Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет

Наука

В Танзании находится вулкан, аналогов которому нет на планете, — он извергает необычную белую лаву. Новые спутниковые наблюдения показали тревожную деталь: за последние годы массив вулкана постепенно проседает. Учёные считают, что изменения под поверхностью могут повлиять на характер будущих извержений. Об этом сообщает Sciencepost.

Вулкан с белой лавой
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Вулкан с белой лавой

Вулкан с уникальной "белой" лавой

Ол Дойньо Ленгай — единственный действующий вулкан на Земле, извергающий карбонатитовую магму. В отличие от привычных базальтовых и андезитовых лав, она содержит менее 25% кремнезёма, тогда как у большинства вулканов этот показатель достигает 45-70%.
Из-за такого состава магма обладает крайне низкой вязкостью и течёт почти как вода. Потоки выглядят необычно быстро и тонко, а сами извержения часто сравнивают с выбросами из шланга. После контакта с воздухом тёмная лава быстро светлеет и становится белой — за счёт образования карбонатных минералов, в том числе кальцита.

Необычная история активности

В 2007 году Ол Дойньо Ленгай пережил взрывную фазу, в ходе которой сформировался второй кратер. Этот эпизод стал редким отклонением от его привычного эффузивного поведения. После этого вулкан снова вернулся к лавовым извержениям, однако геологи предполагают, что чередование разных типов активности могло запустить процессы деформации основного конуса.

Вулкан, который медленно уходит вниз

Наземные измерения на таких объектах затруднены, поэтому исследователи использовали спутниковую радиолокационную интерферометрию. Этот метод позволяет фиксировать изменения поверхности с точностью до сантиметра.
Анализ данных за 2013-2023 годы показал, что вершина вулкана опускалась в среднем на 3,6 сантиметра в год. За десятилетие это почти 36 сантиметров. Учёные связывают процесс с постепенным опустошением магматического резервуара на глубине около одного километра. При этом ниже, примерно на глубине трёх километров, предположительно существует второй очаг, который может влиять на сложную динамику всей системы.

Почему это важно для прогноза извержений

Проседание поверхности считается одним из индикаторов перераспределения магмы. Наблюдение за такими изменениями помогает выявлять ранние признаки активизации вулкана. Для регионов Восточной Африки, где проживает значительное количество людей, это имеет практическое значение — от своевременных предупреждений до планирования мер безопасности.

Сравнение: карбонатитовая и обычная вулканическая магма

Карбонатитовая магма отличается крайне низкой вязкостью и быстрым изменением свойств после извержения. Базальтовая магма гуще, остывает медленнее и образует устойчивые тёмные потоки. Если обычные лавы формируют прочные породы, то белая лава Ол Дойньо Ленгай быстро разрушается под воздействием влаги, что делает ландшафт вокруг вулкана особенно изменчивым.

Популярные вопросы

Почему его лава становится белой?

Из-за быстрого образования карбонатных минералов после контакта с воздухом.

Опасно ли текущее проседание?

Само по себе — нет, но оно указывает на изменения в магматической системе.

Можно ли предсказать следующее извержение?

Точно — нет, но мониторинг деформаций повышает точность прогнозов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые природа танзания
Новости Все >
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Сейчас читают
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Садоводство, цветоводство
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветы: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Гренландия превращалась в землю без снега: новый поворот в понимании угрозы XXI века
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.