеркивают нестабильность ледниковых систем. Даже небольшие изменения температуры способны менять толщину льда и его распределение. Нынешние климатические тенденции вызывают опасения: если темпы потепления сохранятся, Гренландия может столкнуться с условиями, похожими на ранний голоцен. Ледяные купола, в том числе Прудхо-Доум, выглядят уязвимыми при росте температур, что может привести к ускоренному таянию и поднятию уровня мирового океана.

Популярные вопросы о прошлом Гренландии

1. Означает ли это, что Гренландия была полностью без льда?

Нет, исследования указывают лишь на отдельные ледосвободные области, а не на исчезновение всей ледяной массы.

2. Можно ли сравнивать прошлые изменения климата с современными?

Только частично: темпы потепления сейчас значительно выше, чем в голоцене.

3. Увеличивает ли новое открытие вероятность таяния Гренландии в будущем?

Оно лишь подтверждает, что ледяной покров чувствителен к температуре и может сокращаться при длительном потеплении.