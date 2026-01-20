Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Под колёсами — переработанные покрышки: технология, которая решает одну проблему и создаёт другую

Асфальт с резиновой крошкой повышает стойкость к растрескиванию
Миллионы отслуживших автомобильных шин, еще недавно считавшихся бесполезным мусором, сегодня получают вторую жизнь под колесами машин. Их превращают в компонент асфальта, который обещает более прочные дороги и снижение шума от движения транспорта. Однако за эффектом "черного золота" скрываются и вопросы, связанные с экологией и безопасностью.

Строители смотрят на гору шин
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Как старые шины становятся частью дорог

Ежегодно в мире выходит из эксплуатации около миллиарда автомобильных шин, и проблема их утилизации давно вышла за рамки локальной. В одних только США за год накапливается почти 300 миллионов изношенных покрышек, а в Бразилии с 2011 года переработали свыше 5,1 миллиона тонн шин в рамках системы обратной логистики.

Один из наиболее заметных способов переработки — использование резины в асфальтобетонных смесях. Изношенные шины измельчают в крошку, отделяют металл и волокна, после чего резину добавляют либо в битумное вяжущее, либо непосредственно в смесь щебня и песка. Такая технология вписывается в логику решений, которые все чаще рассматриваются как технологии, способные снизить нагрузку на природу.

Что представляет собой резиномодифицированный асфальт

Асфальт с добавлением резины применяется в двух основных вариантах. При "мокром" способе резиновая крошка смешивается с битумом заранее и успевает набухнуть, повышая эластичность материала. В Бразилии этот подход закреплен национальными стандартами и используется с 2009 года.

При "сухом" способе резину добавляют непосредственно в асфальтобетонную смесь. Оба варианта направлены на повышение устойчивости дорог к растрескиванию, образованию колеи и перепадам температур, что особенно важно для регионов с холодным климатом и интенсивным движением транспорта.

Эксплуатационные преимущества и реальные цифры

Обобщающий отчет Ассоциации производителей шин США, основанный более чем на 300 исследованиях, показал, что правильно спроектированные резинобитумные покрытия во многих случаях служат дольше обычного асфальта. Они лучше сопротивляются деформациям и медленнее разрушаются под нагрузкой.

Отдельные полевые испытания подтверждают и акустический эффект. Исследование Мичиганского технологического университета зафиксировало снижение уровня дорожного шума на 2-3 децибела, а также рост энергии разрушения покрытия на 29-50 процентов по сравнению со стандартными смесями.

Переработка шин в инфраструктурных проектах

На практике эффект масштабирования особенно заметен на крупных трассах. В Калифорнии подсчитали, что слой резинобитумного асфальта толщиной около пяти сантиметров позволяет использовать примерно 2000 шин на каждую милю одной полосы движения. На многополосных автомагистралях речь идет уже о десятках тысяч покрышек, превращенных в элементы дорожной инфраструктуры.

Анализ жизненного цикла таких покрытий показывает, что они требуют меньше ремонтов, реже образуют выбоины и снижают нагрузку на дорожные бюджеты.

Экологические риски и скрытые угрозы

Несмотря на преимущества, экологи внимательно изучают состав резиновых смесей. Автомобильные шины содержат металлы и сложные органические соединения, включая полициклические ароматические углеводороды, которые могут накапливаться в окружающей среде.

Отдельное внимание уделяется микрочастицам, поскольку загрязнение микропластиком уже фиксируется в почве, воде и даже организме человека, что ранее описывалось как эффект, при котором пластик обнаруживается буквально в жилах.

Микропластик от износа шин

При каждом вращении колеса мельчайшие частицы шин и дорожного покрытия стираются и попадают в окружающую среду. Независимые исследования относят частицы износа шин и дорог к одним из крупнейших источников микропластика по массе.

Использование переработанной резины помогает сокращать залежи старых шин, но не устраняет постоянный поток частиц, возникающий при обычной эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает EcoNews.

Обычный асфальт и асфальт с резиной

Традиционный асфальт проще в производстве и предсказуем по составу, но быстрее изнашивается. Резиномодифицированные смеси служат дольше и снижают шум, однако требуют строгого контроля состава и условий применения.

Плюсы и минусы резинового асфальта

Использование переработанных шин снижает объемы отходов и повышает долговечность дорог. В то же время сохраняются риски, связанные с микропластиком и экологическим мониторингом, особенно вблизи водоемов.

Популярные вопросы о резиновом асфальте

Насколько он долговечнее обычного покрытия?

При правильной укладке срок службы увеличивается за счет эластичности смеси.

Опасен ли он для окружающей среды?

Риски существуют, но зависят от состава и условий эксплуатации.

Где его применение наиболее оправдано?

На загруженных трассах и городских дорогах с интенсивным движением.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
