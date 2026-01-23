Новый мотор — как ящик Пандоры: первые километры решают судьбу всей машины

Покупка нового автомобиля часто сопровождается уверенностью, что современные технологии избавили водителей от старых правил эксплуатации. Однако вопрос обкатки двигателя до сих пор вызывает споры: одни считают её пережитком прошлого, другие — необходимой мерой для продления ресурса мотора. Разобраться в этом помогают не рекламные обещания, а реальные особенности современных агрегатов.

Фото: https://unsplash.com by Arteum.ro is licensed under Free Новый автомобиль

Как относились к обкатке раньше

В советский период обкатка двигателя была обязательным этапом. Первые тысячи километров рекомендовалось избегать высоких оборотов, резких ускорений и перегрузок. Считалось, что именно в этот момент происходит притирка деталей, от которой напрямую зависит срок службы силового агрегата.

Со временем часть процедур действительно ушла в прошлое. Например, сезонная замена масел или частое техническое обслуживание стали менее актуальными. Но некоторые рекомендации сохранились — так, шипованные шины до сих пор советуют аккуратно обкатывать, чтобы шипы надёжно закрепились в протекторе.

Современные моторы: идеал или компромисс

Распространено мнение, что новые двигатели не нуждаются в бережном режиме, так как детали якобы идеально подогнаны на заводе. На практике ситуация сложнее. Качество обработки компонентов в современных моторах может отличаться в зависимости от производителя и серии.

В первые часы работы двигателя происходит естественная притирка деталей, сопровождающаяся образованием мелкой металлической стружки. Она способна негативно повлиять на чувствительные элементы: масляный насос, фильтр, поршневую группу. Особенно это актуально для сложных и высокофорсированных агрегатов.

Масло и первые километры

Отдельное внимание специалисты советуют уделять моторному маслу. Для автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, заводская заливка не всегда соответствует условиям эксплуатации и климату. В таких случаях замена масла после первых сотен или тысяч километров становится разумной профилактической мерой.

Исторически в руководствах по эксплуатации подчёркивалось: срок службы двигателя напрямую связан с тем, как он прошёл период приработки. Этот принцип остаётся актуальным и сегодня — любой сложный механизм требует времени для адаптации к рабочим нагрузкам. Об этом сообщает 110 KM.

Почему дилеры обходят тему обкатки

Сегодня нулевое техническое обслуживание считается нормой, а сама обкатка часто подаётся как условность. Одна из причин — нежелание усложнять процесс покупки и эксплуатации нового автомобиля. В результате владелец не получает чётких рекомендаций и может с первых дней эксплуатировать машину в жёстком режиме.

Это повышает риск преждевременного износа и, в ряде случаев, становится поводом для отказа в гарантийном ремонте. Поэтому опыт прошлых поколений и особенности современных моторов всё же стоит учитывать.

Популярные вопросы об обкатке двигателя

Нужно ли обкатывать новый мотор сегодня?

Да, умеренный режим в начале эксплуатации снижает риски износа.

Сколько длится обкатка?

Обычно от 1 до 3 тысяч километров, в зависимости от конструкции двигателя.

Обязательно ли менять масло после обкатки?

Это не всегда требуется, но часто считается полезной профилактикой.