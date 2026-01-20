Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вырубка лесов запустила опасный сдвиг: комары в тропиках выбирают жертв по новым правилам

Вырубка лесов увеличивают долю укусов людей комарами
Вырубка лесов меняет не только ландшафты, но и поведение самых привычных для тропиков насекомых. Учёные зафиксировали, что комары всё чаще выбирают людей в качестве источника крови даже там, где сохраняются участки дикой природы. Это напрямую влияет на риски распространения опасных инфекций.

Как человек меняет пищевые привычки комаров

Комары в тропических регионах играют двойственную роль: они являются частью экосистемы и одновременно выступают переносчиками вирусов, включая денге, Зика и чикунгунью. В условиях активного освоения природных территорий привычный баланс нарушается, и насекомые вынуждены адаптироваться к новым условиям. Одним из таких проявлений становится смена "жертв" при кровососании, что хорошо дополняет данные о том, как самки комаров выбирают объекты нападения.

Бразильские биологи сосредоточились на Атлантическом лесе — одном из самых уязвимых биомов страны. Исследование проводили на двух охраняемых природных территориях в штате Рио-де-Жанейро, где соседствуют восстановленные леса, опушки и субтропические зоны, находящиеся под косвенным влиянием человека.

Как проходило исследование

В течение года учёные отлавливали комаров в вечерние и ночные часы с помощью световых ловушек, размещенных в разных типах ландшафта. Такой подход позволил сравнить поведение насекомых в относительно сохранных и более нарушенных зонах. Всего удалось собрать 1714 особей, относящихся к нескольким десяткам видов.

После отлова комаров идентифицировали под микроскопом, ориентируясь на морфологические признаки. Особое внимание уделили самкам, так как именно они питаются кровью. Из 145 особей с остатками крови были отобраны образцы с хорошо сохранившимся генетическим материалом для дальнейшего анализа.

Что показал анализ крови

Для определения источника питания исследователи использовали метод полимеразной цепной реакции. ПЦР позволила выделить ДНК хозяина, чьей кровью питался комар, а затем сопоставить полученные данные с международными генетическими базами. Такой метод дает высокую точность при определении видовой принадлежности.

Из 24 образцов, где анализ оказался успешным, в 18 случаях источником крови был человек. Это означает, что почти три четверти изученных рационов имели антропогенное происхождение. Примечательно, что подобная картина наблюдалась даже в участках леса, которые считаются относительно сохранными, что говорит о глубоком проникновении человеческого влияния в экосистему.

Почему это опасно для человека

Сокращение лесных массивов ведет к уменьшению численности диких млекопитающих и птиц — традиционных хозяев комаров. В условиях нехватки привычных источников крови насекомые переключаются на наиболее доступный вариант — людей, которые все чаще посещают окраины лесов и живут рядом с ними.

Комары в нетронутом лесу и в зонах с вырубкой

В относительно нетронутых экосистемах комары распределяют питание между разными видами животных, что снижает нагрузку на человека. В районах с вырубкой и фрагментацией лесов выбор становится ограниченным, и доля укусов людей заметно возрастает. Такое смещение отражает общий экологический дисбаланс и ускоренную адаптацию насекомых к антропогенной среде. Об этом сообщает научный журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

Плюсы и минусы изменений для экосистемы

Высокая адаптивность комаров позволяет им выживать в изменяющихся условиях и сохранять свое место в пищевой цепочке. Одновременно это приводит к росту контактов с человеком и увеличивает вероятность передачи вирусных инфекций. Для экосистемы такие сдвиги означают снижение устойчивости, а для людей — рост эпидемиологических угроз.

Популярные вопросы о влиянии вырубки лесов на комаров

Почему комары чаще кусают людей после вырубки лесов?

Из-за сокращения численности диких животных люди становятся самым доступным источником крови.

Опаснее ли такие комары для здоровья?

Да, рост контактов повышает вероятность передачи вирусных заболеваний.

Можно ли снизить риски без восстановления лесов?

Частично — за счёт профилактики укусов, но долгосрочный эффект дает только сохранение экосистем.

