Рынок без приватности: персональные данные меняют баланс рынка сегодня

Цифровая экономика в России развивается быстрее, чем меняются правила, по которым она должна существовать. В результате персональные данные все чаще превращаются не в объект защиты, а в ресурс, вокруг которого выстраиваются новые формы неравенства и контроля.

Согласие без выбора

Аналитики указывают, что институт согласия на обработку персональных данных фактически утратил смысл. Пользователи массово принимают условия, не вникая в их содержание, тогда как компании собирают максимально широкий массив информации. Эти данные затем применяются для прогнозирования поведения, навязывания услуг и скрытой ценовой дискриминации.

Формально требования закона соблюдены, но по существу человек не контролирует ни объем, ни цели использования своих данных. Система создает иллюзию добровольности, при которой отказ означает потерю доступа к базовым цифровым сервисам.

Данные как источник власти

Крупные цифровые экосистемы, накопившие массивы пользовательской информации, получают устойчивое конкурентное преимущество. Данные становятся ключевым активом, позволяющим усиливать рыночное доминирование и вытеснять более слабых игроков. В этих условиях конкуренция смещается из сферы технологий в сферу доступа к информации.

Регуляторы лишь начинают осознавать масштаб проблемы, тогда как позиции бизнеса остаются противоречивыми. Крупные компании сопротивляются попыткам связать антимонопольное регулирование с объемами данных, в то время как эксперты и средний бизнес настаивают на необходимости такого подхода.

Закон и реальность

Действующее регулирование персональных данных формировалось в иной технологической эпохе и не учитывает современные методы аналитики и построения цифровых профилей. В результате право не поспевает за практикой, а контроль сводится к формальным процедурам, не влияющим на реальные механизмы использования информации.

«Иначе в ближайшее десятилетие мы рискуем получить не рынок инноваций, а цифровой феодализм», — предупреждает экономист Сергей Старовойтов. По его оценке, без пересмотра принципов согласия, запрета ценовой дискриминации и учета данных при оценке монополий граждане рискуют окончательно превратиться в источник сырья для цифровых платформ.

Между рынком и правами

Эксперты сходятся во мнении, что усиление формальных требований само по себе не решает проблему. Напротив, избыточные процедуры лишь маскируют отсутствие реальной ответственности за злоупотребления. Ключевым становится вопрос баланса между коммерческими интересами IT-гигантов и правом граждан на приватность и справедливые условия.

Без изменения подхода к регулированию цифровая экономика может закрепить модель, при которой контроль над данными означает контроль над рынками и поведением людей, а государство окончательно останется в роли догоняющего.