Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет

В Танзании находится вулкан, аналогов которому нет на планете, — он извергает необычную белую лаву. Новые спутниковые наблюдения показали тревожную деталь: за последние годы массив вулкана постепенно проседает. Учёные считают, что изменения под поверхностью могут повлиять на характер будущих извержений. Об этом сообщает Sciencepost.

Вулкан с уникальной "белой" лавой

Ол Дойньо Ленгай — единственный действующий вулкан на Земле, извергающий карбонатитовую магму. В отличие от привычных базальтовых и андезитовых лав, она содержит менее 25% кремнезёма, тогда как у большинства вулканов этот показатель достигает 45-70%.

Из-за такого состава магма обладает крайне низкой вязкостью и течёт почти как вода. Потоки выглядят необычно быстро и тонко, а сами извержения часто сравнивают с выбросами из шланга. После контакта с воздухом тёмная лава быстро светлеет и становится белой — за счёт образования карбонатных минералов, в том числе кальцита.

Необычная история активности

В 2007 году Ол Дойньо Ленгай пережил взрывную фазу, в ходе которой сформировался второй кратер. Этот эпизод стал редким отклонением от его привычного эффузивного поведения. После этого вулкан снова вернулся к лавовым извержениям, однако геологи предполагают, что чередование разных типов активности могло запустить процессы деформации основного конуса.

Вулкан, который медленно уходит вниз

Наземные измерения на таких объектах затруднены, поэтому исследователи использовали спутниковую радиолокационную интерферометрию. Этот метод позволяет фиксировать изменения поверхности с точностью до сантиметра.

Анализ данных за 2013-2023 годы показал, что вершина вулкана опускалась в среднем на 3,6 сантиметра в год. За десятилетие это почти 36 сантиметров. Учёные связывают процесс с постепенным опустошением магматического резервуара на глубине около одного километра. При этом ниже, примерно на глубине трёх километров, предположительно существует второй очаг, который может влиять на сложную динамику всей системы.

Почему это важно для прогноза извержений

Проседание поверхности считается одним из индикаторов перераспределения магмы. Наблюдение за такими изменениями помогает выявлять ранние признаки активизации вулкана. Для регионов Восточной Африки, где проживает значительное количество людей, это имеет практическое значение — от своевременных предупреждений до планирования мер безопасности.

Сравнение: карбонатитовая и обычная вулканическая магма

Карбонатитовая магма отличается крайне низкой вязкостью и быстрым изменением свойств после извержения. Базальтовая магма гуще, остывает медленнее и образует устойчивые тёмные потоки. Если обычные лавы формируют прочные породы, то белая лава Ол Дойньо Ленгай быстро разрушается под воздействием влаги, что делает ландшафт вокруг вулкана особенно изменчивым.

Популярные вопросы

Почему его лава становится белой?

Из-за быстрого образования карбонатных минералов после контакта с воздухом.

Опасно ли текущее проседание?

Само по себе — нет, но оно указывает на изменения в магматической системе.

Можно ли предсказать следующее извержение?

Точно — нет, но мониторинг деформаций повышает точность прогнозов.