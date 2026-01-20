Вырубка лесов запустила опасный сдвиг: комары в тропиках выбирают жертв по новым правилам

Вырубка лесов меняет не только ландшафты, но и поведение самых привычных для тропиков насекомых. Учёные зафиксировали, что комары всё чаще выбирают людей в качестве источника крови даже там, где сохраняются участки дикой природы. Это напрямую влияет на риски распространения опасных инфекций.
Комары в тропических регионах играют двойственную роль: они являются частью экосистемы и одновременно выступают переносчиками вирусов, включая денге, Зика и чикунгунью. В условиях активного освоения природных территорий привычный баланс нарушается, и насекомые вынуждены адаптироваться к новым условиям. Одним из таких проявлений становится смена "жертв" при кровососании, что хорошо дополняет данные о том, как самки комаров выбирают объекты нападения.
Бразильские биологи сосредоточились на Атлантическом лесе — одном из самых уязвимых биомов страны. Исследование проводили на двух охраняемых природных территориях в штате Рио-де-Жанейро, где соседствуют восстановленные леса, опушки и субтропические зоны, находящиеся под косвенным влиянием человека.
В течение года учёные отлавливали комаров в вечерние и ночные часы с помощью световых ловушек, размещенных в разных типах ландшафта. Такой подход позволил сравнить поведение насекомых в относительно сохранных и более нарушенных зонах. Всего удалось собрать 1714 особей, относящихся к нескольким десяткам видов.
После отлова комаров идентифицировали под микроскопом, ориентируясь на морфологические признаки. Особое внимание уделили самкам, так как именно они питаются кровью. Из 145 особей с остатками крови были отобраны образцы с хорошо сохранившимся генетическим материалом для дальнейшего анализа.
Для определения источника питания исследователи использовали метод полимеразной цепной реакции. ПЦР позволила выделить ДНК хозяина, чьей кровью питался комар, а затем сопоставить полученные данные с международными генетическими базами. Такой метод дает высокую точность при определении видовой принадлежности.
Из 24 образцов, где анализ оказался успешным, в 18 случаях источником крови был человек. Это означает, что почти три четверти изученных рационов имели антропогенное происхождение. Примечательно, что подобная картина наблюдалась даже в участках леса, которые считаются относительно сохранными, что говорит о глубоком проникновении человеческого влияния в экосистему.
Сокращение лесных массивов ведет к уменьшению численности диких млекопитающих и птиц — традиционных хозяев комаров. В условиях нехватки привычных источников крови насекомые переключаются на наиболее доступный вариант — людей, которые все чаще посещают окраины лесов и живут рядом с ними.
В относительно нетронутых экосистемах комары распределяют питание между разными видами животных, что снижает нагрузку на человека. В районах с вырубкой и фрагментацией лесов выбор становится ограниченным, и доля укусов людей заметно возрастает. Такое смещение отражает общий экологический дисбаланс и ускоренную адаптацию насекомых к антропогенной среде. Об этом сообщает научный журнал Frontiers in Ecology and Evolution.
Высокая адаптивность комаров позволяет им выживать в изменяющихся условиях и сохранять свое место в пищевой цепочке. Одновременно это приводит к росту контактов с человеком и увеличивает вероятность передачи вирусных инфекций. Для экосистемы такие сдвиги означают снижение устойчивости, а для людей — рост эпидемиологических угроз.
