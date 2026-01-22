Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Тауэр оказался построен на костях: под часовней вскрыли следы катастроф прошлого

Под одной из самых известных достопримечательностей Лондона археологи обнаружили следы драматических событий прошлого. Работы, начавшиеся как часть модернизации инфраструктуры, неожиданно вскрыли слой истории, связанный с эпидемиями, пожарами и многовековой перестройкой Тауэра. Находка уже меняет представления о людях, живших и умиравших рядом с часовней. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки под часовней Святого Петра

Исследования велись под часовней Святого Петра ад Винкула — местом, хорошо известным по захоронениям казнённых придворных. Во время работ археологи обнаружили останки более 20 человек, включая плотную группу захоронений, которые могут относиться к периоду эпидемии чумы — подобные вспышки уже удавалось реконструировать благодаря анализу древних останков, как это произошло в случае, когда была раскрыта связь между болезнью и чума бронзового века.

Раскопки проводились в зоне, где ожидались фундаменты, старые полы и могилы. Работу возглавила биоархеолог Кардиффского университета Кэти Фэйлейс, чья команда изучает следы питания и перемещений людей, сохранившиеся в костях и зубах.

"Проведение этих раскопок дало нам редкую возможность значительно расширить понимание эволюции часовни Святого Петра ад Винкула и зданий, существовавших здесь ранее", — отметил куратор исторических зданий Historic Royal Palaces Альфред Хокинс.

Первые находки и новые вопросы

Ещё в 2019 году пробная траншея у входа в часовню выявила два скелета — женщину среднего возраста и мальчика. Радиоуглеродный анализ и изотопные исследования показали, что они умерли в начале XVI века, но вели разный образ жизни.

Эти данные задали ориентир для последующих работ, однако два захоронения не могли дать полную картину жизни общины. Новые находки оказались куда более масштабными и сложными для интерпретации.

Что рассказывают зубы и кости

Эмаль зубов формируется в детстве и сохраняет химический "отпечаток" воды и пищи региона, где вырос человек. Изотопы стронция отражают геологию местности, а кислород — состав питьевой воды. Такие анализы позволяют определить географическое происхождение, пусть и без точной привязки к конкретному населённому пункту.

Кости, в свою очередь, хранят сведения о рационе. Коллаген фиксирует соотношение углерода и азота, по которому можно судить о потреблении мяса, рыбы или о периодах голода. Однако археологи подчёркивают: химические данные всегда сопоставляются с состоянием костей, зубов и контекстом захоронения.

Захоронения эпохи Чёрной смерти

Датировка показала, что компактная группа могил может относиться к XIV веку — времени, когда Чёрная смерть опустошала Англию. В других районах Европы массовые погребения, похожие по структуре и контексту, уже позволяли по-новому взглянуть на кризисы прошлого — например, при изучении массовых захоронений первых фермеров.

Даже без прямых микробиологических данных плотность и одновременность захоронений в Тауэре могут указывать на экстренные меры в условиях кризиса. Однако археологи отмечают, что без точных дат некоторые выводы останутся вероятностными.

Гробы, редкие предметы и следы огня

Часть более ранних средневековых погребений отличалась аккуратностью: использовались гробы, встречались редкие погребальные предметы. Особый интерес вызвал фрагмент погребального савана и захоронение с двумя сосудами древесного угля — крайне редкий для Англии обычай.

Кроме того, археологи обнаружили слои золы и следы сильного пожара. Исторические источники сообщают, что в 1512 году огонь уничтожил часовню, построенную при Эдуарде I, а новое здание появилось к 1520 году. Найденные фундаменты подтверждают эти сведения материальными доказательствами.

Более древние слои Тауэра

Под слоями пожара выявлено мощёное покрытие из рейгейтского камня, которое может относиться к реконструкции 1240-х годов, проведённой по приказу Генриха III. Отдельная линия стены, возможно, указывает на ещё более раннюю часовню времён Генриха I XII века.

Если эти этапы будут подтверждены, религиозное пространство Тауэра окажется значительно старше, чем принято считать.

Ограничения и значение находки

Тауэр Лондона имеет статус охраняемого памятника, поэтому любые работы сопровождаются строгим контролем. После завершения раскопок останки будут сохранены, а дальнейшие исследования — ограничены этическими и юридическими нормами.

"Мы уже начинаем видеть жителей Тауэра так, как раньше не могли", — отметила главный инспектор древних памятников Historic England доктор Джейн Сиделл.

Сравнение: обычные и кризисные захоронения

Рутинные средневековые погребения отличались аккуратностью и индивидуальными элементами. Кризисные же, вероятно связанные с эпидемиями, характеризуются плотным размещением и минимальными обрядами. Сопоставление этих типов помогает понять, как общество реагировало на массовую смертность.

Плюсы и минусы археологических исследований в памятниках

Работы в охраняемых зонах дают уникальные данные о прошлом, но ограничены по масштабу и методам. Преимущество — высокая научная ценность находок, недостаток — невозможность полного исследования всех слоёв.

Популярные вопросы о раскопках в Тауэре

Связаны ли находки напрямую с Чёрной смертью?
Пока это гипотеза, основанная на датировке и характере захоронений.

Почему нельзя провести масштабные раскопки?
Тауэр — охраняемый памятник, и работы возможны только в рамках строгих ограничений.

Что ещё могут показать исследования?
Анализ костей, зубов и почвы способен прояснить происхождение людей и условия их жизни.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
