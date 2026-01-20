Тайный архив под минус 54 °C: почему будущее науки теперь зависит от ледяного тоннеля на краю света

Ледники тают быстрее, чем успевают появляться новые экспедиции, и вместе с ними исчезают уникальные "записи" о прошлом Земли. Ученые решили сохранить эти данные в самом неожиданном месте — там, где холод стабилен сам по себе и не требует электричества. В Антарктиде уже открыли ледяной "архив", рассчитанный на столетия. Об этом сообщает Science & Vie.
Горные ледники — это не просто вода в твердом виде. В их слоях хранятся сведения о составе атмосферы, температурах, загрязнителях, пыли и следах крупных природных событий. Такие ледяные керны добывают в Андах, Альпах, на Кавказе, Памире и в других регионах — и многие из этих ледников стремительно теряют объём.
Чтобы не потерять климатическую "память", ученые начали переносить керны в место, где они смогут лежать десятилетиями без риска технических сбоев и политических ограничений.
Заповедник Ice Memory открыли 14 января 2026 года на франко-итальянской станции Конкордия в глубине Антарктиды. Там стабильный холод — примерно от -50 до -54 °C, и именно это позволяет хранить образцы без искусственного охлаждения.
Хранилище сделано в уплотнённом снегу на глубине около 9 метров. Сооружение протяжённое и напоминает подземный коридор; при этом проект избегает "тяжёлых" промышленных решений, чтобы соответствовать экологическим требованиям Антарктики.
"Представляет собой прагматичный ответ на чрезвычайную научную ситуацию на планете", — директор Фонда "Ледяная память" Анна-Кэтрин Ольманн.
Таяние ускоряется, и вместе с ним растёт риск того, что ценные слои льда будут испорчены проникновением талой воды. Для науки это критично: часть образцов может потерять точность, а часть — исчезнуть полностью.
Потеря таких архивов необратима: восстановить "прошлую атмосферу" после таяния невозможно — вместе с льдом уходит и информация.
"Утрата ледников приводит к исчезновению тысячелетних климатических архивов", — президент Фонда " Ледяная память" и климатолог Бернского университета Томас Стокер.
Ice Memory — международная инициатива: в ней участвуют исследователи и организации из 13 стран. Идея в том, чтобы сохранить образцы так, чтобы они не принадлежали одной стране или одному институту. Доступ к кернам планируют регулировать по научным критериям и через прозрачные правила.
Смысл заповедника не только в хранении "на всякий случай", но и в расчёте на будущие методы анализа, которые смогут извлечь из льда ещё больше данных.
"Через пятьдесят лет мы сможем добывать информацию, которая до сих пор невидима", — президент Фонда " Ледяная память" и климатолог Бернского университета Томас Стокер.
Зачем хранить лед, если уже есть климатические модели?
Модели строятся на данных, а керны — один из самых точных источников "наблюдений" о прошлом атмосферы и температур.
Почему выбрали именно Антарктиду?
Там сочетание природного холода и особого международного статуса территории делает хранение максимально независимым.
Что будет с кернами дальше?
Их сохраняют как ресурс для будущих поколений ученых, когда появятся новые методы анализа и новые научные задачи.
