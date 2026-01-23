Зелёные ушебти нарушают покой гробницы: найден след давно потерянного фараона

Сокровища древнего Египта редко раскрывают свои тайны сразу. Иногда решающей оказывается почти незаметная деталь, способная изменить устоявшиеся представления о прошлом. Именно такая находка в дельте Нила позволила археологам по-новому взглянуть на судьбу одного из забытых фараонов. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Необычная находка в царской гробнице

В глубине древнего некрополя Таниса, бывшей столицы региона Дельта, археологи обнаружили редчайший клад. Речь идёт о 225 погребальных статуэтках ушебти, сохранившихся на своих местах в царской гробнице. Это первая подобная находка с 1946 года — в стране, где большинство усыпальниц были разграблены ещё в древности.

Раскопки велись в узкой погребальной камере с массивным саркофагом без надписей. Первые фигурки появились в самых труднодоступных уголках.

"Как только мы увидели три или четыре статуэтки вместе, мы поняли, что стали свидетелями чего-то необычного", — вспоминает руководитель экспедиции, египтолог Фредерик Пайродо.

Ночная работа и небесный порядок

Команда продолжила работу ночью, при временном освещении, осторожно извлекая хрупкие артефакты. За десять дней были подняты все 225 ушебти из зелёного фаянса. Фигурки располагались вдоль стен ямы, образуя продуманный, почти "небесный" узор, а у основания были аккуратно выстроены рядами.

Особое внимание исследователей привлёк необычный состав набора. Более половины статуэток изображают женщин — редкость для подобных погребальных комплексов. Пайродо называет эту особенность "поистине исключительной". Ушебти относились к 21-й династии, периоду, когда Танис стал главным царским некрополем после разграбления Долины царей.

Царский символ и имя фараона

Главная сенсация скрывалась в мелкой детали. Небольшая гравировка на статуэтках позволила установить имя владельца гробницы — фараон Шошенк III. Его правление в 830-791 годах до н. э. было продолжительным, но сопровождалось конфликтами между Верхним и Нижним Египтом.

"Это открытие поразительно", — отмечает Пайродо.

Парадокс в том, что неподалёку археологи знают другую, более внушительную гробницу с гранитным саркофагом, где имя Шошенка III высечено открыто. Почему же фараона похоронили в скромной усыпальнице без обозначений, остаётся предметом дискуссий.

Версии и сомнения

Учёные рассматривают несколько объяснений. Среди них — нестабильная передача власти, политические решения после смерти правителя или возможное перемещение его останков. Однако последняя версия вызывает сомнения.

"Трудно представить, как можно переместить 3,5-метровый гранитный саркофаг в такое тесное пространство", — подчёркивает египтолог.

Популярные вопросы о находке в Танисе

Что такое ушебти и зачем они нужны?

Это погребальные статуэтки, символизирующие слуг умершего в загробной жизни.

Почему имя фараона долго оставалось неизвестным?

Гробница не имела явных надписей, а ключевая гравировка была крайне малозаметной.

Где будут храниться статуэтки?

После завершения исследований ушебти займут место в экспозиции египетского музея.