Земля долго жила в парнике: океан скрывал механизм, который менял климат планеты

Земля далеко не всегда была холодной планетой с ледниками и полярными шапками. После вымирания динозавров она на десятки миллионов лет погрузилась в так называемый "тепличный" режим с высокими температурами и повышенным уровнем моря. Новое исследование показывает, что ключ к завершению этой эпохи мог скрываться в химии океана. Об этом сообщает Earth.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Земля под облаками

Когда Земля была теплее, чем сегодня

После событий 66-миллионной давности планета долгое время находилась в состоянии устойчивого тепла. Ледников не существовало, а климат во многих регионах напоминал тропический. Однако постепенно Земля начала охлаждаться, что в итоге привело к формированию ледяного покрова Антарктиды, а затем и Северного полушария.

Причины этого длительного перехода ученые обсуждают десятилетиями. Среди возможных факторов назывались тектонические процессы, вулканизм и изменение циркуляции океана. Теперь в этот список добавился еще один кандидат — кальций, растворенный в морской воде.

Что произошло с кальцием в океане

Международная группа ученых под руководством Университета Саутгемптона пришла к выводу, что за последние 66 миллионов лет концентрация растворенного кальция в океане снизилась более чем вдвое. Это химическое изменение могло сыграть важную роль в снижении уровня углекислого газа в атмосфере.

"Наши результаты показывают, что уровень растворенного кальция был в два раза выше в начале кайнозойской эры по сравнению с сегодняшним днем", — сказал ведущий автор исследования, геохимик Дэвид Эванс.

По его словам, при высоком уровне кальция океан иначе взаимодействовал с углеродом, высвобождая больше CO₂ в атмосферу. По мере снижения концентрации кальция этот процесс развернулся в обратную сторону.

Как кальций связан с климатом

На первый взгляд кальций кажется второстепенным элементом для климата, но в океане он играет ключевую роль в карбонатной системе. Именно она определяет, сколько углерода удерживается в морской воде и сколько в итоге возвращается в атмосферу в виде углекислого газа.

Многие морские организмы — от планктона до кораллов — используют кальций для построения раковин и скелетов из карбоната кальция. После их гибели часть этого материала оседает на дно и захоранивается в осадках, выводя углерод из круговорота на миллионы лет.

Когда такие процессы идут интенсивнее, атмосфера постепенно теряет CO₂. Если же условия меняются, океан может, наоборот, "утекать" углеродом обратно в воздух.

Реконструкция древнего океана

Поскольку образцов древней морской воды не существует, ученые использовали косвенные данные. Они изучили окаменевшие раковины фораминифер — микроскопических организмов, обитавших в океане и сохранившихся в донных отложениях.

Химический состав этих раковин отражает состав морской воды в момент их жизни. Анализ осадочных кернов позволил создать подробную картину изменения концентрации кальция на протяжении всей кайнозойской эры.

Полученные данные хорошо совпали с независимыми оценками уровня атмосферного CO₂, что заставило исследователей проверить гипотезу с помощью компьютерного моделирования.

"Углеродный сейф" океана

Модели показали, что изменение концентрации кальция способно влиять на эффективность захоронения углерода в морских отложениях. Проще говоря, океан со временем стал лучше "запирать" углерод.

"Этот процесс эффективно извлекает углекислый газ из атмосферы и надолго удерживает его", — отметил соавтор работы, исследователь Тунцзийского университета Сяоли Чжоу.

Такой механизм не вызывает резких климатических скачков, но хорошо объясняет медленное и устойчивое охлаждение планеты на протяжении десятков миллионов лет.

Почему кальция стало меньше

Авторы исследования связывают снижение кальция с глубинными геологическими процессами. В первую очередь — с замедлением образования новой океанической коры на срединно-океанических хребтах.

Новая кора активно взаимодействует с морской водой, влияя на ее химический состав. Когда темпы расширения морского дна снижаются, меняется и масштаб этого обмена, что со временем может приводить к уменьшению концентрации кальция.

"Химию морской воды обычно считают следствием климатических изменений, а не их причиной", — пояснил соавтор исследования Яир Розенталь из Университета Ратгерса.

Сравнение факторов охлаждения Земли

Океаническая химия не отменяет роли тектоники, вулканизма или эволюции биосферы. Однако в отличие от кратковременных процессов, изменения состава морской воды действуют медленно, но неуклонно, создавая долгосрочный климатический тренд.

Плюсы и минусы гипотезы океанического кальция

Эта идея хорошо объясняет постепенность климатических изменений, но не претендует на универсальность.

Преимущества:

согласуется с геохимическими данными;

объясняет долгосрочное снижение CO₂;

связывает климат с глубинными процессами Земли.

Ограничения:

не учитывает все климатические факторы;

требует дальнейших подтверждений;

описывает тенденции, а не резкие события.

Популярные вопросы о тепличном возрасте Земли

Почему Земля была теплее после динозавров?

Из-за высокого уровня CO₂ и отсутствия крупных ледников.

Может ли кальций один объяснить охлаждение?

Нет, но он мог стать важным долгосрочным фактором.

Почему это исследование важно сегодня?

Оно показывает, как медленные процессы могут радикально менять климат планеты.