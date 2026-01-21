Династия призраков ожила: археологи наткнулись на власть, которой не должно быть

В египетском Абидосе археологи обнаружили королевскую гробницу возрастом около 3600 лет, которая может принадлежать фараону, имя которого не сохранилось в истории. Находка указывает на существование малоизвестной правящей линии, которую учёные называют "династией призраков". Масштаб и архитектура захоронения заставляют пересмотреть представления о власти в один из самых нестабильных периодов Древнего Египта. Об этом сообщает Earth.

Раскопки у горы Анубис

Открытие сделала совместная американо-египетская экспедиция в январе 2025 года во время работ у подножия горы Анубис, некрополя на окраине Абидоса. Раскопками руководил египтолог Университета Пенсильвании Джозеф Вегнер, изучающий королевские погребения и их связь с политической историей.

Археологи опустились примерно на семь метров, где обнаружили известняковую погребальную камеру. Стены сохранили следы штукатурки, а своды из глиняного кирпича поднимались на высоту около пяти метров, перераспределяя нагрузку и обеспечивая устойчивость конструкции — приёмы, хорошо знакомые по другим памятникам древнеегипетской археологии.

Архитектура важнее артефактов

Вход в гробницу был украшен и вёл в несколько боковых помещений, что указывает на сложный ритуальный замысел. Предполагалось место для хранения даров и проведения обрядов вокруг центральной камеры. Хотя захоронение было разграблено ещё в древности, сама планировка и размеры дают больше информации, чем утраченные предметы.

Исчезнувшее имя фараона

Имя владельца гробницы было нанесено жёлтыми иероглифами на оштукатуренную кладку у входа, но разрушения полностью стерли надпись.

"Имя короля было первоначально записано в расписных сценах на оштукатуренной кирпичной кладке, которая украшала вход в известняковую погребальную камеру", — говорит египтолог Джозеф Вегнер.

Учёные предполагают, что захоронение могло принадлежать одному из малоизвестных правителей Абидоса, например Сенайбу или Панеджени, чьи памятники ранее находили в этом регионе.

Следы "династии призраков"

Абидосская династия — это группа локальных царей, правивших во Второй промежуточный период, когда Египет был разделён между соперничающими центрами власти. В 2014 году на этом же кладбище была обнаружена гробница фараона Сенеб-Кея, что подтвердило реальность этой династии.

Новая находка повторяет архитектурный стиль тех захоронений, но превосходит их по масштабу. Это говорит о том, что ранние правители Абидоса обладали большими ресурсами, чем считалось ранее.

Почему Абидос имел особое значение

Абидос расположен примерно в десяти километрах от Нила и на протяжении веков считался священным центром, связанным с культом Осириса. Паломники приходили сюда с подношениями, а фараоны стремились быть погребёнными рядом с этим сакральным местом, связывая свою власть с древними мифами и религиозными ритуалами, которые позднее трансформировались и в эпоху Птолемеев Египта.

Даже в период политического хаоса город сохранял религиозное и символическое значение, что делает каждую новую находку особенно важной для хронологии Египта.

Как учёные "читают" безымянные гробницы

При отсутствии картуша с именем археологи анализируют косвенные признаки. Они сравнивают размеры кирпичей, следы инструментов, керамику и расположение гробницы относительно других захоронений. Эти детали позволяют датировать постройку и определить её место в предполагаемом родословном древе, даже без прямых надписей.

Сравнение королевских гробниц Абидоса и Фив

Гробницы Абидоса, как правило, проще фиванских по декору, но отличаются массивной архитектурой и продуманной конструкцией. В Фивах акцент делался на росписях и надписях, тогда как в Абидосе важнее было расположение и символическая связь с культом Осириса. Новая находка сочетает оба подхода, что делает её уникальной для своего времени.

Плюсы и минусы археологических находок без надписей

Отсутствие имени осложняет интерпретацию, но такие открытия всё равно ценны.

К преимуществам относятся:

расширение представлений о политической карте Египта;

новые данные о строительных технологиях;

возможность выявить забытые династии.

К ограничениям относятся:

невозможность точно установить личность правителя;

зависимость от косвенных методов датировки;

необходимость длительных сравнительных исследований.

Популярные вопросы о гробнице в Абидосе

Почему эту династию называют "призрачной"?

Потому что о правителях известно крайне мало, и они отсутствуют в классических списках фараонов.

Насколько редки такие находки?

Королевские гробницы Второго промежуточного периода встречаются крайне редко из-за хаоса и слабой сохранности памятников.

Есть ли шанс найти имя фараона позже?

Да, будущие раскопки могут обнаружить связанную надпись или дополнительное захоронение.