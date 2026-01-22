Гренландия превращалась в землю без снега: новый поворот в понимании угрозы XXI века

Ледяной щит Гренландии кажется вечным, но геология рассказывает другую историю. Под километрами льда сохранились следы периодов, когда остров полностью освобождался от ледяного покрова. Эти эпизоды произошли при температурах, близких к тем, которые прогнозируются на конец XXI века. Об этом сообщает Science & Vie.
Недавние буровые работы на северо-западе Гренландии, в районе купола Прудхо, выявили слой песчаных отложений, долгое время скрытый подо льдом. Анализ показал, что зерна подвергались солнечному свету около 7000 лет назад. Это означает, что в начале голоцена лед здесь полностью исчезал, а поверхность была открыта атмосфере.
Тот период был естественным этапом потепления после последнего оледенения. По данным палеоклиматических реконструкций, летние температуры тогда превышали современные значения на 3-5 °C — диапазон, сопоставимый с прогнозами климатических моделей на 2100 год.
Купол Прудхо — не единственный аргумент. В районе Кэмп-Сенчури, где бурение проводилось еще в XX веке, более поздние методы датирования показали, что около 416 тысяч лет назад северо-запад Гренландии также был свободен ото льда. Это произошло во время межледникового периода MIS 11, который отличался длительным и стабильным потеплением.
Геологические данные указывают, что тогдашнее таяние привело к повышению уровня мирового океана как минимум на 1,4 метра. Некоторые расчеты предполагают более значительные значения — до нескольких метров, даже при относительно низкой концентрации CO₂ по сравнению с современной.
Прошлые эпизоды показывают, что гренландский ледяной щит реагирует на изменения климата быстрее и чувствительнее, чем считалось ранее. Для запуска дегляциации не требуются экстремальные температуры — достаточно устойчивого потепления на несколько градусов.
Современная ситуация отличается тем, что рост температуры сопровождается рекордно высоким уровнем углекислого газа в атмосфере. Это создает условия, при которых таяние может не только начаться, но и закрепиться на длительный срок.
Была ли Гренландия полностью без льда?
Отдельные регионы точно освобождались ото льда, что подтверждено геологическими данными.
Насколько это опасно сегодня?
Подобные температуры могут повториться уже в этом столетии, что повышает риск масштабного таяния.
Почему прошлое так важно для прогнозов?
Оно показывает реальные реакции ледяного щита на потепление, а не только модельные оценки.
Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.