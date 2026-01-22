Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Когда вулкан стал сильнее Солнца: как Тамбора спрятал свет и принес мировой кризис

Наука

Весной 1815 года на индонезийском острове Сумбава произошло событие, последствия которого почувствовала вся планета. Извержение вулкана Тамбора стало одним из самых мощных в истории и привело к резкому изменению климата. Падение температур, неурожаи и социальные потрясения затронули сразу несколько континентов. Об этом сообщает Science & Vie.

Вулкан Тамбора
Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Тамбора

Как извержение Тамборы превратилось в глобальную катастрофу

Вулкан Тамбора расположен в пределах Зондской вулканической дуги и до XIX века не считался особенно опасным. Однако в апреле 1815 года он перешел в фазу экстремально мощного извержения. По шкале вулканической взрывоопасности VEI событие получило оценку 7 из 8 возможных, что ставит его в ряд самых разрушительных извержений, известных человечеству.

В атмосферу было выброшено колоссальное количество пепла, газов и горных пород — более 150 кубических километров. Вершина вулкана обрушилась, образовав огромную кальдеру. Пирокластические потоки стерли с лица земли деревни, а последующие цунами нанесли удар по прибрежным районам. Десятки тысяч людей погибли в первые недели после катастрофы.

Почему климат изменился по всему миру

Главным фактором глобальных последствий стало попадание диоксида серы в верхние слои атмосферы. Там он превратился в аэрозоли, отражающие солнечное излучение. Поток света, достигающего поверхности Земли, резко сократился, что вызвало понижение средних температур по всей планете.

Этот процесс привел к формированию так называемой вулканической зимы. Климатические изменения не были мгновенными, но их эффект нарастал и сохранялся в течение нескольких лет после извержения.

Год без лета и разрушенные сельскохозяйственные циклы

Наиболее ощутимые последствия проявились в 1816 году, вошедшем в историю как "Год без лета". В Северном полушарии летние месяцы сопровождались аномальными холодами. В Северной Америке фиксировались июньские снегопады, а водоемы оставались скованными льдом.

В Европе постоянные дожди уничтожили урожай зерновых, а в Азии сбился сезон муссонов, что привело к засухам. По оценкам климатологов, среднее глобальное похолодание составило около 3 градусов, что стало критичным для традиционного земледелия.

Социальные и гуманитарные последствия похолодания

Сельскохозяйственные неурожаи вызвали резкий рост цен на продовольствие и массовый голод. Ослабленное население оказалось уязвимым перед эпидемиями, которые быстро распространялись на фоне плохого питания и миграций.

Во многих регионах вспыхивали продовольственные бунты и социальные конфликты. В итоге косвенные последствия климатического кризиса привели к не меньшему числу жертв, чем само извержение вулкана.

Что извержение Тамборы дало науке

Катастрофа 1815 года стала важной вехой в изучении климата. Ученые впервые смогли убедительно связать единичное природное событие с долгосрочными глобальными изменениями температуры. Стало ясно, что климат — это хрупкая и взаимосвязанная система, чувствительная к внешним воздействиям.

Этот исторический пример до сих пор используется при разработке климатических моделей. Он помогает оценивать риски резких изменений и понимать, насколько уязвимо человеческое общество перед природными факторами.

Популярные вопросы об извержении Тамборы и климате

Почему одно извержение смогло повлиять на весь мир?
Из-за выброса сернистых аэрозолей в стратосферу, где они долго сохраняются и отражают солнечный свет.

Случались ли подобные климатические эффекты позже?
Да, но ни одно извержение XIX-XX веков не достигло такого масштаба последствий.

Может ли подобное повториться сегодня?
Теоретически да, и именно поэтому такие события учитываются в современных климатических моделях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
