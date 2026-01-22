Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Человек оказался хуже климата: трагические примеры исчезнувших с лица Земли животных

Наука

Исчезновение животных — это не только далекая геологическая история, но и результат вполне конкретных человеческих решений. Еще задолго до нашей эры и особенно в последние столетия люди стали фактором, который ускорял вымирание целых видов. Одни исчезали из-за изменения климата, другие — из-за охоты, разрушения среды обитания и вмешательства в экосистемы.

Мамонт
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мамонт

Почему животные исчезали еще до нашей эры

Процесс вымирания видов всегда был частью эволюции. Климатические сдвиги, ледниковые периоды, извержения вулканов и болезни постепенно меняли облик планеты. Однако с появлением человека влияние на природу стало более резким и целенаправленным.

Охота, освоение новых территорий, вырубка лесов и конкуренция за ресурсы ускоряли исчезновение даже крупных и хорошо приспособленных животных, и в ряде случаев эти процессы накладывались на более масштабные биосферные кризисы, подобные тем, после которых формировалась современная жизнь на Земле.

Шерстистый мамонт и границы выживания

Шерстистый мамонт был символом ледниковой эпохи и одним из крупнейших сухопутных млекопитающих своего времени. Потепление климата сократило привычные тундростепи, а вместе с ними и кормовую базу. Исследования показывают, что вымирание мамонтов было связано с внешним фактором, а не с одной-единственной причиной. Человек не стал решающим фактором, но охота и давление со стороны людей могли ускорить этот процесс. Последние популяции доживали свой век в изолированных холодных районах.

Додо и эффект "чужаков"

История додо стала наглядным примером того, как уязвимы виды без естественных врагов. Появление человека и завезенных им животных разрушило хрупкий баланс. Наземные гнезда, отсутствие страха и ограниченный ареал сделали птицу легкой добычей, и всего за несколько десятилетий она исчезла навсегда.

Тур, эпиорнис и морская корова Стеллера

Тур — дикий предок домашнего крупного рогатого скота — исчез из-за охоты и сокращения лесов. Эпиорнис на Мадагаскаре пал жертвой людей, которые веками собирали его гигантские яйца. Морская корова Стеллера, открытая в XVIII веке, была истреблена всего за несколько десятилетий из-за промысла ради мяса и жира, несмотря на крайне ограничленную численность популяции.

Птицы и животные нового времени

Большая гагарка, квагга и странствующий голубь исчезли уже в историческую эпоху. Их объединяет одно — массовое истребление и утрата среды обитания. Даже огромные популяции не смогли выстоять перед промышленной охотой и хозяйственным освоением территорий, что наглядно показывает, насколько быстро человек способен изменить судьбу целого вида. Об этом сообщает РБК.

Амфибии и речные экосистемы

Оранжевая жаба стала жертвой вырубки тропических лесов и болезней, а китайский речной дельфин — загрязнения и судоходства. Эти примеры подтверждают, что вмешательство человека опасно не только для крупных животных, но и для уязвимых экосистем, где исчезновение одного вида может запустить цепную реакцию.

Сравнение причин вымирания древних и относительно недавних видов

У древних животных ключевыми факторами были климат и изменения ландшафтов. В более поздние эпохи на первый план вышли охота, уничтожение местообитаний и загрязнение. Если раньше вымирание растягивалось на тысячелетия, то в новое время оно происходило за считаные десятки лет, формируя новые экологические риски.

Популярные вопросы о вымерших животных

Почему человек стал главной причиной вымирания?

Потому что его деятельность быстро и масштабно меняет среду обитания.

Можно ли вернуть исчезнувшие виды?

Современные технологии позволяют лишь частично воссоздавать генетические линии, но полноценное восстановление популяций остается под вопросом.

Что важнее всего для сохранения животных сегодня?

Защита среды обитания и ответственное использование природных ресурсов, без которых устойчивое будущее невозможно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука природа животные экология
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Последние материалы
Волосы замораживают, а они становятся живыми и гладкими без утюжков
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Украшения без промахов: простой принцип, который работает в любой ситуации
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Рынок без приватности: персональные данные меняют баланс рынка сегодня
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.