Погодные аномалии обрушились на Африку: природа запускает цепную реакцию, которая затронет весь мир

Экстремальная жара, разрушительные наводнения и затяжные засухи перестают быть исключением для Африки и превращаются в новую реальность. Континент нагревается быстрее среднего по планете, а последствия климатических сбоев уже отражаются на экономике, продовольствии и миграции населения. Эксперты предупреждают: без срочных мер риски будут только нарастать. Об этом сообщает FUTURA.

Африка нагревается быстрее остального мира

Согласно последнему обзору ВМО, 2023 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений на континенте. Средняя температура превысила климатическую норму последних 30 лет на 0,61 °C и оказалась на 1,28 °C выше базового уровня 1961-1990 годов. В ряде стран — включая Мали, Марокко, Уганду и Танзанию — зафиксированы абсолютные температурные рекорды.

Темпы потепления в Африке достигают 0,3 °C за десятилетие, что превышает глобальные показатели. Особенно уязвимой остается Северная Африка, где волны экстремальной жары становятся регулярными. В Тунисе температура поднималась до 49 °C, а в Агадире в Марокко был зафиксирован показатель 50,4 °C.

Рост уровня моря и давление на побережья

Параллельно с ростом температур ускоряется и повышение уровня моря. Вдоль африканских побережий он увеличивается в среднем на 3,4 миллиметра в год, а в районе Красного моря — до 4,1 миллиметра. Это усиливает эрозию берегов, угрожает прибрежным городам и инфраструктуре, а также повышает риск засоления почв и источников пресной воды.

Человеческие и экономические потери

Климатические изменения уже приводят к трагическим последствиям. В 2023 году экстремальные осадки вызвали разрушительные наводнения в Ливии из-за циклона "Даниэль", в результате которых погибло не менее 700 человек. Одновременно засухи нанесли удар по сельскому хозяйству Северной Африки: в Тунисе урожай зерновых сократился на 80%, а в Нигере, Бенине и Гане аграрный сектор частично пришел в упадок из-за нехватки воды.

Наводнения в Эфиопии, Сомали и Кении привели к гибели как минимум 350 человек и вынудили 2,4 миллиона жителей покинуть свои дома всего за несколько месяцев. Массовая миграция усиливает социальную напряженность в регионах, где и без того сохраняется нестабильность.

Экономика под ударом

По оценкам ВМО, климатические катастрофы ежегодно сокращают ВВП Африки на 2-5%. В отдельных странах до 9% государственного бюджета уходит на ликвидацию последствий стихийных бедствий. При этом адаптация к новым условиям требует колоссальных вложений — от 30 до 50 миллиардов долларов в год, что эквивалентно 2-3% совокупного объема производства континента.

В организации предупреждают: если ситуация не изменится, к 2030 году до 118 миллионов человек в Африке могут столкнуться с условиями, несовместимыми с нормальной жизнью, из-за жары, засух и наводнений.

Популярные вопросы о климатическом кризисе в Африке

Почему Африка страдает сильнее других регионов?

Из-за быстрого потепления и ограниченных ресурсов для адаптации.

Можно ли замедлить негативные последствия?

Да, при условии раннего прогнозирования и инвестиций в устойчивое развитие.

Кого затрагивает кризис в первую очередь?

Сельские районы, прибрежные зоны и социально уязвимые группы населения.