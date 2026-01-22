Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антарктида была зелёной: подо льдом нашли следы древних лесов возрастом 90 млн лет

Наука

Антарктида задолго до ледникового панциря была совсем другим континентом, и учёные получили этому новое вещественное доказательство. Под толщей льда и морских отложений нашли следы древних лесов, существовавших в эпоху динозавров. Открытие позволяет иначе взглянуть на климат и жизнь у Южного полюса в далёком прошлом. Об этом сообщает Sciencepost.

Янтарь и уголь в макросъёмке
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Янтарь и уголь в макросъёмке

Янтарь как ключ к прошлому Антарктиды

В ходе бурения морского дна у острова Пайн исследователи обнаружили микроскопические фрагменты янтаря, заключённые в тонкий слой лигнита. Возраст находки оценивается в 92-83 миллиона лет, что соответствует меловому периоду. Эти частицы смолы стали прямым подтверждением того, что на месте современной Антарктиды когда-то существовали болотистые леса, богатые хвойными породами.
Экспедицию возглавлял доктор Йоханн Клагес из Института Альфреда Вегенера. Учёные подчёркивают, что подобные находки крайне редки для столь южных широт.

Каким был климат 90 миллионов лет назад

В меловом периоде Антарктида не была изолирована холодными океаническими течениями. Антарктического циркумполярного течения ещё не существовало, поэтому климат оставался значительно теплее современного. Это позволяло формироваться густым лесным массивам, служившим средой обитания для древних млекопитающих и динозавров.
Обнаруженный янтарь, по одной из гипотез, образовался после лесных пожаров. Смола, выделенная деревьями, быстро оказалась под водой, что защитило её от ультрафиолета и высоких температур и позволило сохраниться в полупрозрачном виде.

Самый южный янтарь в истории

Особую ценность находке придаёт её географическое положение. Эти фрагменты считаются самыми южными из всех известных образцов янтаря. До этого аналогичные ископаемые находили в Австралии и других регионах бывшего южного материка Гондваны, но не так близко к Южному полюсу.

Трудности анализа и первые результаты

Размер частиц янтаря оказался минимальным — от 0,5 до 1 миллиметра. Для их извлечения исследователям пришлось измельчать лигнит, что осложнило поиск возможных включений насекомых или микроорганизмов. Тем не менее внутри одного из образцов были обнаружены фрагменты древесной коры, что дополнительно подтверждает лесное происхождение смолы.
Учёные надеются, что дальнейшие методы анализа позволят получить больше информации, даже несмотря на крошечные размеры находок.

Сравнение: Антарктида тогда и сейчас

Современная Антарктида - это ледяная пустыня с экстремально низкими температурами и минимальным биоразнообразием. В меловом периоде континент представлял собой тёплый, влажный регион с лесами и сложными экосистемами. Это резкое отличие подчёркивает, насколько сильно климат планеты менялся за геологическое время.

Что это даёт науке

  1. Подтверждает существование лесов в полярных широтах.
  2. Помогает уточнить климат мелового периода.
  3. Даёт материал для химического анализа атмосферы прошлого.
  4. Расширяет понимание адаптации организмов к тёплому полярному климату.

Популярные вопросы

Почему Антарктида была тёплой?

Из-за иного расположения материков и отсутствия холодных океанических течений.

Что можно найти внутри янтаря?

Следы растений, микроорганизмов и иногда насекомых, если условия сохранности были идеальными.

Зачем это открытие важно сегодня?

Оно помогает понять, как экосистемы реагируют на климатические изменения, что актуально и для современного мира.

