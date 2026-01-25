Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невидимый фактор: подземный фрагмент способен запустить цепочку землетрясений

Наука

Древний фрагмент тектонической плиты, найденный под северным побережьем Калифорнии, меняет представление о геологии региона и возможных сценариях землетрясений. Анализ слабых подземных колебаний позволил уточнить строение зон разломов, ранее считавшихся достаточно изученными. Новая модель недр показывает, что классические прогнозы могут нуждаться в пересмотре. Об этом сообщает Science.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Новое понимание сложной тектоники Северной Калифорнии

Регион, где сходятся разлом Сан-Андреас, зона субдукции Каскадия и плита Горда, давно считается одной из самых нестабильных областей Северной Америки. Здесь встречаются разнонаправленные движения плит: скольжение, субдукция и сжатие. Из-за такой динамики многие процессы было трудно моделировать, а некоторые аномалии оставались необъяснёнными.

Исследователи, изучавшие микросейсмические сигналы, уточнили структуру подземных контактов, включая глубинные зоны трения. Они отмечают, что прежние карты недостаточно отражали внутреннюю геометрию региона.

По данным специалистов, именно детальный анализ низкочастотных землетрясений помог выявить особенности, которые не фиксируются классическими методами.

"Обновлённые данные позволяют по-новому взглянуть на распределение напряжений, что важно для оценки техногенных рисков в прибрежных районах” — считает инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов, обозреватель Pravda. ru Корнеев Виталий Александрович.

Фрагмент Pioneer и пересмотр строения границ плит

Главным результатом работы стало уточнение существования части древней плиты Фараллон. Её остаток, фрагмент Pioneer, оказался прикреплён к Тихоокеанской плите и движется вместе с ней. Это редкий случай бокового смещения у объекта, связанного с субдукцией.

Специалисты отмечают, что этот массивный фрагмент изменяет площадь контакта между плитами и может увеличивать накопление напряжений. Его присутствие также объясняет необычную глубину некоторых землетрясений.

Исследователи также обращают внимание на изменённое понимание тектонических "окон". В данном случае вместо пустоты присутствует плотный блок, влияющий на локальную динамику.

Микросейсмичность как инструмент нового картирования

Анализ низкочастотных землетрясений позволил определить расположение ранее неизвестных разломов, включая почти горизонтальную границу между фрагментом Pioneer и Североамериканской плитой. Эта зона может вести себя особым образом during крупных событий.

Группы исследователей изучили, как на микросейсмичность воздействуют силы приливов. Когда движения плит совпадают с направлением этих сил, активность проявляется сильнее.

Сравнение: прежние модели м новые данные

Раньше тектоническое взаимодействие представляли как пересечение трёх плит. Новые данные показывают, что под поверхностью присутствуют дополнительные блоки, меняющие границы и сценарии разрывов. Это делает модели прошлого недостаточно точными.

"Такие обновления важны и для инфраструктурного планирования — они помогают точнее учитывать вибрационные нагрузки при строительстве” — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Популярные вопросы о тектоническом фрагменте под Калифорнией

  1. Опасен ли фрагмент Pioneer сам по себе?
    Он увеличивает площадь контакта плит, но сам не вызывает землетрясения.

  2. Почему открытие важно?
    Оно корректирует структуру региона и объясняет аномалии.

  3. Влияет ли это на прогноз "Большого землетрясения"?
    Требует обновления долгосрочных моделей.

