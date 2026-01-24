Ожившая легенда: древний свиток раскрывает тайну подготовки египтян к вечности

Редкая находка в Центральном Египте вновь привлекла внимание к тайнам загробной жизни фараонов. На древнем кладбище археологи обнаружили папирус, который на протяжении тысячелетий сопровождал умерших в их последнем путешествии. Состояние свитка оказалось настолько хорошим, что учёные уже называют его одним из самых значимых открытий последних лет. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Нечаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний некрополь

Где и при каких обстоятельствах сделана находка

Открытие произошло на территории некрополя Туна-эль-Гебель — археологического комплекса в Центральном Египте. Этот регион связан с эпохой Нового царства, когда страна переживала расцвет политической, религиозной и культурной жизни. Именно здесь археологи наткнулись на папирус возрастом около 3500 лет, известный как "Книга мёртвых".

Свиток был найден в одной из гробниц и, что особенно важно, находился на своём изначальном месте захоронения. Это редкость: большинство подобных текстов известны по фрагментам или музейным коллекциям без точного археологического контекста.

"Ситуации, когда объект пролежал тысячелетия в стабильной среде и сохраняет первозданный вид, чрезвычайно редки", — считает инженер по промышленной безопасности Pravda. ru Корнеев Виталий Александрович.

Почему Туна-эль-Гебель так важен для истории Египта

Некрополь Туна-эль-Гебель отражает величие эпохи Нового царства, существовавшей с XVI по XI век до нашей эры. В это время правили такие фараоны, как Хатшепсут и Рамсес II, а погребальные ритуалы достигли высокой степени символизма и сложности.

На этом кладбище ранее уже находили мумии в отличной сохранности, богато украшенные саркофаги и ритуальные предметы. Новая находка лишь усиливает значение комплекса как источника знаний о религиозных представлениях древних египтян.

Что представляет собой Книга мёртвых

Несмотря на мрачное название, "Книга мёртвых" не была связана с концом жизни в привычном понимании. Более точный перевод — "Книга выхода к дневному свету". Она символизировала возрождение души и её путь к вечной жизни.

Папирус представляет собой сборник заклинаний, магических формул и ритуальных текстов. Каждый из них помогал умершему преодолеть определённый этап загробного пути, защититься от опасностей и предстать перед богами.

Особенность найденного свитка — его размер. Развёрнутый папирус достигает от 13 до почти 15 метров в длину, что делает его одним из самых крупных известных экземпляров.

Почему каждая Книга мёртвых была уникальной

В Древнем Египте не существовало универсального варианта этого текста. Каждая "Книга мёртвых" составлялась индивидуально, с учётом статуса, профессии и жизненного пути умершего. Писцы тщательно подбирали главы, которые, по верованиям, были особенно важны для конкретного человека.

Свиток обычно помещали рядом с телом, часто ближе к сердцу, чтобы он сопровождал душу в загробном мире. Именно поэтому находка папируса в оригинальной гробнице считается исключительной.

Кому могла принадлежать найденная Книга мёртвых

Археологи обнаружили в Туна-эль-Гебеле мумии, принадлежавшие людям высокого социального положения. Среди них — женщина, которую исследователи связывают с семьёй верховного жреца Амона по имени Джехути. Также была найдена мумия певицы храма Амона — важной фигуры в религиозной жизни Египта.

Каменные саркофаги, защищающие деревянные гробы, и богатое оформление свидетельствуют о стремлении обеспечить телу максимальную сохранность и благосклонность богов в вечности.

Погребальные предметы, дополняющие свиток

Помимо папируса, археологи нашли множество ритуальных артефактов. Среди них — алебастровые канопы, в которых хранились внутренние органы умерших. Каждый сосуд ассоциировался с определённым божеством-покровителем.

Также были обнаружены амулеты и фигурки шабти. Эти миниатюрные статуэтки, согласно верованиям, должны были оживать в загробной жизни и выполнять работу вместо своего хозяина, обеспечивая ему покой.

Популярные вопросы о находке Книги мёртвых

Почему эта находка считается уникальной?

Папирус найден в оригинальной гробнице и сохранился почти полностью.

Для кого создавалась "Книга мёртвых"?

Чаще всего для людей высокого статуса, способных оплатить работу писцов.

Можно ли будет увидеть папирус в музее?

Ожидается, что после изучения и реставрации он будет представлен публике.