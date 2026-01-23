Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Один взрыв — и мир замёрз: забытая катастрофа может вернуться без предупреждения

Наука

Двести лет назад одно вулканическое извержение изменило климат всей планеты и привело к массовому голоду. Ученые предупреждают: подобный сценарий может повториться уже в этом столетии. По их оценкам, человечество по-прежнему остается практически неготовым к такому удару. Об этом сообщает Sciencepost.

Извержение вулкана и глубинная магма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана и глубинная магма

Когда вулкан изменил ход истории

В 1815 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, которое считается одним из самых мощных за всю историю наблюдений. В течение десяти дней вулкан выбрасывал огромные объемы пепла и газов, что привело к гибели около 120 тысяч человек на островах Сумбава, Ломбок и Бали. Подробности этого катаклизма сегодня рассматриваются как ключевой климатический перелом.

Однако трагедия не ограничилась регионом. Частицы, поднявшиеся в стратосферу, отражали солнечный свет и вызвали так называемую вулканическую зиму. Последствия ощущались по всему миру в течение трех лет.

"Год без лета" и мировой голод

1816 год вошел в историю как "год без лета". Средняя температура в ряде регионов упала примерно на 3 °C ниже нормы. В умеренных широтах фиксировались летние снегопады, в других местах — проливные дожди и дефицит солнечного света.

Результатом стал провал сельскохозяйственных сезонов, особенно в Северном полушарии. Урожаи погибли, цены на продовольствие взлетели, а голод охватил целые страны, вызвав массовую миграцию и социальную нестабильность.

Может ли это повториться

По данным CNN, ученые считают подобный сценарий не исключением, а реальной угрозой. Климатолог Маркус Штоффель из Университета Женевы оценивает вероятность нового суперизвержения до 2100 года как одну из шести.

"Человечество сегодня не имеет ни четкого плана, ни инфраструктуры для подготовки к подобному событию", — отмечает специалист.

По его словам, современная глобальная экономика еще более уязвима, чем в XIX веке, из-за зависимости от международных цепочек поставок продовольствия.

Почему вулканическая зима так опасна

Главную угрозу представляет диоксид серы, который выбрасывается при мощных извержениях. Попадая в тропосферу и стратосферу, он превращается в аэрозоли, отражающие солнечное излучение обратно в космос.

Подобные процессы наблюдались и в более поздних событиях, когда крупные вулканические выбросы вызывали цепные климатические реакции далеко за пределами региона извержения.

Возможные последствия для мира

Ученые предупреждают, что более мощные и древние вулканы способны вызвать куда более резкое похолодание. Падение температур может сопровождаться снижением количества осадков и нарушением муссонов, жизненно важных для Африки и Азии.

Это приведет к резкому сокращению урожаев, экономическому спаду и росту напряженности из-за дефицита ресурсов. Наиболее тяжелым последствием станут голод и рост смертности в уязвимых регионах.

Сравнение: Тамбора и современный мир

В начале XIX века мир был менее глобализирован, но даже тогда последствия оказались катастрофическими. Сегодня продовольственные рынки, логистика и энергетика тесно связаны, что делает потенциальный кризис еще масштабнее и быстрее распространяющимся.

Плюсы и минусы научных прогнозов

Подобные оценки помогают подготовиться, но остаются вероятностными.

Преимущества:

  • опора на исторические данные;
  • понимание механизмов климатического воздействия;
  • возможность долгосрочного планирования.

Ограничения:

  • невозможно точно предсказать место и время извержения;
  • разные вулканы дают разные эффекты;
  • высокая неопределенность масштабов последствий.

Популярные вопросы о суперизвержениях

Что такое суперизвержение?
Это крайне мощное извержение, способное изменить климат всей планеты.

Когда оно может произойти?
Точные сроки неизвестны, но риск сохраняется до конца XXI века.

Готово ли человечество к такому сценарию?
По мнению ученых, на данный момент — нет.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Чудо света вернулось из тьмы: утерянный символ античности более 1600 лет назад найден
Существо из вечной темноты вышло к берегу: необычная рыба напугала рыбаков Хабаровья
Сейчас читают
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Энергетика
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Нежный внутри, румяный снаружи: из-за этого шага омлет с овощами всегда удаётся
Китай давит, Европа сдает позиции: параллельный импорт авто резко меняет правила
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Обитаемость с отсрочкой: близкая экзопланета живёт в режиме климатической рулетки
Хром и пластик из 80-х снова в цене: мебель, над которой смеялись, ушла в тысячи
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Тень заиграет красками: это растение цветёт там, где другие гибнут
Земля долго жила в парнике: океан скрывал механизм, который менял климат планеты
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.