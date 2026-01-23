Обитаемость с отсрочкой: близкая экзопланета живёт в режиме климатической рулетки

Экзопланета с экстремальной орбитой

HD 20794d относится к классу супер-Земель и по массе примерно в 6,6 раза превосходит нашу планету. Она обращается вокруг звезды HD 20794, также известной как 82 Eridani, совершая полный оборот за 647 дней. Главная особенность этой планеты — сильно вытянутая орбита.

В самой удалённой точке HD 20794d находится на расстоянии около двух астрономических единиц от звезды, где условия значительно холоднее, чем на Марсе. В перигелии планета приближается до 0,75 а. е., оказываясь почти у внутренней границы обитаемой зоны, где температуры могут быть крайне высокими. Таким образом, за один орбитальный цикл мир проходит путь от глубокого замерзания до экстремального нагрева.

Как удалось обнаружить HD 20794d

Планету выявили с помощью метода радиальных скоростей, который фиксирует едва заметные колебания звезды под действием гравитации планеты. Для этого использовались высокоточные спектрографы ESPRESSO и HARPS, установленные в Чили на телескопах Европейской южной обсерватории.

Анализ данных занял годы. Учёные применили специальный алгоритм YARARA, позволивший отделить реальный сигнал планеты от шумов, связанных с активностью звезды. Лишь после тщательной проверки существование HD 20794d было подтверждено.

Климат: между льдом и огнём

Из-за эксцентричной орбиты климат на планете формируется не наклоном оси, как на Земле, а расстоянием до звезды. Исследователи выделяют три условных сезона.

Большую часть времени HD 20794d проводит в ледяной фазе, где температуры могут опускаться ниже -100 °C. Когда планета входит в обитаемую зону, возможен короткий период оттаивания, при котором лёд теоретически может превращаться в жидкую воду. Однако при дальнейшем сближении со звездой вероятен резкий парниковый эффект, способный быстро испарить любую влагу с поверхности.

Может ли там существовать вода

Вероятность наличия воды напрямую зависит от атмосферы. Если HD 20794d обладает плотной газовой оболочкой, она может сглаживать температурные перепады и удерживать тепло, создавая временно стабильные условия. Без атмосферы планета будет переживать циклы замерзания и испарения, что делает долгосрочную обитаемость сомнительной.

Именно поэтому HD 20794d рассматривается как перспективная цель для космических телескопов, включая James Webb, способных изучить состав атмосферы и наличие водяного пара или других молекул.

Почему орбита такая необычная

Для сравнения: эксцентриситет орбиты Меркурия составляет 0,206, тогда как у HD 20794d он достигает 0,4. Астрономы предполагают, что такая траектория сформировалась в ранний период существования системы.

Вероятно, в прошлом рядом находилась массивная планета, которая нарушила орбиту HD 20794d и впоследствии была выброшена из системы. Также свою роль могли сыграть гравитационные взаимодействия с другими супер-Землями — HD 20794b и HD 20794c, чьи орбиты остаются гораздо более стабильными.

Сравнение: Земля и HD 20794d

Земля большую часть времени остаётся в обитаемой зоне, что обеспечивает устойчивый климат. HD 20794d же проводит там лишь короткие отрезки орбиты. В отличие от нашей планеты, где сезоны мягко сменяют друг друга, на этой супер-Земле климатические изменения носят резкий и экстремальный характер.

Плюсы и минусы потенциальной обитаемости

Такие миры расширяют представления о том, где может возникнуть жизнь, но одновременно ставят новые вопросы.

Преимущества:

возможное наличие воды хотя бы часть года;

относительная близость к Земле;

удобная цель для наблюдений.

Ограничения:

экстремальные температурные колебания;

зависимость от наличия атмосферы;

нестабильные условия на поверхности.

Популярные вопросы о супер-Земле HD 20794d

Есть ли на планете вода?

Теоретически — да, но лишь в короткие периоды, когда она проходит через обитаемую зону.

Почему эта планета так интересна учёным?

Она показывает, что обитаемые условия могут быть временными, а не постоянными.

Можно ли считать её "второй Землёй"

Нет, но она помогает расширить критерии поиска потенциально обитаемых миров.