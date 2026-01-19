Дом, где не жили, а хоронили: под полом скрывалось то, что меняет взгляд на древние общины

Под полом одного из древнейших поселений мира археологи обнаружили захоронение, в котором покоились останки сразу 20 человек. Эта находка показала, что отношение к смерти и общине в ранних земледельческих обществах было куда сложнее, чем считалось ранее. Речь идет не о случайных могилах, а о специально организованном пространстве. Об этом сообщает Earth.

Что нашли археологи в Чаталхёйюке

Раскопки в неолитическом поселении Чаталхёйюк в центральной Турции выявили здание, не предназначенное для повседневной жизни. Под его полом археологи зафиксировали скопление человеческих останков, намеренно помещенных в одном месте. Это позволило исследователям говорить о так называемом "Доме мертвых" — отдельном погребальном сооружении внутри жилого комплекса.

Чаталхёйюк отличался плотной застройкой: дома стояли вплотную друг к другу, улиц не существовало, а передвигались жители по крышам. В такой среде любое здание, не связанное с бытом, сразу выделяется, поскольку пространство ценилось особенно высоко. Подобные открытия заставляют по-новому взглянуть на массовые захоронения эпохи неолита и масштабы социальных изменений того времени.

Почему захоронение оказалось общим

Исследование под руководством профессора Аркадиуша Марциняка из Университета имени Адама Мицкевича показало, что это погребальное пространство использовалось коллективно. Фрагменты костей принадлежали разным людям и, судя по тафономическим признакам, были перенесены сюда уже после разложения тел в других местах.

"Мы обнаружили группы сооружений, организованных вокруг двора", — отметил профессор Марциняк, подчеркивая, что такие постройки указывают на формирование общих зон для ритуалов и принятия решений.

Это говорит о том, что захоронение перестало быть исключительно семейным делом и приобрело общественное значение.

Как хоронили в неолитическом поселении

В большинстве домов Чаталхёйюка умерших размещали под платформами внутри жилых помещений. Часто применялась экскарнация — удаление мягких тканей до повторного захоронения костей под оштукатуренными полами. Однако находка Дома мертвых показывает, что в определенные периоды община отходила от строго домашнего формата погребений.

Отсутствие точных дат для каждого слоя захоронений пока не позволяет однозначно восстановить последовательность событий, но повторяющиеся паттерны указывают на продуманную ритуальную практику.

Архитектура как отражение социальных изменений

Рядом с Домом мертвых археологи нашли еще одно сооружение с расписными стенами и 14 приподнятыми платформами. Такая планировка подходит для коллективных церемоний и регулярных собраний.

"Мы получаем данные, указывающие на постепенные изменения социальной структуры", — отметил руководитель раскопок доктор Али Озан.

По мере роста поселения и усложнения социальных связей появление отдельного погребального здания могло отражать новую форму коллективной идентичности — процесс, сопоставимый с тем, что археологи наблюдают в исследованиях древних погребальных ритуалов Европы.

Здоровье и плотность населения

Скелетные останки из Чаталхёйюка показывают рост заболеваний и травм по мере увеличения плотности застройки. Тесное соседство способствовало распространению инфекций, а постоянный физический труд оставлял следы на суставах и костях.

Повышенный уровень стресса и частые утраты могли подтолкнуть общину к созданию специальных пространств для коллективного переживания смерти.

Что показал анализ ДНК

Исследования древней ДНК выявили, что некоторые люди, похороненные вместе, не состояли в близком родстве. Это разрушает представление о захоронениях как исключительно семейных и подтверждает гипотезу о более широком социальном значении Дома мертвых.

Генетический анализ позволяет сравнивать маркеры и оценивать степень родства, что открывает новые возможности для изучения социальной организации ранних поселений.

Сравнение: домашние захоронения и Дом мертвых

В раннем Чаталхёйюке погребения чаще всего происходили внутри домов, что связывало память о предках с конкретным хозяйством. Дом мертвых, напротив, указывает на переход к более публичным формам ритуалов, где принадлежность к общине становилась важнее кровных связей.

Плюсы и минусы коллективных погребений

Коллективные захоронения могли выполнять сразу несколько функций.

