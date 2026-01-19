Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Белое древо в чёрной воде: подводный мир выдал аномалию, не вписывающуюся в нормы

В фьордах Новой Зеландии нашли чёрный коралл рекордных размеров — Earth
Наука

В холодных и тёмных водах фьордов Новой Зеландии учёные столкнулись с находкой, которая выбивается из всех привычных представлений о морской жизни. Объект выглядит как гигантское белое древо, скрытое в глубине, и его возраст измеряется не десятилетиями, а веками. Это открытие уже называют биологической аномалией. Об этом сообщает издание Earth.

Подводная пещера с лучами света
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Подводная пещера с лучами света

Гигант из глубин фьордов

Необычную находку сделали в регионе Фьордленд на юго-западе Новой Зеландии. Команда исследователей из университета Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington под руководством профессора Джеймса Белла проводила картографирование морского дна, когда заметила структуру, резко отличающуюся от окружающего ландшафта.

Размеры коралла поразили даже опытных специалистов: более 4 метров в высоту и около 4,5 метра в ширину. Для наглядности — это больше стандартного фургона. Профессор Белл, за плечами которого четверть века морских исследований, назвал находку "абсолютно огромной".

Обычно чёрные кораллы достигают одного-двух метров. Поэтому столь массивный экземпляр — редчайшее отклонение от нормы. Специалист по биоразнообразию и рейнджер Ричард Кинси подтвердил, что за 20 лет работы никогда не видел ничего подобного.

Почему "чёрный" коралл выглядит белым

Название этого организма часто вводит в заблуждение. Под светом подводных прожекторов коралл выглядит белым, а иногда приобретает кремовые или цветные оттенки. Однако его истинный цвет скрыт внутри.

"Чёрным" его называют из-за внутреннего скелета — прочного, тёмного, почти чёрного основания. Снаружи скелет покрыт живой тканью с полипами, именно она и создаёт светлый визуальный эффект. Этот тёмный скелет на протяжении веков использовался в ювелирных изделиях и традиционной медицине, что в ряде регионов привело к чрезмерной добыче таких кораллов.

Возраст, измеряемый веками

По оценкам учёных, найденному экземпляру от 300 до 400 лет. Это означает, что он начал расти задолго до ключевых исторических событий Новой Зеландии, включая массовое европейское освоение региона. Коралл увеличивался буквально миллиметр за миллиметром, переживая смену эпох в полной изоляции от человеческой цивилизации.

Генетическое и экологическое значение находки

Ценность этого коралла выходит далеко за рамки рекордных размеров. Крупные и старые колонии играют ключевую роль в воспроизводстве вида. Они производят значительно больше личинок, чем молодые особи, обеспечивая устойчивость популяции в масштабах всего фьорда.

Кроме того, разветвлённая структура коралла формирует уникальную трёхмерную среду обитания. В таких "подводных лесах" находят укрытие рыбы, ракообразные и моллюски. Утрата одного подобного организма фактически означает исчезновение целой экосистемы.

Сравнение: молодой и старый чёрный коралл

Молодые кораллы растут быстрее, но остаются уязвимыми и малозаметными. Старые гиганты, напротив, растут крайне медленно, но становятся ключевыми центрами биоразнообразия. Они не просто часть среды — они её основа, влияющая на распределение жизни вокруг.

Плюсы и минусы существования таких гигантов

С точки зрения экологии подобные организмы играют незаменимую роль, но их особенности делают их уязвимыми.

Плюсы:

  • высокий репродуктивный потенциал;
  • поддержка биоразнообразия;
  • генетическая устойчивость вида.

Минусы:

  • крайне медленный рост;
  • высокая чувствительность к повреждениям;
  • невозможность быстрого восстановления.

Главная угроза — человек

Несмотря на то что чёрные кораллы находятся под защитой закона о дикой природе Новой Зеландии, это не гарантирует им безопасности. Основная опасность — якоря прогулочных судов и рыболовные снасти, способные за секунды уничтожить результат столетий роста.

Учёные уже занимаются точным картографированием мест обитания таких кораллов. Цель — создать зоны, где будет запрещена стоянка судов и якорение. Это особенно важно, учитывая, что повреждения для подобных организмов практически необратимы в масштабах человеческой жизни.

Популярные вопросы о гигантском коралле

Почему эта находка считается аномалией?
Из-за сочетания рекордных размеров и возраста, которые крайне редко встречаются у чёрных кораллов.

Можно ли восстановить коралл после повреждения?
Практически нет: его рост настолько медленный, что восстановление занимает столетия.

Есть ли другие такие экземпляры?
Пока неизвестно. Учёные призывают дайверов сообщать о похожих находках, чтобы понять масштаб явления.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Сейчас читают
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Морщины на лбу, щеках и подбородке отражают образ жизни — Marianne
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
В Чаталхёйюке нашли захоронение 20 человек под полом — Earth
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов
Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.