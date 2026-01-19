Озеро сохранило тайну: учёные подняли камень, смысл которого до сих пор не могут объяснить

В Грузии нашли каменную табличку с неизвестными символами на дне озера — Earth

На юге Грузии археологи столкнулись с находкой, которая поставила под вопрос представления о ранних системах письма региона. Каменная табличка, случайно обнаруженная на дне озера, покрыта десятками резных знаков, не совпадающих ни с одним известным алфавитом. Исследователи считают, что перед ними — фрагмент утраченной традиции фиксации смысла и власти. Об этом сообщает Earth.

Необычная находка на дне озера

Каменную табличку обнаружили в озере Башплеми, расположенном в муниципалитете Дманиси. Осенью 2021 года уровень воды понизился, и рыбаки заметили плиту, выступающую из ила. Позднее артефакт был передан ученым, и первичная документация вместе с лабораторными анализами прошла на базе Тбилисского государственного медицинского университета.

Исследование возглавил профессор Рамаз Шенгелия. Поскольку находка была сделана вне контролируемых раскопок, специалистам пришлось восстанавливать контекст по косвенным данным — состоянию окружающей почвы, близлежащим находкам и геологии местности. Подобные сложности уже возникали при изучении неолитических массовых захоронений, где отсутствие четкого слоя также осложняло интерпретацию.

Материал и размеры таблички

Плита имеет размеры около 24 на 20 сантиметров — примерно с книгу среднего формата. Анализ показал, что она изготовлена из пузырчатого базальта — вулканической породы с характерными пустотами. Такой камень встречается в окрестностях озера, что указывает на местное происхождение артефакта.

Выбор твёрдого вулканического материала не случаен. Он плохо поддается обработке, но отлично сохраняется со временем, что может говорить о важности нанесённого сообщения и о намерении сохранить его на долгий срок.

Как были созданы символы

На поверхности таблички насчитывается около 60 знаков, из которых исследователи выделили 39 различных символов. Они организованы в семь вертикальных регистров — своеобразных столбцов, расположенных сверху вниз. При этом пока неясно, с какой стороны начиналось "чтение".

Микроскопический анализ показал, что символы создавались в два этапа. Сначала мастер высверливал углубления коническим инструментом, а затем соединял их плавными движениями, формируя законченные знаки. Одинаковая глубина и аккуратные края подтверждают, что перед нами не случайные царапины, а результат осознанной техники.

Повторяющиеся знаки и возможная структура

Некоторые символы встречаются на табличке многократно. Один из знаков, напоминающий точку, регулярно появляется между группами других символов. В известных системах письма подобные элементы часто играют роль разделителей, чисел или коротких служебных слов.

Такие повторы позволяют предположить, что текст был компактным и структурированным. Однако без аналогичных находок любые попытки интерпретации пока остаются гипотезами.

Сравнение с известными письменностями

Исследователи сопоставили формы знаков с древними системами письма и пришли к выводу, что табличка не повторяет ни один известный алфавит.

"Как правило, надпись Башплеми не повторяет ни одного известного нам сценария; однако большинство символов напоминают знаки, встречающиеся на Ближнем Востоке, а также в Индии, Египте и Западной Иберии", — отмечает Рамаз Шенгелия.

Наиболее близкие визуальные параллели обнаружены с кавказскими традициями письма, включая ранние грузинские системы и албанское письмо. Подобные перекрестные мотивы археологи ранее отмечали и при анализе древних погребальных ритуалов Европы, где символика также выходила за рамки локальных традиций.

Почему так сложно определить возраст

Камень не содержит органических остатков, поэтому радиоуглеродное датирование применить невозможно. Вместо этого ученые опираются на сопутствующие находки — фрагменты керамики и строительного раствора, характерные для позднего бронзового или раннего железного века.

Отсутствие запечатанного археологического слоя ограничивает точность датировки и не позволяет связать табличку с конкретными историческими событиями или политическими структурами.

О чем мог говорить текст

Повторяющаяся структура символов наводит исследователей на мысль, что перед ними именно текст, а не декоративный орнамент. В качестве рабочих версий рассматриваются надписи, связанные с военными трофеями, строительством или подношениями божествам — темами, для которых характерны формулы и счёт.

Пока рядом не будет найден другой объект с теми же знаками или двуязычная надпись, все эти версии остаются предположениями.

Что планируют исследователи дальше

Следующий этап — систематическое обследование береговой линии озера Башплеми. Ученые надеются обнаружить следы поселения, мастерской или хранилища, с которыми могла быть связана табличка. Также планируется создание высокоточных изображений, чтобы специалисты по всему миру могли анализировать форму каждого знака.

Сравнение: случайная находка и системная письменность

В отличие от декоративных символов или одиночных меток, табличка из Башплеми демонстрирует повторяемость, структуру и техническую сложность. Это сближает ее с системами письма, даже если язык и смысл пока остаются неизвестными.

Плюсы и минусы такой находки для науки

Подобные артефакты одновременно расширяют горизонты и создают новые сложности.

Плюсы:

выявление пробелов в истории региона;

возможное открытие неизвестной письменной традиции;

стимул для новых полевых исследований.

Минусы:

отсутствие контекста раскопок;

сложности с датировкой;

невозможность расшифровки без аналогов.

Популярные вопросы о каменной табличке из Башплеми

Это неизвестный язык?

Пока нельзя утверждать, что это язык в привычном смысле, но признаки системы присутствуют.

Почему табличку так трудно расшифровать?

Нет ни параллельных текстов, ни двуязычных надписей, которые могли бы служить ключом.

Что может изменить ситуацию?

Находка второго артефакта с теми же символами или надписи рядом с известным языком.