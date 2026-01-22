Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
До космонавтов ближе, чем до людей: место на Земле, где цивилизация исчезает

В Тихом океане существует точка, до которой людям на орбите добраться проще, чем жителям планеты. Это место максимально удалено от любой суши и практически не затронуто человеческой деятельностью. Несмотря на абсолютную изоляцию, оно играет заметную роль в современной науке и космонавтике. Об этом рассказывают Newsbomb.

Точка Немо — полюс недоступности
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Точка Немо — полюс недоступности

Где находится точка Немо

Точка Немо, или Point Nemo, расположена в южной части Тихого океана. Это географическая точка, удалённая примерно на 2688 километров от ближайших участков суши. Ни один континент или обитаемый остров не находится к ней ближе.

Ближайшими точками суши считаются крошечный остров Дюси, Мотоу-Нуи неподалёку от острова Пасхи и остров Махер у побережья Антарктиды. Все они либо необитаемы, либо крайне редко посещаются людьми.

Изоляция точки Немо носит исключительно географический характер. Это не полярная зона и не пустыня, а обычный участок океана, удалённый от берегов сильнее любого другого места на планете.

Место, куда "чаще" добираются астронавты

Парадоксально, но ближе всего к точке Немо оказываются не мореплаватели, а астронавты. Когда Международная космическая станция проходит по орбите над этим районом, расстояние до неё оказывается меньше, чем до любой точки суши.

В акватории вокруг точки Немо почти отсутствуют судоходные маршруты, рыболовство и промышленная деятельность. Морские перевозки здесь редкость, а окружающие воды считаются одними из наименее биологически продуктивных в мире. Учёные нередко называют этот район "океанской пустыней".

Почему точка Немо важна для человечества

Главное значение точки Немо связано с космической отраслью. Из-за максимальной удалённости от населённых районов именно этот участок океана используется как кладбище космической техники.

Сюда целенаправленно направляют отработавшие спутники, грузовые аппараты и даже орбитальные станции, чтобы их падение не представляло угрозы для людей.

По оценкам специалистов, на дне океана вблизи точки Немо находятся обломки более 260 космических объектов. Среди них — фрагменты советской орбитальной станции "Мир" и других крупных аппаратов.

Сравнение: точка Немо и другие изолированные места Земли

В отличие от Антарктиды или пустынь, где всё же существуют научные станции и временные поселения, точка Немо полностью лишена постоянного человеческого присутствия. Здесь нет инфраструктуры, баз, портов или даже регулярных маршрутов судов. По степени удалённости от цивилизации она превосходит любые материковые и островные регионы.

Плюсы и минусы полной изоляции

Полная удалённость точки Немо делает её идеальным местом для утилизации космических аппаратов и изучения малопродуктивных океанических экосистем. Однако такая изоляция усложняет научные исследования и мониторинг состояния окружающей среды, поскольку экспедиции сюда редки и технически сложны.

Популярные вопросы о точке Немо

Почему это самое изолированное место на планете?
Потому что оно находится на максимальном расстоянии от любой суши, включая необитаемые острова.

Можно ли добраться до точки Немо?
Теоретически — да, но практического смысла в этом почти нет из-за отсутствия ресурсов и сложной логистики.

Опасно ли космическое "кладбище" для океана?
Считается, что риски минимальны, но влияние крупных объектов на экосистему продолжает изучаться.

