Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Погодные аномалии обрушились на Африку: природа запускает цепную реакцию, которая затронет весь мир

Рекорды жары зафиксированы в Северной и Восточной Африке — FUTURA
Наука

Экстремальная жара, разрушительные наводнения и затяжные засухи перестают быть исключением для Африки и превращаются в новую реальность. Континент нагревается быстрее среднего по планете, а последствия климатических сбоев уже отражаются на экономике, продовольствии и миграции населения. Эксперты предупреждают: без срочных мер риски будут только нарастать. Об этом сообщает FUTURA.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

Африка нагревается быстрее остального мира

Согласно последнему обзору ВМО, 2023 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений на континенте. Средняя температура превысила климатическую норму последних 30 лет на 0,61 °C и оказалась на 1,28 °C выше базового уровня 1961-1990 годов. В ряде стран — включая Мали, Марокко, Уганду и Танзанию — зафиксированы абсолютные температурные рекорды.

Темпы потепления в Африке достигают 0,3 °C за десятилетие, что превышает глобальные показатели. Особенно уязвимой остается Северная Африка, где волны экстремальной жары становятся регулярными. В Тунисе температура поднималась до 49 °C, а в Агадире в Марокко был зафиксирован показатель 50,4 °C.

Рост уровня моря и давление на побережья

Параллельно с ростом температур ускоряется и повышение уровня моря. Вдоль африканских побережий он увеличивается в среднем на 3,4 миллиметра в год, а в районе Красного моря — до 4,1 миллиметра. Это усиливает эрозию берегов, угрожает прибрежным городам и инфраструктуре, а также повышает риск засоления почв и источников пресной воды.

Человеческие и экономические потери

Климатические изменения уже приводят к трагическим последствиям. В 2023 году экстремальные осадки вызвали разрушительные наводнения в Ливии из-за циклона "Даниэль", в результате которых погибло не менее 700 человек. Одновременно засухи нанесли удар по сельскому хозяйству Северной Африки: в Тунисе урожай зерновых сократился на 80%, а в Нигере, Бенине и Гане аграрный сектор частично пришел в упадок из-за нехватки воды.

Наводнения в Эфиопии, Сомали и Кении привели к гибели как минимум 350 человек и вынудили 2,4 миллиона жителей покинуть свои дома всего за несколько месяцев. Массовая миграция усиливает социальную напряженность в регионах, где и без того сохраняется нестабильность.

Экономика под ударом

По оценкам ВМО, климатические катастрофы ежегодно сокращают ВВП Африки на 2-5%. В отдельных странах до 9% государственного бюджета уходит на ликвидацию последствий стихийных бедствий. При этом адаптация к новым условиям требует колоссальных вложений — от 30 до 50 миллиардов долларов в год, что эквивалентно 2-3% совокупного объема производства континента.

В организации предупреждают: если ситуация не изменится, к 2030 году до 118 миллионов человек в Африке могут столкнуться с условиями, несовместимыми с нормальной жизнью, из-за жары, засух и наводнений.

Популярные вопросы о климатическом кризисе в Африке

Почему Африка страдает сильнее других регионов?
 Из-за быстрого потепления и ограниченных ресурсов для адаптации.

Можно ли замедлить негативные последствия?
 Да, при условии раннего прогнозирования и инвестиций в устойчивое развитие.

Кого затрагивает кризис в первую очередь?
Сельские районы, прибрежные зоны и социально уязвимые группы населения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы погода климат африка глобальное потепление
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Недвижимость
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Новости спорта
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
ВЭФ в Давосе: Трамп приезжает с сенсационными заявлениями, добивая глобалистов
ВЭФ в Давосе: Трамп приезжает с сенсационными заявлениями, добивая глобалистов
Последние материалы
Дилер не вправе требовать допуслуги для покупки авто
Пышный и ароматный батон на молоке: домашняя выпечка, которая удивит вас своим вкусом
Плоды мелотрии применяются для салатов и маринования
Подо льдом Антарктиды обнаружены древние речные системы — Science
Лай мелких собак часто связан с нехваткой социализации — KODAMI
Регулярный отказ от SPF ускоряет появление морщин — врач-косметолог Елена Ильчук
Ампельные растения чаще всего используют для фасада
Клетчатая юбка в стритстайле 2026 иллюстрирует баланс между ретро и современной модой
Многоуровневое освещение визуально увеличивает пространство
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.