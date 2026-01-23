Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый мотор — как ящик Пандоры: первые километры решают судьбу всей машины

Наука

Покупка нового автомобиля часто сопровождается уверенностью, что современные технологии избавили водителей от старых правил эксплуатации. Однако вопрос обкатки двигателя до сих пор вызывает споры: одни считают её пережитком прошлого, другие — необходимой мерой для продления ресурса мотора. Разобраться в этом помогают не рекламные обещания, а реальные особенности современных агрегатов.

Фото: https://unsplash.com by Arteum.ro is licensed under Free
Как относились к обкатке раньше

В советский период обкатка двигателя была обязательным этапом. Первые тысячи километров рекомендовалось избегать высоких оборотов, резких ускорений и перегрузок. Считалось, что именно в этот момент происходит притирка деталей, от которой напрямую зависит срок службы силового агрегата.

Со временем часть процедур действительно ушла в прошлое. Например, сезонная замена масел или частое техническое обслуживание стали менее актуальными. Но некоторые рекомендации сохранились — так, шипованные шины до сих пор советуют аккуратно обкатывать, чтобы шипы надёжно закрепились в протекторе.

Современные моторы: идеал или компромисс

Распространено мнение, что новые двигатели не нуждаются в бережном режиме, так как детали якобы идеально подогнаны на заводе. На практике ситуация сложнее. Качество обработки компонентов в современных моторах может отличаться в зависимости от производителя и серии.

В первые часы работы двигателя происходит естественная притирка деталей, сопровождающаяся образованием мелкой металлической стружки. Она способна негативно повлиять на чувствительные элементы: масляный насос, фильтр, поршневую группу. Особенно это актуально для сложных и высокофорсированных агрегатов.

Масло и первые километры

Отдельное внимание специалисты советуют уделять моторному маслу. Для автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, заводская заливка не всегда соответствует условиям эксплуатации и климату. В таких случаях замена масла после первых сотен или тысяч километров становится разумной профилактической мерой.

Исторически в руководствах по эксплуатации подчёркивалось: срок службы двигателя напрямую связан с тем, как он прошёл период приработки. Этот принцип остаётся актуальным и сегодня — любой сложный механизм требует времени для адаптации к рабочим нагрузкам. Об этом сообщает 110 KM.

Почему дилеры обходят тему обкатки

Сегодня нулевое техническое обслуживание считается нормой, а сама обкатка часто подаётся как условность. Одна из причин — нежелание усложнять процесс покупки и эксплуатации нового автомобиля. В результате владелец не получает чётких рекомендаций и может с первых дней эксплуатировать машину в жёстком режиме.

Это повышает риск преждевременного износа и, в ряде случаев, становится поводом для отказа в гарантийном ремонте. Поэтому опыт прошлых поколений и особенности современных моторов всё же стоит учитывать.

Популярные вопросы об обкатке двигателя

Нужно ли обкатывать новый мотор сегодня?
Да, умеренный режим в начале эксплуатации снижает риски износа.

Сколько длится обкатка?
Обычно от 1 до 3 тысяч километров, в зависимости от конструкции двигателя.

Обязательно ли менять масло после обкатки?
Это не всегда требуется, но часто считается полезной профилактикой.

