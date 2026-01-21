Камень, который молчал 200 лет: в центре Парижа нашли зашифрованный смысл

Тысячи парижан и туристов ежедневно проходят мимо Луксорского обелиска на площади Согласия, воспринимая его как эффектный, но немой памятник. Однако недавнее исследование показало, что этот древний монумент содержит скрытые послания, рассчитанные лишь на избранных. Египтологу удалось расшифровать зашифрованные иероглифы, остававшиеся незамеченными почти два столетия. Об этом сообщает Earth.

Фото: Own work by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чёрный обелиск Салманасара III

Неочевидные надписи на известном памятнике

Луксорский обелиск — египетский монумент возрастом около 3000 лет, установленный в Париже в XIX веке. Во время недавних реставрационных работ его временно окружили строительными лесами, что дало учёным редкий доступ к верхним частям поверхности, обычно скрытым от глаз.

Египтолог и преподаватель Сорбонны Жан-Гийом Олетт-Пеллетье давно подозревал, что композиция иероглифов на обелиске не так проста. Получив возможность осмотреть резьбу на высоте, он зафиксировал особые выравнивания символов, которые невозможно заметить с уровня земли — приёмы, хорошо знакомые специалистам по древнеегипетским гробницам.

Как работала иероглифическая "криптография"

В Древнем Египте направление чтения иероглифов зависело от положения фигур, а опытные писцы могли намеренно нарушать привычные правила. В так называемых криптоиероглифах менялся порядок знаков или их фонетическое значение, создавая скрытый смысл.

Олетт-Пеллетье сравнил группы символов на разных гранях обелиска и обнаружил, что альтернативное прочтение появляется только при чтении в обратной последовательности. Если начать "не с той стороны", скрытое сообщение просто исчезает.

Почему тайный текст видели не все

Грамотность в Древнем Египте была привилегией узкого круга придворных и храмовых чиновников, которые годами обучались сложной системе письма. Только они знали редкие значения отдельных знаков и могли уловить зашифрованный смысл, не меняя саму форму изображения.

Именно поэтому подобные послания оставались незамеченными для большинства — как в древности, так и в современном Париже, где обелиск давно стал частью городского пейзажа.

Обелиск и праздник Опет

Первоначально монумент стоял в Луксоре, рядом с храмом, связанным с праздником Опет — ежегодной церемонией обновления царской власти. Во время процессий по Нилу элита приближалась к храму на лодках, и именно с воды открывался нужный угол обзора.

"С учётом угла подхода знать могла прочитать скрытое послание и осмыслить его: "Царь утверждает себя как воплощённого бога, которого невозможно свергнуть”", — объясняет Жан-Гийом Олетт-Пеллетье.

По его словам, это была форма тонкой пропаганды, адресованной исключительно интеллектуальной верхушке общества.

Символы власти и скрытые инструкции

На одной из сторон Рамсес II изображён в короне, объединяющей Верхний и Нижний Египет, что подчёркивает идею политического единства. На другой — элементы короны с бычьими рогами рядом с жертвенным столом формируют своеобразную инструкцию к подношениям богам.

Подобное сочетание образов и текста перекликается с ритуальными традициями, известными по находкам вроде золотых языков мумий, где символика также была понятна лишь посвящённым.

Сравнение: как меняется смысл в зависимости от контекста

В Луксоре обелиск "говорил" с элитой через продуманный ракурс и движение по Нилу. В Париже же, после установки в 1836 году, этот контекст исчез, и резьба превратилась в декоративный элемент. Современная реставрация лишь на время позволила восстановить исходную логику восприятия.

Плюсы и минусы иероглифической криптографии

Подобный подход к тексту имел свои преимущества и ограничения. Он позволял передавать политические идеи избранным, не делая их очевидными для всех. Однако со временем такие послания теряли смысл без правильного контекста и точки обзора.

Сильные стороны:

двойной уровень прочтения;

защита смысла от непосвящённых;

усиление сакрального статуса власти.

Слабые стороны:

зависимость от ракурса и окружения;

риск утраты смысла при переносе памятника;

сложность расшифровки спустя века.

Популярные вопросы о Луксорском обелиске

Почему скрытые надписи заметили только сейчас?

Долгое время верхние части обелиска были недоступны для детального изучения.

Для кого предназначались эти послания?

Для узкого круга образованных придворных и жрецов.

Может ли подобный код быть найден на других памятниках?

Да, исследователь считает, что криптоиероглифы могут изменить прочтение и других царских текстов.