Воздух утекает в космос: Луна годами собирала то, что Земля теряла незаметно

Атмосфера Земли кажется надежной оболочкой, но на самом деле она медленно утекает в космос. Новое исследование показывает, что часть этого "потерянного" воздуха не исчезает бесследно, а оседает на поверхности Луны. За миллиарды лет спутник мог накопить химический архив земной атмосферы. Об этом сообщает Earth.

Как воздух Земли покидает планету

В верхних слоях атмосферы солнечное излучение выбивает электроны из атомов, превращая их в заряженные частицы. После ионизации такие атомы уже не ведут себя как обычный газ — ими начинают управлять магнитные и электрические поля.

Постоянный поток солнечного ветра может "подхватывать" часть этих частиц и уносить их прочь от Земли. Обычно магнитосфера играет роль щита, защищая атмосферу, однако эта защита не абсолютна. Под давлением солнечной активности верхние слои атмосферы расширяются, и часть атомов получает шанс покинуть планету.

Магнитный хвост как космический коридор

Исследователи из Университета Рочестера с помощью компьютерного моделирования проследили путь этих частиц. Команда под руководством аспиранта Шубхонкара Параманика сосредоточилась на моментах, когда Луна проходит через магнитный хвост Земли — вытянутое продолжение магнитного поля на ночной стороне планеты.

В эти периоды линии магнитного поля могут направлять ионизированные атомы кислорода и азота точно в сторону Луны. Модели показали, что такой перенос становится эффективным лишь несколько дней в месяц, во время определенной конфигурации орбит.

Почему Луна улавливает земной воздух

У Луны практически нет собственной атмосферы, поэтому её поверхность напрямую взаимодействует с космическим пространством. Реголит — рыхлый слой пыли и обломков — действует как природная ловушка для частиц.

Заряженные атомы оседают на поверхности пылевых зерен и быстро теряют энергию при столкновениях. Со временем они закрепляются в верхних слоях грунта, а последующие удары метеоритов могут "законсервировать" более древние слои, сохраняя их химический состав.

Доказательства из образцов "Аполлона"

Для проверки моделей ученые использовали образцы лунного грунта, доставленные миссиями Apollo 14 и Apollo 17.

"Мы использовали лунные образцы, доставленные на Землю миссиями Apollo 14 и 17, чтобы подтвердить наши результаты", — сказал Шубхонкар Параманик.

Анализ изотопов позволил отличить атомы, принесенные солнечным ветром, от тех, что имеют земное происхождение. Это важно, поскольку элементы одинаковые, но их изотопные "подписи" различаются.

Луна как капсула времени Земли

Идея переноса атмосферы не нова. Ранее космические аппараты уже фиксировали потоки ионов кислорода в магнитном хвосте Земли. Исследование 2017 года связало эти наблюдения с прохождением Луны через магнитный хвост.

Земной кислород и азот несут изотопные соотношения, сформированные биологией, геологией и климатом. Если такие сигналы сохраняются в погребенных слоях реголита, Луна может хранить информацию о древней атмосфере Земли, которая давно исчезла над нашей планетой.

Практическое значение для будущих миссий

Накопленные в грунте кислород, водород и азот могут оказаться полезными для лунных баз. Нагрев реголита позволяет высвобождать захваченные газы, а вода может быть получена и разложена на компоненты для дыхания или топлива.

Однако добыча осложняется абразивной пылью, энергозатратами и тем, что поступление частиц происходит неравномерно, импульсами.

Плюсы и минусы гипотезы атмосферного обмена

Исследование открывает новые возможности, но оставляет вопросы.

Преимущества:

подтверждается моделированием и анализом образцов;

объясняет наличие земных изотопов на Луне;

расширяет понимание эволюции атмосферы Земли.

Ограничения:

перенос происходит нерегулярно;

концентрации могут сильно различаться по регионам;

требуются новые миссии для прямых измерений.

