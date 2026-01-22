Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр

Современная наблюдательная астрофизика подошла к жесткому физическому барьеру.

Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Черные дыры и телескоп

Новый масштаб радиоинтерферометрии

Получение первых изображений тени черных дыр M87* и Стрелец A* (Sgr A*) проектом "Телескоп горизонта событий" (EHT) стало доказательством работоспособности глобальных сетей радиотелескопов. Однако эти же результаты продемонстрировали фундаментальное ограничение метода: разрешающая способность наземных систем лимитирована геометрическими размерами нашей планеты. Чтобы продвинуться дальше и увидеть структуру горизонта событий у других объектов, астрономам необходимо увеличить базу интерферометра до размеров, превышающих диаметр Земли.

Группа исследователей из Шанхайской астрономической обсерватории, Китайской академии наук и Института радиоастрономии Макса Планка опубликовала детальное обоснование следующего этапа развития этой технологии. В работе рассматривается создание интерферометра со сверхдлинной базой (VLBI), один из элементов которого будет размещен на Луне. Это позволит перейти от единичных наблюдений к системному изучению физики гравитации.

Физические ограничения наземных наблюдений

Метод интерферометрии со сверхдлинной базой позволяет объединять данные с нескольких удаленных друг от друга телескопов, создавая единый виртуальный инструмент. Ключевым параметром, определяющим четкость получаемого изображения (угловое разрешение), является расстояние между крайними точками антенной решетки — так называемая базовая линия.

Существующая сеть EHT работает на частоте 230 ГГц (длина волны 1,3 мм). Максимально возможная база на поверхности Земли не может превышать диаметр планеты, то есть около 12 700 километров. Это накладывает предел разрешения примерно в 20 микросекунд дуги. Такой точности достаточно, чтобы различить кольцевую структуру тени только у двух сверхмассивных черных дыр на небесном своде, которые обладают наибольшими угловыми размерами. Все остальные подобные объекты для наземных телескопов сливаются в неразрешимые точечные источники.

Размещение радиотелескопа на поверхности Луны или на окололунной орбите радикально меняет геометрию системы. Базовая линия увеличивается с 12 тысяч до 384 400 километров (среднее расстояние от Земли до Луны). Согласно расчетам, представленным в исследовании, это улучшит угловое разрешение до 0,85 микросекунд дуги. Такое масштабирование инструмента открывает доступ к наблюдению десятков новых объектов, ранее недоступных для прямого изучения.

Методология обнаружения: поиск первого нуля

Ключевая проблема при наблюдении удаленных черных дыр заключается в различении их внутренней структуры. Астрономам необходимо отделить простое яркое пятно излучения (которое может давать, например, компактное газовое облако) от кольцевой структуры, характерной для "тени" черной дыры, окруженной аккреционным диском.

В радиоинтерферометрии данные анализируются в пространстве частот, а не изображений. Авторы работы используют критерий обнаружения, основанный на функции видимости. Сигнал от кольцеобразного источника имеет специфическую особенность: по мере увеличения длины базовой линии амплитуда коррелированного сигнала периодически падает до нуля. Эти точки называются "нулями видимости".

Наличие четко фиксируемого первого нуля видимости является строгим математическим доказательством того, что наблюдаемый объект имеет структуру кольца, а не сплошного диска или гауссова распределения яркости. Если база интерферометра достаточно длинна, чтобы "нащупать" этот провал в сигнале, ученые могут с высокой точностью вычислить диаметр кольца.

Моделирование, проведенное для системы Земля-Луна, показало, что именно наличие чрезвычайно длинной базы позволяет достичь первого нуля для целого ряда кандидатов, у которых наземные телескопы видят лишь монотонное падение яркости без структурных особенностей.

Кандидаты и приоритетные цели

Исследователи провели анализ 31 сверхмассивной черной дыры, отобранных на основе их предсказанных угловых размеров и потока излучения. Из этого списка были выделены шесть приоритетных целей, наблюдение которых возможно при реализации лунного сегмента VLBI.

Наиболее перспективным объектом признана черная дыра в центре галактики M104 (Сомбреро). Она обладает массой около 900 миллионов солнечных масс и находится на расстоянии 9,55 мегапарсек. Модель показывает, что для этой черной дыры первый нуль функции видимости находится в пределах диапазона базовых линий Земля-Луна. Более того, поток излучения от M104 достаточно высок (около 200 мЯн), что позволяет проводить наблюдения даже с использованием относительно небольшой антенны.

В список также вошли галактики NGC 524, NGC 5077, NGC 1052, PGC 049940 и NGC 5252. Для каждого из этих объектов были рассчитаны параметры ожидаемых теней и необходимые конфигурации оборудования. Например, для NGC 1052, несмотря на малый угловой размер тени (около 0,9 микросекунд дуги), высокая яркость источника делает его отличной целью для лунного интерферометра.

Технические требования к оборудованию

В исследовании детально проанализировано влияние диаметра лунной антенны на результативность миссии. Рассматривались три сценария: антенны диаметром 5, 20 и 100 метров. В качестве наземного партнера в расчетах использовалась решетка ALMA (Атакама, Чили), обладающая высочайшей чувствительностью.

5-метровая антенна: это минимально необходимая конфигурация, сопоставимая по размерам с уже существующими экспериментальными приборами. Расчеты показывают, что такой инструмент способен детектировать тень у трех кандидатов: M104, NGC 5077 и NGC 1052. Чувствительность такой системы составит около 28,7 мЯн.

20 и 100 метров: увеличение площади собирающей поверхности необходимо для наблюдения более тусклых объектов. Для галактик NGC 524 и NGC 5252, поток излучения от которых значительно слабее, потребуется антенна диаметром не менее 100 метров. Это представляет собой серьезный инженерный вызов, учитывая сложность доставки и развертывания конструкций на Луне.

Важным параметром является эквивалентная плотность потока шума системы (SEFD). Для успешных наблюдений лунный телескоп должен обладать низким уровнем собственных шумов приемной аппаратуры, что требует использования криогенного охлаждения приемников до температур, близких к абсолютному нулю.

Орбитальная геометрия и покрытие (u, v)-плоскости

Качество реконструкции данных в интерферометрии зависит от заполнения так называемой (u, v)-плоскости. Это совокупность всех проекций базовых линий, полученных в ходе наблюдения. Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, а Луна движется по орбите вокруг Земли, взаимное расположение телескопов постоянно меняется, что позволяет "сканировать" источник под разными углами.

Авторы смоделировали пять возможных мест размещения телескопа на Луне: от экватора и мест исторических высадок до Южного полюса и точки антипода (обратная сторона Луны).

Результаты показали сильную зависимость доступного времени наблюдений от широты. Околоэкваториальные локации (включая точку антипода) обеспечивают наилучшее покрытие для большинства кандидатов из списка. В то же время размещение телескопа на Южном полюсе Луны, которое часто рассматривается как приоритетное для будущих баз из-за наличия ресурсов, накладывает серьезные ограничения: для полярной станции многие источники в Северном небесном полушарии будут видны лишь частично или не видны вовсе.

Фундаментальное значение для физики

Переход к суб-микросекундному разрешению имеет значение, выходящее за рамки простого увеличения количества снимков. Основной научной целью является проверка Общей теории относительности (ОТО) в условиях сильных гравитационных полей.

Ключевым тестом станет наблюдение фотонных колец. Это узкие кольцевые структуры, образованные фотонами, которые совершили несколько оборотов вокруг черной дыры перед тем, как покинуть ее окрестности и направиться к наблюдателю. Параметры фотонного кольца зависят исключительно от метрики пространства-времени (массы и спина черной дыры) и практически не зависят от астрофизических деталей распределения материи в аккреционном диске.

Наземные телескопы не обладают достаточным разрешением для четкого выделения фотонного кольца из общей структуры излучения. Лунный интерферометр позволит изолировать эту структуру. Любое отклонение формы или размера фотонного кольца от предсказаний ОТО будет указывать на необходимость пересмотра теории гравитации.

Кроме того, расширение выборки объектов позволит астрономам заполнить пробел в данных. На сегодняшний день детально изучены лишь два объекта с массами, различающимися на три порядка (миллионы и миллиарды солнечных масс). Отсутствие данных о черных дырах промежуточной массы затрудняет понимание эволюции галактических ядер. Программа лунной интерферометрии призвана устранить этот дефицит наблюдательных данных.

Работа китайских ученых опирается на реализуемые космические программы, включая эксперимент LOVEX на спутнике QueQiao-2 и планы по созданию Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Это переводит обсуждение космической радиоинтерферометрии из теоретической плоскости в стадию планирования конкретных миссий ближайшего будущего.