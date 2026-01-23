Один взрыв — и мир замёрз: забытая катастрофа может вернуться без предупреждения

Двести лет назад одно вулканическое извержение изменило климат всей планеты и привело к массовому голоду. Ученые предупреждают: подобный сценарий может повториться уже в этом столетии. По их оценкам, человечество по-прежнему остается практически неготовым к такому удару. Об этом сообщает Sciencepost.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение вулкана и глубинная магма

Когда вулкан изменил ход истории

В 1815 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, которое считается одним из самых мощных за всю историю наблюдений. В течение десяти дней вулкан выбрасывал огромные объемы пепла и газов, что привело к гибели около 120 тысяч человек на островах Сумбава, Ломбок и Бали. Подробности этого катаклизма сегодня рассматриваются как ключевой климатический перелом.

Однако трагедия не ограничилась регионом. Частицы, поднявшиеся в стратосферу, отражали солнечный свет и вызвали так называемую вулканическую зиму. Последствия ощущались по всему миру в течение трех лет.

"Год без лета" и мировой голод

1816 год вошел в историю как "год без лета". Средняя температура в ряде регионов упала примерно на 3 °C ниже нормы. В умеренных широтах фиксировались летние снегопады, в других местах — проливные дожди и дефицит солнечного света.

Результатом стал провал сельскохозяйственных сезонов, особенно в Северном полушарии. Урожаи погибли, цены на продовольствие взлетели, а голод охватил целые страны, вызвав массовую миграцию и социальную нестабильность.

Может ли это повториться

По данным CNN, ученые считают подобный сценарий не исключением, а реальной угрозой. Климатолог Маркус Штоффель из Университета Женевы оценивает вероятность нового суперизвержения до 2100 года как одну из шести.

"Человечество сегодня не имеет ни четкого плана, ни инфраструктуры для подготовки к подобному событию", — отмечает специалист.

По его словам, современная глобальная экономика еще более уязвима, чем в XIX веке, из-за зависимости от международных цепочек поставок продовольствия.

Почему вулканическая зима так опасна

Главную угрозу представляет диоксид серы, который выбрасывается при мощных извержениях. Попадая в тропосферу и стратосферу, он превращается в аэрозоли, отражающие солнечное излучение обратно в космос.

Подобные процессы наблюдались и в более поздних событиях, когда крупные вулканические выбросы вызывали цепные климатические реакции далеко за пределами региона извержения.

Возможные последствия для мира

Ученые предупреждают, что более мощные и древние вулканы способны вызвать куда более резкое похолодание. Падение температур может сопровождаться снижением количества осадков и нарушением муссонов, жизненно важных для Африки и Азии.

Это приведет к резкому сокращению урожаев, экономическому спаду и росту напряженности из-за дефицита ресурсов. Наиболее тяжелым последствием станут голод и рост смертности в уязвимых регионах.

Сравнение: Тамбора и современный мир

В начале XIX века мир был менее глобализирован, но даже тогда последствия оказались катастрофическими. Сегодня продовольственные рынки, логистика и энергетика тесно связаны, что делает потенциальный кризис еще масштабнее и быстрее распространяющимся.

Плюсы и минусы научных прогнозов

Подобные оценки помогают подготовиться, но остаются вероятностными.

Преимущества:

опора на исторические данные;

понимание механизмов климатического воздействия;

возможность долгосрочного планирования.

Ограничения:

невозможно точно предсказать место и время извержения;

разные вулканы дают разные эффекты;

высокая неопределенность масштабов последствий.

Популярные вопросы о суперизвержениях

Что такое суперизвержение?

Это крайне мощное извержение, способное изменить климат всей планеты.

Когда оно может произойти?

Точные сроки неизвестны, но риск сохраняется до конца XXI века.

Готово ли человечество к такому сценарию?

По мнению ученых, на данный момент — нет.