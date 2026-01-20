Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запуск пошёл не по плану: отказ в космосе вскрыл проблему, способную аукнуться всей программе

Японская ракета H3 потеряла навигационный спутник из-за сбоя двигателя — Earth
Наука

Неудачный запуск японской ракеты H3 поставил под угрозу ключевые космические планы страны. Из-за отказа двигателя второй ступени навигационный спутник не смог выйти на орбиту. Инцидент затронул не только технологические, но и стратегические задачи Японии в космосе. Об этом сообщает Earth.

Ракета на фоне Луны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ракета на фоне Луны

Что произошло во время запуска

Запуск ракеты H3 состоялся 22 декабря 2025 года с космодрома Танегасима. Носитель должен был вывести на орбиту навигационный спутник MICHIBIKI No. 5, входящий в национальную систему позиционирования. После штатного старта и отделения первой ступени возникла проблема на втором этапе полёта.

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA зафиксировало, что двигатель второй ступени не смог перезапуститься для финального разгона. Без этого манёвра ракета не набрала необходимую орбитальную скорость, и полезная нагрузка была потеряна — сценарий, хорошо знакомый специалистам, изучающим риски, связанные с околоземными объектами и орбитальной динамикой.

Почему перезапуск двигателя так важен

Выход на орбиту — это не только подъём на высоту, но и достижение точной боковой скорости. Именно она позволяет спутнику "падать" вокруг Земли, не сходя с траектории. Если двигатель преждевременно отключается, аппарат не удерживается в космосе.

Перезапуск особенно сложен при использовании криогенного топлива. Сверххолодные компоненты должны равномерно распределиться в баках, клапаны — сработать синхронно, а система зажигания — включиться без задержек. Даже небольшие отклонения могут привести к отказу.

Удар по навигационной системе Японии

Потерянный спутник был частью Quasi-Zenith Satellite System — региональной навигационной сети, дополняющей GPS. Она особенно важна для работы в городских "каньонах", горах и лесистых районах, где сигнал легко теряется.

Навигационные спутники обеспечивают точное время и координаты, от которых зависят автомобили, смартфоны, картография и экстренные службы. Любые сбои в их развёртывании усиливают проблемы синхронизации, уже обсуждаемые в контексте времени и навигации в Солнечной системе.

Ракета H3 как основа космической программы

H3 задумывалась как основной носитель Японии для гражданских спутников, научных миссий и будущих грузовых полётов. JAXA рассчитывает проводить до шести запусков в год на протяжении двух десятилетий, делая ставку на снижение стоимости и высокую надёжность.

Каждая неудача подрывает доверие к графику. Спутники стареют, пока ждут старта, контракты имеют сроки, а наземные службы зависят от предсказуемости запусков.

Расследование и следующие шаги

Анализ начинается с телеметрии — данных о давлении, температуре и работе систем в реальном времени. Затем инженеры проверяют клапаны, датчики и программные алгоритмы, отвечающие за разрешение перезапуска двигателя.

Mitsubishi Heavy Industries уже применяла подобный подход после сбоя H3 в 2023 году. Новый инцидент может повлиять на график следующего запуска, запланированного на февраль 2026 года.

Сравнение: надёжность и риск

По сравнению с проверенными носителями прошлых поколений H3 ещё проходит этап "взросления". Классические ракеты демонстрируют стабильность, но стоят дороже. Новые системы обещают экономию, однако требуют времени для отработки сложных режимов, таких как перезапуск в космосе.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Неудачный запуск выявил уязвимые места программы.

  • Плюсы: раннее выявление проблем, возможность доработки системы, накопление опыта.
  • Минусы: потеря спутника, задержка навигационных проектов, репутационные риски.

Популярные вопросы о запуске H3

Опасен ли отказ для других спутников?
 Нет, но он создаёт задержки и перегружает расписание.

Есть ли резерв навигации?
 Да, система работает совместно с GPS.

Когда H3 полетит снова?
Это зависит от итогов расследования и тестов.

