Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Династия призраков ожила: археологи наткнулись на власть, которой не должно быть

Наука

В египетском Абидосе археологи обнаружили королевскую гробницу возрастом около 3600 лет, которая может принадлежать фараону, имя которого не сохранилось в истории. Находка указывает на существование малоизвестной правящей линии, которую учёные называют "династией призраков". Масштаб и архитектура захоронения заставляют пересмотреть представления о власти в один из самых нестабильных периодов Древнего Египта. Об этом сообщает Earth.

Египетская гробница
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Египетская гробница

Раскопки у горы Анубис

Открытие сделала совместная американо-египетская экспедиция в январе 2025 года во время работ у подножия горы Анубис, некрополя на окраине Абидоса. Раскопками руководил египтолог Университета Пенсильвании Джозеф Вегнер, изучающий королевские погребения и их связь с политической историей.

Археологи опустились примерно на семь метров, где обнаружили известняковую погребальную камеру. Стены сохранили следы штукатурки, а своды из глиняного кирпича поднимались на высоту около пяти метров, перераспределяя нагрузку и обеспечивая устойчивость конструкции — приёмы, хорошо знакомые по другим памятникам древнеегипетской археологии.

Архитектура важнее артефактов

Вход в гробницу был украшен и вёл в несколько боковых помещений, что указывает на сложный ритуальный замысел. Предполагалось место для хранения даров и проведения обрядов вокруг центральной камеры. Хотя захоронение было разграблено ещё в древности, сама планировка и размеры дают больше информации, чем утраченные предметы.

Исчезнувшее имя фараона

Имя владельца гробницы было нанесено жёлтыми иероглифами на оштукатуренную кладку у входа, но разрушения полностью стерли надпись.

"Имя короля было первоначально записано в расписных сценах на оштукатуренной кирпичной кладке, которая украшала вход в известняковую погребальную камеру", — говорит египтолог Джозеф Вегнер.

Учёные предполагают, что захоронение могло принадлежать одному из малоизвестных правителей Абидоса, например Сенайбу или Панеджени, чьи памятники ранее находили в этом регионе.

Следы "династии призраков"

Абидосская династия — это группа локальных царей, правивших во Второй промежуточный период, когда Египет был разделён между соперничающими центрами власти. В 2014 году на этом же кладбище была обнаружена гробница фараона Сенеб-Кея, что подтвердило реальность этой династии.

Новая находка повторяет архитектурный стиль тех захоронений, но превосходит их по масштабу. Это говорит о том, что ранние правители Абидоса обладали большими ресурсами, чем считалось ранее.

Почему Абидос имел особое значение

Абидос расположен примерно в десяти километрах от Нила и на протяжении веков считался священным центром, связанным с культом Осириса. Паломники приходили сюда с подношениями, а фараоны стремились быть погребёнными рядом с этим сакральным местом, связывая свою власть с древними мифами и религиозными ритуалами, которые позднее трансформировались и в эпоху Птолемеев Египта.

Даже в период политического хаоса город сохранял религиозное и символическое значение, что делает каждую новую находку особенно важной для хронологии Египта.

Как учёные "читают" безымянные гробницы

При отсутствии картуша с именем археологи анализируют косвенные признаки. Они сравнивают размеры кирпичей, следы инструментов, керамику и расположение гробницы относительно других захоронений. Эти детали позволяют датировать постройку и определить её место в предполагаемом родословном древе, даже без прямых надписей.

Сравнение королевских гробниц Абидоса и Фив

Гробницы Абидоса, как правило, проще фиванских по декору, но отличаются массивной архитектурой и продуманной конструкцией. В Фивах акцент делался на росписях и надписях, тогда как в Абидосе важнее было расположение и символическая связь с культом Осириса. Новая находка сочетает оба подхода, что делает её уникальной для своего времени.

Плюсы и минусы археологических находок без надписей

Отсутствие имени осложняет интерпретацию, но такие открытия всё равно ценны.

К преимуществам относятся:

  • расширение представлений о политической карте Египта;
  • новые данные о строительных технологиях;
  • возможность выявить забытые династии.

К ограничениям относятся:

  • невозможность точно установить личность правителя;
  • зависимость от косвенных методов датировки;
  • необходимость длительных сравнительных исследований.

Популярные вопросы о гробнице в Абидосе

Почему эту династию называют "призрачной"?
Потому что о правителях известно крайне мало, и они отсутствуют в классических списках фараонов.

Насколько редки такие находки?
Королевские гробницы Второго промежуточного периода встречаются крайне редко из-за хаоса и слабой сохранности памятников.

Есть ли шанс найти имя фараона позже?
Да, будущие раскопки могут обнаружить связанную надпись или дополнительное захоронение.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые археология
Новости Все >
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Сейчас читают
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Последние материалы
Длинное каре стало трендом 2026 года благодаря визуальному объёму — Bovary
Снижение температуры в спальне до 17 °C ночью не ухудшает сон — Selectra
Асфальт с дурной репутацией: эти маршруты каждый год собирают одни и те же беды
Природа без табу: как однополые отношения помогают животным выживать
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Невидимый слушатель рядом: этот аксессуар превращается в канал утечки ваших данных
Снег сверху — счёт снизу: обычная парковка может закончиться шестизначной выплатой
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?
Дорогая тишина центра: премиальные метры в Петербурге продолжают уходить вверх
Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.