Океаны проглотили тепло целой эпохи: планета ускоряет опасное потепление

В 2025 году океаны накопили рекордный объём тепла, и это усилило климатические изменения, которые всё заметнее отражаются на погоде, экосистемах и уровне моря. Ученые фиксируют ускорение процессов, а динамика теплового баланса становится ключевым индикатором происходящих сдвигов. Масштаб накопленной энергии сравним с десятилетиями глобального потребления. Об этом сообщает Advances in Atmospheric Sciences.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Савельев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Океаны накапливают рекордное количество тепла

По оценкам группы Лицзина Чэна, теплосодержание увеличилось более чем на 23 зеттаджоуля — один из крупнейших скачков за историю наблюдений. Данные подтверждают рост температуры в Атлантике, Тихом океане и Южном океане, где фиксируются наиболее быстрые изменения.

"Побитые рекорды теперь… просто ещё одни побитые рекорды", — сказал профессор Лицзин Чэн из Института физики атмосферы Китайской академии наук.

По итогам года около 16 % поверхности океана достигло новых температурных максимумов, и тенденция проявилась даже на фоне перехода от Эль-Ниньо к Ла-Нинье. Это подчеркивает устойчивость и глубину процесса, который не зависит от кратковременных климатических фаз.

Исследования показывают: океан аккумулирует более 90 % избыточного тепла, связанного с ростом концентрации парниковых газов. Поэтому любое изменение теплосодержания становится основой для долгосрочных климатических выводов.

"Рост температуры океанов неизбежно влияет на распределение тепла и влаги в атмосфере, меняя структуру осадков и характер экстремальных явлений", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Почему рост теплосодержания так важен

Тёплая вода усиливает испарение и приводит к концентрированным ливням, штормам и погодным аномалиям, которые в 2025 году ощутили регионы Азии, Мексики и северо-западной части Тихого океана. Одновременно тепловое расширение морской воды ускоряет общий подъём уровня океана, создавая долгосрочные риски для прибрежных территорий.

Накопленное тепло сохраняется столетиями: глубокие слои отдают энергию медленно, и любое изменение становится практически необратимым в обозримой перспективе. Это отражается и на морских экосистемах: участки воды с низким содержанием кислорода расширяются, а периоды подводной жары становятся всё более длительными.

Последствия для природы и климата

Тёплая вода ускоряет разрушение шельфовых ледников, влияющих на циркуляцию течений и глобальный климатический баланс. Это повышает вероятность дальнейшего усиления потепления и изменения системы атмосферного переноса влаги.

Исследователи отмечают: адаптация и снижение выбросов остаются ключевыми инструментами стабилизации климатических процессов.

Популярные вопросы о росте теплосодержания океанов

Почему океаны поглощают так много тепла?

Из-за высокой теплоёмкости воды и накопления парниковых газов.

Как это влияет на рыболовство?

Меняются миграции, снижается численность видов, растёт стоимость добычи.

Что эффективнее для защиты побережий?

Сочетание инженерных сооружений и природных барьеров.