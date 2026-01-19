Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гости спали над прошлым: под отелем десятилетиями лежало то, что не должно было сохраниться

В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука
Под полом старинного отеля в Бретани археологи обнаружили не просто руины, а масштабное сооружение, которое десятилетиями оставалось скрытым от глаз. Каменная структура поражает размерами и сложностью, напоминая о времени, когда регион был центром политической власти. Находка позволила по-новому взглянуть на средневековую историю города. Об этом сообщают Sciencepost.

Неожиданная находка под отелем в Ванне

Раскопки во дворе и подвалах исторического отеля Lagorce в городе Ванн начались весной 2023 года. Здание XVIII века готовили к реконструкции под нужды Музея изобразительных искусств, и именно на этом этапе в работу включились специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP).

Средневековые руины под зданием
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Средневековые руины под зданием

Под слоями более поздней застройки археологи обнаружили фундамент и стены средневекового замка Château de l'Hermine — одной из ключевых резиденций герцогов Бретани. Крепость была возведена в 1381 году по приказу Иоанна IV, правителя, при котором герцогство переживало период расцвета и активного строительства оборонительных сооружений. Подобные открытия нередко меняют взгляд на прошлое, как это произошло при изучении места казней XVI века во Франции, где археология дополнила письменные источники.

Замок забытый на века

Château de l'Hermine просуществовал сравнительно недолго — около ста лет. После того как герцог Франциск II перенёс столицу Бретани из Ванна, крепость утратила своё значение и постепенно была заброшена. Со временем её остатки оказались погребены под новой застройкой, а память о замке сохранилась лишь в письменных источниках.

Лишь в 2021 году первые археологические работы указали на наличие значительных структур под отелем, но полноценное раскрытие объекта произошло двумя годами позже. Исследования показали, что под зданием скрывался внушительный каменный комплекс длиной около 42 метров и шириной до 17 метров.

Архитектура и масштабы "каменного монстра"

Открытые остатки демонстрируют продуманный архитектурный замысел, сочетающий оборонительные и жилые функции. Толщина стен местами достигает 5,5 метра, что подчеркивает стратегическое значение замка. Археологи также зафиксировали элементы парадной архитектуры — каменную лестницу, тщательно обработанные проёмы и декоративную резьбу.

Такие детали свидетельствуют о высоком статусе резиденции и утончённом вкусе герцогского двора. Замок был не просто военной крепостью, а символом власти и богатства Бретани в позднем Средневековье.

Что нашли за пределами стен

Раскопки затронули не только само здание, но и прилегающие рвы. В них археологи обнаружили разнообразные артефакты: украшения, булавки, пряжки, металлическую посуду, а также ключи и замки. Эти находки позволяют реконструировать повседневную жизнь знати и быт обитателей замка.

Особый интерес вызвали сложные санитарные и дренажные системы. Средневековые уборные оказались инженерно продуманными, а найденные в них монеты и кухонная утварь дают редкое представление о бытовых привычках того времени — подобно тому, как древние погребальные ритуалы помогают понять страхи и верования прошлых эпох.

Следы роскоши и художественного вкуса

В ходе работ археологи также нашли элементы внутреннего убранства. Фрагменты цветных витражей, изразцы с тонким орнаментом и остатки настенной росписи подтверждают, что интерьер замка был оформлен с большим вниманием к эстетике.

Эти находки подчеркивают культурную роль Château de l'Hermine и его значение не только как административного, но и как символического центра герцогской власти в Бретани.

Сравнение: средневековый замок и современное здание

Современный отель, построенный над руинами, оказался своеобразной "крышкой", под которой столетиями сохранялся архитектурный гигант. В отличие от компактной городской застройки XVIII века, средневековый замок занимал значительную площадь и доминировал в ландшафте, подчеркивая иерархию власти своего времени.

Плюсы и минусы такого археологического открытия

Подобные находки приносят как новые возможности, так и сложности.

Плюсы:

  • расширение знаний о средневековой Бретани;

  • сохранение уникального памятника архитектуры;

  • высокий туристический и культурный потенциал.

Минусы:

  • усложнение реставрационных работ;

  • необходимость долгосрочной консервации;

  • ограничения для современного строительства.

Популярные вопросы о замке Château de l'Hermine

Почему замок оказался под отелем?
Со временем крепость утратила значение, была разобрана, а территория застроена новыми зданиями.

Насколько хорошо сохранились руины?
Фундаменты и нижние уровни сохранились достаточно хорошо, что позволило восстановить планировку.

Что будет с находкой дальше?
Ожидается, что руины станут частью музейного проекта и будут доступны для изучения и показа.

