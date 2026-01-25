Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Савельев

Океаны проглотили тепло целой эпохи: планета ускоряет опасное потепление

Наука

В 2025 году океаны накопили рекордный объём тепла, и это усилило климатические изменения, которые всё заметнее отражаются на погоде, экосистемах и уровне моря. Ученые фиксируют ускорение процессов, а динамика теплового баланса становится ключевым индикатором происходящих сдвигов. Масштаб накопленной энергии сравним с десятилетиями глобального потребления. Об этом сообщает Advances in Atmospheric Sciences.

Океан
Фото: Pravda.Ru by Андрей Савельев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Океаны накапливают рекордное количество тепла

По оценкам группы Лицзина Чэна, теплосодержание увеличилось более чем на 23 зеттаджоуля — один из крупнейших скачков за историю наблюдений. Данные подтверждают рост температуры в Атлантике, Тихом океане и Южном океане, где фиксируются наиболее быстрые изменения.

"Побитые рекорды теперь… просто ещё одни побитые рекорды", — сказал профессор Лицзин Чэн из Института физики атмосферы Китайской академии наук.

По итогам года около 16 % поверхности океана достигло новых температурных максимумов, и тенденция проявилась даже на фоне перехода от Эль-Ниньо к Ла-Нинье. Это подчеркивает устойчивость и глубину процесса, который не зависит от кратковременных климатических фаз.

Исследования показывают: океан аккумулирует более 90 % избыточного тепла, связанного с ростом концентрации парниковых газов. Поэтому любое изменение теплосодержания становится основой для долгосрочных климатических выводов.

"Рост температуры океанов неизбежно влияет на распределение тепла и влаги в атмосфере, меняя структуру осадков и характер экстремальных явлений", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Почему рост теплосодержания так важен

Тёплая вода усиливает испарение и приводит к концентрированным ливням, штормам и погодным аномалиям, которые в 2025 году ощутили регионы Азии, Мексики и северо-западной части Тихого океана. Одновременно тепловое расширение морской воды ускоряет общий подъём уровня океана, создавая долгосрочные риски для прибрежных территорий.

Накопленное тепло сохраняется столетиями: глубокие слои отдают энергию медленно, и любое изменение становится практически необратимым в обозримой перспективе. Это отражается и на морских экосистемах: участки воды с низким содержанием кислорода расширяются, а периоды подводной жары становятся всё более длительными.

Последствия для природы и климата

Тёплая вода ускоряет разрушение шельфовых ледников, влияющих на циркуляцию течений и глобальный климатический баланс. Это повышает вероятность дальнейшего усиления потепления и изменения системы атмосферного переноса влаги.

Исследователи отмечают: адаптация и снижение выбросов остаются ключевыми инструментами стабилизации климатических процессов.

Популярные вопросы о росте теплосодержания океанов

Почему океаны поглощают так много тепла?
Из-за высокой теплоёмкости воды и накопления парниковых газов.

Как это влияет на рыболовство?
Меняются миграции, снижается численность видов, растёт стоимость добычи.

Что эффективнее для защиты побережий?
Сочетание инженерных сооружений и природных барьеров.

Автор Андрей Савельев
Савельев Андрей Викторович — инженер по водоснабжению и водоотведению, специалист по авариям на сетях и качеству питьевой воды, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука погода климат
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Сейчас читают
Зимний посев ломает привычную рассаду: эти семена растут сами при любой погоде
Садоводство, цветоводство
Зимний посев ломает привычную рассаду: эти семена растут сами при любой погоде
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон

После 40 лет коже нужен другой подход. Масло шиповника помогает поддержать увлажнение, тонус и ровный тон, оставаясь мягкой альтернативой активному уходу.

Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Красота, польза и тренды: что будет расти на самых модных дачах 2026 года
Цвет исчезает быстрее, чем хочется? Привычки, которые удерживают окрашивание месяцами
Декор без лишнего шума: тенденции 2026 года, которые переживут сезонную моду
Герой 90-х снова на подиуме: как брючный костюм стал ключевой вещью 2026 года
Сад словно оживает: простое решение создаёт эффект дорогого ландшафтного дизайна
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Один рецепт — десятки блюд: корейская морковь превращает закуски в гастро-хиты
Ванная вдруг становится дороже: простой трюк создаёт иллюзию пространства и роскоши
Трасса не прощает разгона: на какой скорости авто жрёт в полтора раза больше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.