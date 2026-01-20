Мы живём внутри пузыря: космическое окружение Солнца оказалось менее устойчивым, чем считалось

Рядом с Солнечной системой обнаружен межзвёздный канал из горячей плазмы — Earth

Астрономы всё лучше понимают, в какой именно среде движется наша Солнечная система. Новые наблюдения показали, что мы находимся внутри разреженной и горячей области космоса, а рядом с ней может существовать своеобразный межзвёздный "туннель", уходящий к другим звёздным регионам. Это открытие меняет представление о структуре нашего космического окружения. Об этом сообщает Earth.

Где находится Солнечная система

Учёным давно известно, что Солнечная система расположена внутри так называемого Локального горячего пузыря — области межзвёздного пространства диаметром около 300 световых лет. Этот пузырь сформировался в результате серии древних взрывов сверхновых, которые нагрели окружающий газ и сделали его крайне разреженным. Остатки этих событий до сих пор проявляются в виде горячей плазмы, подобной той, что наблюдается при изучении остатков сверхновых и горячего газа.

"Мы обнаружили, что температура Локального горячего пузыря демонстрирует выраженную асимметрию между севером и югом на высоких галактических широтах", — отметил ведущий автор исследования доктор Л. Л. Сала.

Роль рентгеновской обсерватории eRosita

Для детального изучения этой области астрономы использовали данные рентгеновской обсерватории eRosita, запущенной в рамках миссии Spectrum-Roentgen-Gamma. Прибор фиксирует мягкое рентгеновское излучение, позволяя отслеживать горячий газ, остатки сверхновых и структуру межзвёздной среды.

Объединив результаты eRosita с архивными данными обзора ROSAT, исследователи разделили небесную сферу на тысячи участков. Такой подход помог выделить слабые сигналы плазмы, полостей в пылевых облаках и других сложных структур, что ранее удавалось лишь при анализе редких рентгеновских космических сигналов.

Межзвёздный "туннель"

Наиболее интригующим результатом стало обнаружение канала из горячей, разреженной плазмы, который, по-видимому, тянется в сторону созвездия Центавра. Этот "туннель" словно пробивает стенку Локального горячего пузыря и соединяет наш регион с более удалёнными областями Галактики.

Ещё один похожий путь, вероятно, направлен в сторону созвездия Большого Пса. Учёные предполагают, что эти структуры могут быть частью разветвлённой сети каналов, сформированных звёздными ветрами и древними взрывами сверхновых.

Старые гипотезы и новые доказательства

Идея о системе связанных полостей в межзвёздной среде обсуждалась ещё десятилетия назад, но тогда не хватало данных для её подтверждения. Современные рентгеновские наблюдения впервые позволили увидеть такие каналы напрямую. Наличие полостей, заполненных горячим газом, подтверждает, что сверхновые могли создать сложную "карту" межзвёздного пространства.

Космос — не пустота

Хотя космос часто воспринимается как вакуум, на самом деле пространство между звёздами наполнено газом, пылью, плазмой и магнитными полями. Их взаимодействие формирует сложную среду, далёкую от пустоты. Исследование Института Макса Планка также показало, что среднее тепловое давление внутри пузыря ниже ожидаемого, что может указывать на его "открытость" в некоторых направлениях.

Сравнение: Локальный горячий пузырь и обычная межзвёздная среда

В отличие от плотных областей межзвёздного газа, Локальный горячий пузырь характеризуется высокой температурой и низкой плотностью. Обычная межзвёздная среда богаче пылью и холодным газом, тогда как внутри пузыря преобладает горячая плазма. Обнаруженные туннели, вероятно, служат переходными зонами между такими разными средами.

Плюсы и минусы нового подхода к картированию космоса

Использование рентгеновских данных даёт уникальный взгляд на скрытые структуры, но метод имеет ограничения.

Плюсы: высокая чувствительность к горячему газу, возможность трёхмерного моделирования, проверка старых теорий.

Минусы: сложность интерпретации сигналов и необходимость подтверждения из других регионов Галактики.

